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Деньги вперед: главные игры января 2022 года

Несмотря на несколько потенциальных хитов, январь выглядит лишь раскачкой в начале многообещающего года.
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Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
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-18 000р на MSI RTX 3070
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Оглавление

Вступление

Январь представлялся куда более многообещающим, но переносы изрядно его обескровили. Тем не менее перед мощным февралем можно будет размяться на PC-версии God of War, третьей части отличной ролевой серии Expeditions и новом выпуске Rainbow Six.

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Чем еще примечателен первый месяц года? Подскажет наша традиционная статья.

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Monster Hunter Rise

Жанр Экшен/RPG
Разработчик Capcom
Издатель Capcom
Платформы PC
Дата выхода 12 января 2022 года

Monster Hunter Rise появилась на Switch еще в марте 2021-го, однако ускользнула от нашего пристального внимания. Спустя почти год Capcom довела проект до релиза на компьютерах, и настало время обстоятельно поговорить о шестой части (без учета спин-оффов) невероятно успешной японской серии про охоту на диковинных монстров в живописных декорациях.

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В отличие от Monster Hunter World, оказавшейся настолько огромной, что разработчики просто не сумели втиснуть ее на консоль Nintendo, нас ждет более камерная история. Вместо изучения нового континента мы будем спасать деревню Камуру от «Буйства» – орды безумных чудищ, сносящей все на своем пути. Набеги происходят каждые полвека, и прошлый едва не привел к полному уничтожению поселения. Защитники, отбившие ту волну, уже ушли на пенсию, так что пора за дело браться молодежи – а заодно выяснить, откуда у этих циклов растут ноги.

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Сюжет никогда не был важной частью Monster Hunter, и изменений тут ждать не стоит. Вся суть по-прежнему в том, чтобы поймать и выпотрошить опасного монстра, из добытых ресурсов смастерить новую экипировку, перекусить продуктами, временно повышающими характеристики, и пойти за следующей жертвой. В идеале – с друзьями. Естественно, ни один из сорока хищников помирать не спешит, и 50-минутного лимита, выставленного по умолчанию для каждой миссии, может и не хватить. Нужно изучать повадки существ, гонять их по многоуровневым локациям, использовать особенности окружения: например, кидать приманку в реку с пираньями – пусть те отгрызут нашей цели часть здоровья.

Сама охота – лишь полдела, вторая половина – возня с оружием. Среди 14 видов есть и классика вроде мечей да луков, и оригинальные экземпляры на манер огромной волынки, звуки которой дурно влияют на соперников. Каждый тип по-своему хорош и требует привыкания. И чтобы мы поскорее опробовали новый клинок в деле, авторы выдали нам жука, исполняющего функцию троса, – подтягивайтесь поближе и рубите! Ну а если стандартная охота приелась, в Rise появился режим «Буйство», добавляющий элементы tower defense – скажем, расстановку пушек и баллист вокруг деревни, атакуемой ордами. В общем, занятий на сотню часов хватит.

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Blackwind

Жанр Экшен
Разработчик Drakkar Dev
Издатель Blowfish Studios
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac
Дата выхода 20 января 2022 года

Обитатели шахтерской колонии Медуза-42 жили - не тужили, пока на нее не вторглись жестокие инопланетяне, именуемые ракносами. В разгар одного из сражений звездолет «Пандора» с юным Джеймсом Хоукинсом, не прошедшим даже курс боевой подготовки, терпит крушение. Очухавшись, парень обнаруживает, что сидит внутри меха, в котором не страшно идти бить пришельцев. Тем более помогать пилотировать высокотехнологичный костюм будет продвинутый ИИ Blackwind.

Впрочем, сдаваться чужаки не планируют. Среди них есть и паукообразные воины, и закованные в броню прямоходящие существа, и пилоты куда более крупных мехов, чем наш, - таким здоровякам придется запрыгивать прямо на голову и крушить ее на части. А когда Хоукинсу будет тяжело добраться до противника самому, он сможет запустить вооруженный дрон. Этот же малыш всегда готов проникнуть в труднодоступные места и помочь решить небольшие головоломки.

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Поиски пропавшего отца занесут Джеймса и в пустыню, и в лес, и в горы, и везде надо быть готовым разбить пару отрядов врага. Мех позволяет проводить разнообразные атаки как на ближней, так и на дальней дистанции, а также брутально добивать сломленных неприятелей. Дополнительные способы аннигиляции инопланетян станут доступны в результате прокачки. Умения разбросаны по трем веткам, а по соседству доступно меню с настройкой внешнего вида машины – как насчет перекрасить ее в яркий красный?

Итальянцы из Drakkar Dev изначально пытались вклинить Blackwind в последний квартал 2021 года, но в итоге проект съехал на январь. Вероятно, это пойдет ему только на пользу – в плане внимания как минимум. И даже если сама по себе игра выйдет не очень, кооперативный режим, в котором друг примет управление дроном, поможет сгладить острые углы.

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Expeditions: Rome

Жанр RPG
Разработчик Logic Artists
Издатель THQ Nordic
Платформы PC
Дата выхода 20 января 2022 года

Из всех здравствующих серий RPG Expeditions – одна из самых приятных. Несмотря на небольшие бюджеты, и Conquistador, и особенно Viking неплохо сбалансированы и оставляют ощущение «вот бы еще» даже после кампаний длиной в 20-30 часов. При этом обе щедры на толковые описания своих эпох, интересные повороты и моральные дилеммы, от которых менеджеры многих крупных студий попадали бы в обморок. И здорово, что в Expeditions: Rome козыри обещают сохранить, а недочеты – устранить.

Мы примеряем сандалии легата, чей отец был убит в результате политических интриг, сопутствующих становлению Рима в качестве империи. Герой понимает, что вскоре может вновь встретиться с папой, только уже на том свете, и обеими руками хватается за возможность вместе с легионом отправиться как можно дальше от родины – в Северную Африку, Грецию, Галлию. Решая там задачи имперского значения, он будет так или иначе копать и в сторону людей, стоящих за убийством родителя. На пути к правде предстоит встретить и многих известных исторических личностей – от Цицерона до Катона-младшего.

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Но за глобальными задачами нельзя упускать из виду и бытовые вопросы. Поскольку мы руководим войсками, важно держать на контроле обустройство лагерей и с умом направлять подопечных на различные операции. От того, насколько сильна наша армия и какие действия предпринимает в регионе дислокации, будет зависеть в том числе отношение к нам со стороны местных жителей и ключевых NPC. Еще одно полезное новшество – возможность брать преторианцев с собой на квестовые разборки. Гвардейцы будут набирать опыт и развиваться, но, в отличие от полноценных компаньонов, сильно горевать при их потере не стоит – рекрутов всегда хватает.

От Expeditions: Rome не стоит ждать дотошного следования летописям – важные исторические события будут сведены поближе друг к другу, чтобы не давать нам скучать. Но датчане намерены передать суть взаимоотношений внутри римского общества, насытить прохождение интересными деталями из прошлого и в целом сделать так, чтобы сеттинг не был похож на фэнтези «по мотивам». Думаю, уж этим ребятам такое по плечу.

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Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction

Жанр Шутер
Разработчик Ubisoft Montreal
Издатель Ubisoft Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 20 января 2022 года

Некоторое время грядущая Tom Clancy’s Rainbow Six щеголяла подзаголовком Quarantine, но он как раз был противоположен смыслу задачи, которую ставят перед знаменитым отрядом спецназовцев. Бойцы должны не торчать полторы недели взаперти, а максимально быстро решить задачу в зоне, кишащей инопланетянами, и сделать ноги, пока те не задавили их числом. Потому Extraction («Эвакуация») подходит больше.

Внеземные паразиты проникли во многие регионы и продолжают плодиться, и если троица оперативников не будет устраивать диверсии в их гнездах, то добром для нашей планеты это не кончится. Цели миссии разбиты на три категории разной степени сложности и выдаются постепенно: заманили особо крутого пришельца в ловушку – можно либо перейти к следующему, более тяжелому испытанию (заложить взрывчатку у важных узлов комплекса), либо убраться восвояси, но с меньшей наградой. Причем любителям рисковать стоит помнить, что запасы здоровья и патронов отнюдь не бесконечны.

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Когда все идет не по плану и кто-то из оперативников теряет сознание в ходе вылазки, у его товарищей есть шанс забрать тело с собой при эвакуации. Если это не удалось, инопланетяне захватывают «пленника» и начинают выкачивать из него жизненные соки. Боец будет недоступен до тех пор, пока коллеги не освободят его, и чем дольше спасение занимает, тем болезненнее окажутся штрафы. К счастью, на выбор есть и другие спецназовцы – среди них как уже известные Hibana и Sledge, так и новые специалисты.

Как и Rainbow Six: Siege, Extraction разработчики планируют поддерживать годами. Пока есть вопросы к тому, надолго ли затянет игра (все же PvE – менее живучий тип мультиплеера, чем PvP), однако в объемах контента, который выплеснут после релиза, особых сомнений нет. Ну а пока подготавливаем маски и респираторы – высадка уже скоро.

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На сдачу

  • Madison – ужастик про запертого в жутком доме мужчину, которого демон принуждает совершать кровавый ритуал, а тот сопротивляется при помощи фотоаппарата мгновенной печати (7 января 2022 года; PC).

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  • Windjammers 2 – вторая часть аналога Pong из девяностых, посвященного метателям летающих дисков (20 января 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Reverie Knights Tactics – пошаговая тактическая RPG про поиск захваченного гоблинами эльфийского города обещает нелинейный сюжет и обилие интересных побочных квестов (25 января 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Rugby 2022 – в новой части симулятора регби уже более 60 лицензированных команд (27 января 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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Александр Кошта aka Top

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