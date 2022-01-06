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Обзор игровых корпусов AeroCool 2020/21 годов

Корпуса AeroCool – это демократичные решения, которые легко доработать до уровня премиум-моделей, нужно лишь время и желание.
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Оглавление

Вступление

За весь период 2020-21 я рассмотрел большое количество корпусов. Различные модели, разные производители, дебютанты и профи, были все, но больше всего внимания уделялось продукции AeroCool потому, что она популярна в России, ее любят, ждут новых моделей, новых обзоров и любое событие воспринимают позитивно. Суть успеха понятна давно. Это не только широкий ассортимент продукции, но и вывод в свет новых трендов в плане эстетического вида, дизайна и оформления.

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Возможно, в мире есть еще 1000 компаний, которые также занимаются корпусами, но на нашем рынке особняком стоит именно AeroCool, и для многих корпус этой компании является эталоном современных геймерских тенденций. Серьезно, я еще не сталкивался с тем, чтобы в какой-то модели дизайнеры AeroCool что-то позаимствовали у конкурентов, а вот контрпримеры можно поискать. На мой взгляд, все дело именно в большом разнообразии моделей и различных образов. Хочешь стеклянную панель спереди? Пожалуйста. Вентиляторы с квадратной подсветкой. Сколько угодно. Перевернутый корпус? Их есть у нас. Есть ли еще что-то, что не удалось реализовать? Поживем – увидим, а пока стоит вспомнить самые интересные модели для геймеров.

Это не самые бюджетные устройства, а хорошо оснащенные корпуса. В некоторых используются штатные вентиляторы с подсветкой и хабом управления AeroCool H66C. Такую функциональность конкуренты предлагают уже за другую цену, а тут он предлагается по стоимости вентиляторов. Последние в таких моделях не только оборудованы ARGB-подсветкой и синхронизируются с материнской платой, но и предлагают ШИМ-управление. А чтобы не делать десять кабелей, производитель использует фирменные шестиконтактные разъемы, которые подключаются к хабу, а он уже к материнской плате двумя кабелями. Также часто в последнее время используется сетка спереди, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Видеокарту можно установить любую, которую удастся купить.

Сегодня мы вспомним несколько оптимальных корпусов AeroCool для создания геймерских сборок разного уровня.

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Кто еще не в курсе, слоган компании AeroCool: «Save money. Build better» («Сохрани деньги и сделай лучше»). Посмотрим, работает ли эта схема, если нет, то попытаемся снова ей последовать.

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AeroCool Aero One Eclipse

Приставка Aero в названии модели AeroCool Aero One свидетельствует о хорошей вентиляции новинки. Действительно, все продумано. Три производительных вентилятора и сетка спереди обеспечивают мощный поток воздуха. Если в моделях Rift или Shard я бы не рекомендовал устанавливать топовое «железо», то тут для этого нет препятствий.

Небольшое внутреннее пространство компенсируется хорошей вентиляцией, а вентиляторы впридачу оборудованы RGB-подсветкой и выглядят отлично. Прилагаемый в комплекте контроллер обеспечивает множество разнообразных эффектов. Также есть возможность подключения к адресному разъему RGB материнской платы для синхронизации эффектов.

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Внешний вид мне тоже понравился, особенно передняя панель. Пластик приятный на ощупь и какой-то шероховатый. Рельефная фактура «под карбон» выглядит хорошо и не кажется какой-то поделкой. Отметим и конструкцию со стеклом. Нет этих торчащих винтов сбоку, и это только улучшает внешний вид. Сам дизайн корпуса напоминает премиальные модели. Скругленные углы верхних граней, козырек сверху, имитация спойлера на нижней опоре – все это напоминает гоночный болид и смотрится гармонично и уместно. Дизайн приятный, и об этом уже есть много отзывов от пользователей.

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Однако без недостатков не обошлось. И, на мой взгляд, такие мелочи можно было учесть и исправить сразу. В комплекте с корпусом поставляется контроллер для подключения вентиляторов. То, что разъемы специфические – это нормально. По одному кабелю работает вентилятор и подсветка, и это хорошо. У меня не получилось синхронизировать эффекты с материнской платой, но допустим, эта функция работает, а не повезло лишь мне.

Есть замечание и к размещению дисков и накопителей. Мой совет: используйте один жесткий диск и M.2 накопитель на плате, как это сделал я, и будет вам счастье. Остальные варианты неудобные, а о быстрой беспроблемной замене дисков можно забыть. Еще кого-то может испугать цена, но поверьте, она очень низкая для такой функциональности. Просто представьте отдельно стоимость вентиляторов, контроллера и вы поймете, что остальное отдают практически бесплатно. Кому-то из покупателей не нравится толщина металла. Да, металл тонкий, но это беда большинства современных корпусов. И эта модель ориентирована на схему: один раз собрал и забыл.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Aero One – красивый корпус с хорошей вентиляцией и RGB подсветкой на вентиляторах. Кому-то он подойдет идеально, кому-то – вообще никак из-за того, что можно разместить мало дисков/накопителей, а установка привода не предусмотрена вовсе.

Тест корпуса Aero One Eclipse в лаборатории.

AeroCool AirHawk

Можно смело сказать, что это доступный корпус для топового «железа», включая старые модели серверного сегмента. Производитель сделал ставку на поддержку формата E-ATX, который встречается в серверных моделях чаще, чем в домашних. Учитывая высокий спрос на вторичном рынке на серверные платформы прошлых лет, выпуск данного шасси можно назвать обоснованным, да и охлаждение не подкачало.

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AeroCool AirHawk становится очень привлекательным при сборке подобной системы для домашнего использования. Об этом свидетельствует отличный внешний вид и использование вентиляторов с подсветкой. В комплекте есть специальный контроллер, который позволяет переключать разные режимы работы подсветки. Предусмотрена возможность синхронизации эффектов с материнской платой.

Штатные вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Еще нет возможности управлять их оборотами, отсутствует мониторинг. Однако исходящий от них шум невысок, особенно от двух передних. Для накопителей предусмотрена удобная корзина с двумя лотками внизу и еще две пластины для устройств размером 2.5”. В лотки можно устанавливать, как 2.5”, так и 3.5” HDD или SSD. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Прочность корпуса нареканий не вызывает.

Если кратко подвести итог, то AeroCool AirHawk – красивый корпус с хорошей вентиляцией, поддержкой больших материнских плат E-ATX и большими тихими вентиляторами спереди. В целом модель получилась более интересная и универсальная, нежели AeroCool Aero One.

Тест корпуса AirHawk в лаборатории.

AeroCool ThunderX3 Cronus

Итак, что же можно сказать по поводу новинки? Дизайн на любителя, а вот конструкция и несколько интересных решений мне понравились. При первом знакомстве возникает впечатление, что AeroCool ThunderX3 Cronus большой. Это иллюзия. Она создается массивной передней панелью, и такой подход оставляет вопросы. С учетом ее размеров стоило организовать возможность установки вентиляторов за пределами корпуса, прямо под ней. А тут при огромной панели вертушки нужно устанавливать внутри.

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Зато в самом корпусе можно разместить полноценную системную плату форм-фактора E-ATX и еще СВО сверху, либо использовать комбинацию из обычной ATX платы и «водянки» спереди. Различных вариантов очень много – это универсальное решение. Благодаря большому внутреннему объему и не очень большой массе, с корпусом удобно работать при частой смене конфигураций или компонентов. Места достаточно, подобраться можно везде. Даже установка большого блока питания не требует особых усилий.

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По результатам обзора и последующих тестов создается ощущение премиальной модели. Это прослеживается во всем. Сталь толще, чем обычно, комплект поставки больше и лучше, развитый кабель-менеджмент, предусмотрены поддержка видеокарты и хаб для вентиляторов и подсветки. Вишенкой на торте стала отдельная кнопка переключения режимов подсветки на панели. Для полного комплекта не хватает вентиляторов спереди. Почему? Видимо, при разработке AeroCool ThunderX3 Cronus инженеры ориентировались на использование в корпусе СЖО со своими вентиляторами

Если использовать воздушное охлаждение и мощное «железо», то одного вентилятора может быть недостаточно и придется дооснащать корпус несколькими. С учетом хаба нужно искать фирменные шестиконтактные модели, чтобы управлять подсветкой через кнопку или софт материнской платы и регулировать обороты крыльчаток. Благо вентиляционных отверстий много и задел по охлаждению хороший. Да и к подсветке и штатным эффектам замечаний нет. Первый же, базовый, представляет собой стробоскоп. Смотрится хорошо, видимо, это визитная карточка нового бренда.

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В итоге перед нами отличный корпус, уровень которого выше, чем у обычных моделей компании. Много моментов были усовершенствованы или доработаны, однако для улучшения охлаждения придется устанавливать дополнительные вентиляторы (например, AeroCool Duo 12 Pro) или использовать СЖО.

Тест корпуса ThunderX3 Cronus в лаборатории.

AeroCool Gladiator Duo

AeroCool Gladiator Duo – корпус для тех, кто планирует установить спереди систему AIO. Комплектные вентиляторы изначально установлены сзади и сверху и работают на выдув, а хаб подразумевает установку еще нескольких вертушек. Даже если не привязываться к этому хабу, производитель специально оставил спереди место для установки радиатора с вентиляторами. Почти все грани корпуса скругленные, и внешне он смотрится отлично за счет интересных решений. Сверху и снизу панели получаются два крупных воздухозаборника, а вся передняя панель пустая и разделена пополам полосой подсветки. Здесь спереди прямо просится наклейка или аэрография.

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В корпусе используются три вентилятора с ARGB-подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современной модели, где есть резерв на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе также есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. И есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой и управления оборотами вентиляторов через ее ШИМ-контроллер. Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому просто заменить их не получится. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем компонентам хороший и при желании их можно легко заменить.

Корпус предлагает широкую функциональность, рассчитан на хорошую вентиляцию и установку длинных видеокарт, поэтому c ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 никаких проблем не было. Это же касается крупных кулеров наподобие Noctua NH-D15. Уже по оснащению можно заметить, что это модель другого уровня и тут кроме хаба везде есть сетки для улавливания пыли. Так и есть, перед нами решение среднего уровня и поэтому придраться не к чему. А для создания хранилища из 100500 жестких дисков 3.5” используют совсем другие корпуса, где есть много корзин и продумано их охлаждение. В итоге AeroCool Gladiator Duo – отличный корпус для создания геймерской сборки среднего уровня с системой AIO.

Тест корпуса Gladiator Duo в лаборатории.

AeroCool Visor

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Это действительно аналог AeroCool ThunderX3 Cronus, но он выглядит лучше и лучше охлаждается. Последнему способствует сетка на передней панели и два вентилятора. Один диаметром 140 мм размещен спереди, другой такой же – сзади. Предусмотрен и коммутационный хаб, который позволяет синхронизировать подсветку с материнской платой. Это же касается скорости вращения вентиляторов. RGB-подсветкой оснащены не только вентиляторы, но и передняя панель корпуса. Все вместе смотрится очень хорошо.

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В целом двух вентиляторов достаточно для большинства систем, и на первое время дооснащения не понадобится. А кто-то, возможно, захочет установить СЖО и для этого есть свободное пространство. Корпус позволяет разместить внутри большую материнскую плату и длинные видеокарты. Блок питания также можно использовать удлиненный, но для этого надо снять корзины дисков снизу. Можно даже оставить ее, но тогда придется повозиться, а лучше просто использовать модульный блок питания и подключить только нужные кабели.

Корпус AeroCool изготовлен неплохо и продумано. Особое внимание уделяется кабель-менеджменту и прокладке кабельных трасс. Для этого он изначально укомплектован несколькими приспособлениями для укладки кабеля. А еще такой инструментарий есть в комплекте. Некоторые проемы для кабелей оборудованы резиновыми шторками, что на корпусах компании встречается нечасто. В комплекте даже есть специальная стальная опора для крупных и тяжелых видеокарт. Выглядит это более эстетично, чем деревянный брусок, покрашенный черной краской.

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Помимо установки материнской платы формата E-ATX, данный корпус позволяет установить видеокарту с трехслотовой системой охлаждения вертикально. Соответственно с однослотовыми фуллкаверами можно поставить аж три ускорителя сразу. Такое может позволить далеко не каждый корпус, поэтому данная модель по-своему уникальна и интересна.

Тест корпуса Visor в лаборатории.

AeroCool Graphite

AeroCool Graphite – это интересная и самобытная модель, которая никак не ассоциируется с графитом, углем, углеродом и даже графитовыми стержнями реактора. По своему шасси она напоминает модели Air Hawk и Visor, особенно сверху. Понятно, что передние панели отличаются; на самом деле отличий еще больше, и они кроются в устройстве.

Мне нравится, когда левая боковая стеклянная панель сделана на петлях. Этот механизм прост, понятен и удобен. Он позволяет быстро открыть и снять боковину. Сильные магниты надежно удерживают дверцу. Стекло не откроется от падения, а скорее просто разобьется, как на любом другом корпусе со стеклом сбоку. Поэтому на счет случайного открытия можно не переживать.

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В корпусе используются три вентилятора с ARGB-подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современного корпуса с прицелом на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. И есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой.

Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Однако подшипник надежный, а шум от вентиляторов не очень большой, особенно от двух передних. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Толщина металла в целом приемлемая.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Graphite – красивый корпус с хорошей вентиляцией, поддержкой больших видеокарт и хабом для работы с вентиляторами и RGB-подсветкой. Это универсальная модель, рассчитанная на массового пользователя.

Тест корпуса Graphite в лаборатории.

AeroCool Splinter Duo

AeroCool Splinter Duo – это универсальный корпус с хорошей вентиляцией и хабом, который позволяет управлять подсветкой и вентиляторами. Его конструкция простая, удобная и понятная, поэтому с ним комфортно работать. Сборка происходит просто, а для укладки кабелей присутствует достаточно места. Почти все грани корпуса скругленные и внешне он смотрится отлично, благодаря интересным решениям. Передняя панель оснащается большой сеткой с мелкими ячейками, а по центру проходит полоса RGB-подсветки.

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В корпусе используются три вентилятора с ARGB подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современного устройства, где еще есть резерв на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе также есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. Также есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой и управления оборотами вентиляторов через ШИМ контроллер материнской платы. Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить.

Корпус предлагает широкий функционал и оснащение. Он рассчитан на хорошую вентиляцию и установку длинных видеокарт, поэтому ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 здесь устанавливается без проблем. Это же касается крупных кулеров наподобие Noctua NH-D15. По оснащению можно заметить, что это устройство другого уровня и здесь кроме хаба везде есть сетки для улавливания пыли. Производитель их может устанавливать хоть во все модели, но тогда они будут банально дороже, а здесь, похоже, что корпус рассчитан на средний уровень и поэтому здесь даже не к чему придраться.

В итоге AeroCool Splinter Duo – это еще один отличный корпус для создания геймерской сборки среднего уровня с радиатором системы AIO спереди.

Тест корпуса Splinter Duo в лаборатории.

Сводная таблица

Модель Aero One Eclipse AirHawk ThunderX3 Cronus Gladiator Duo Visor Graphite Splinter Duo
Максимальный форм-фактор ATX EATX EATX ATX EATX ATX ATX
Габариты, мм 210 х 520 х 404 219 х 480 х 485 304 x 535 х 523 210 х 519 х 404 502 х 491 х 230 230 х 460 х 406 206 х 360 х 450
Масса, кг 6.1 6.1 8.5 6.1 7.25 5.9 6.1
Подсветка Нет Нет Да Да Да Да Да
Вентиляторы с подсветкой ARGB ARGB ARGB ARGB ARGB ARGB ARGB
Сетка спереди Да Да Да Да Да Да Да
Цена, руб. ~6 000 ~6 500 ~9 000 ~5 600 ~6 200 ~5 000 ~5 700

Заключение

Мы вновь взглянули на наиболее интересные модели компании AeroCool, предназначенные для создания игровых сборок. Разумеется, они не подойдут для высокопроизводительных систем с кастомной системой жидкостного охлаждения, но и в них можно уверенно размещать внутри системы AIO. Все же это недорогие корпуса и место внутри ограничено, чтобы сделать красивую систему на жестких трубах. Да и выглядит странно, когда монтируешь охлаждение за 50 000 рублей в корпус за 5 000.

Все предназначено для своих целей: корпуса AeroCool ориентированы на массового пользователя и массовые сборки, поэтому их можно применять в конфигурациях среднего уровня или выше среднего с использованием систем охлаждения типа AIO. Это уже не совсем компактные корпуса и места для этого достаточно. Еще такие устройства не любят частых сборок/разборок, поэтому лучше собрать систему один раз и только потом что-то добавлять. В дополнение к подсветке вентиляторов я всегда покупал ленты ARGB, чтобы все эффекты можно было синхронизировать. На мой взгляд, лучше это делать при помощи софта материнской платы, чтобы были задействованы все компоненты: плата, память, система охлаждения и видеокарта.

В каждом корпусе сейчас внизу есть тоннель для того, чтобы спрятать провода и блок питания. Там же обычно находится корзина с дисками. Она преимущественно на два устройства. Обычному пользователю дома больше не нужно, а если уж на то пошло, то можно отдельно установить NAS. Если посмотреть на стоимость топовых дисков, то эта идея уже не кажется такой неразумной. Корзина часто съемная и можно установить вместо нее длинный мощный блок питания.

На самом деле я уже который год использую блоки питания AeroCool Bronze на 750 Вт, и недавно перешел на модульный. Такой блок легко справляется с видеокартой ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 и всеми топовыми процессорами. Среди его плюсов – отсутствие лишних кабелей в корпусе. А есть короткие модели Seasonic или be quiet!, если чем-то не угодил AeroCool и есть лишние деньги.

Корпуса AeroCool – это демократичные решения, которые можно доработать до уровня премиум-моделей, если правильно сделать шумоизоляцию и поставить на входе пылевые фильтры. Сейчас это не так дорого, нужно лишь время и желание. Поэтому это удачный выбор для энтузиастов, которые стремятся к совершенству путем модификаций.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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