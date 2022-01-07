Оглавление

Вступление

Прямо в самом начале этого года проходит очередная выставка CES 2022, которая задает современные тенденции прямо с самого начала наступившего года, и все находятся под ее впечатлением очень долго, особенно, когда есть на что посмотреть. В этот раз действительно произошло много чего интересного и были представлены совершено новые устройства, которые будут задавать тренды на годы вперед. В первую очередь это коснулось новых моделей ноутбуков и других мобильных устройств, интерес к которым все возрастает и поэтому появляются новые модели, линейки продуктов, новые платформы, экраны и разнообразие конфигураций. Сегодня мы посмотрим, что интересного нам приготовила компания ASUS, чтобы посмотреть, чего нам ожидать в этом году, какие будут устройства, модели, дизайн и новые решения от крупной компании с огромной армией поклонников.

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ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет множество новых геймерских устройств на презентации «Эра геймеров» в рамках выставки CES 2022. В эпоху, когда компьютерные игры переросли из малопопулярного хобби в образ жизни, лидер в разработке геймерских технологий бренд Republic of Gamers с гордостью представляет новые игровые решения. В 2022 году устройства ROG вооружены новой операционной системой, новыми процессорами Intel и AMD, новыми видеокартами AMD и NVIDIA – и готовы удивлять новыми форм-факторами.

ASUS ROG Flow Z13

Серия компактных геймерских устройств ROG Flow пополнилась еще более компактным устройством ROG Flow Z13 – самым мощным в мире игровым планшетом. Это устройство оснащается процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с дисплейным мультиплексором и модулями памяти LPDDR5 с частотой 5200 МГц, предлагая превосходную игровую производительность в ультратонком и легком корпусе. Аппаратную комплектацию дополняют твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe, дисплейный мультиплексор, уникальная система охлаждения с испарительной камерой и поддержка функции быстрой зарядки через порт USB Type-C.

Для этого устройства также доступны два варианта дисплея: первый – с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом 85% DCI-P3, второй – с разрешением Full-HD, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. В обоих случаях дисплей имеет соотношение сторон 16:10, поддерживает сенсорный ввод и оснащен защитным стеклом Corning Gorilla, а среди прочих его преимуществ – поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), пиковая яркость 500 кд/м2 и сертификация Pantone Validated. Обе версии модели ROG Flow Z13 также поддерживают технологию Dolby Vision.

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Для управления игровым процессом на ROG Flow Z13 можно использовать привычную мышь и встроенную в чехол клавиатуру, сенсорный ввод или геймпад. Поскольку форм-фактор планшета подразумевает размещение всех основных компонентов за экраном, а не под клавиатурой, как у обычных ноутбуков, к компонентам поступает больше холодного воздуха и интеллектуальная система охлаждения превосходно справляется с поддержанием высокой производительности.

Планшет ROG Flow Z13 выполнен в ретро-футуристическом оформлении, вдохновленном космической гонкой XX века, но при этом воплощает видение бренда ROG о будущем геймерских устройств, одной из ключевых характеристик которых станет абсолютная портативность. Сквозь перфорацию в задней панели планшета можно увидеть его внутренние компоненты, а оформление корпуса стилизовано под дизайн космических аппаратов. Встроенная откидная подставка позволяет устанавливать устройство под углом до 170 градусов.

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В обновленной версии 2022 года основу максимальной аппаратной комплектации ноутбука ROG Flow X13 составляют новейший процессор AMD Ryzen 9 6000-й серии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков.

Для максимальной производительности в играх и подключения всевозможной периферии оба устройства – и новый планшет Flow Z13, и обновленный ноутбук Flow X13 в версии 2022 года – совместимы с внешними графическими док-станциями XG Mobile. Док-станция XG Mobile, представленная в 2021 году, оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а док-станция той же серии в версии 2022 года включает видеокарту AMD Radeon RX 6850M XT, а также целый набор портов: USB, DisplayPort, HDMI и Ethernet – на все случаи жизни.

Игровой планшет-трансформер Flow Z13 предлагает прежде недостижимый для игрового ПК уровень портативности и универсальности, а обновленные модели ноутбуков Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14 и серии Strix в новом форм-факторе представляют собой усовершенствованные версии полюбившихся пользователям всего мира устройств. Кроме того, бренд ROG представил новую серию геймерских сумок и рюкзаков Archer, а также обновленную версию виртуального пространства со свободным доступом ROG Citadel XV, в котором каждый желающий может подробно ознакомиться со всеми новинками ROG.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков созданы на базе микроархитектуры Ampere и способны обеспечить непревзойденную производительность в играх за счет улучшенных вычислительных блоков, включая RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения, а также технологии сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS.

Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков впервые представлена в портативных устройствах. Наделенная 16 гигабайтами памяти GDDR6 – самой скоростной, когда-либо использовавшейся в ноутбуках, – она обеспечивает более высокую производительность, чем графический процессор TITAN RTX для настольных ПК. Новая GeForce RTX 3070 Ti – на 70% быстрее, чем RTX 2070 SUPER, и способна выдать сотню кадров в секунду в разрешении 1440p.

Кроме того, в этих видеокартах реализованы технологии Max-Q четвертого поколения (CPU Optimizer, Rapid Core Scaling, Battery Boost 2.0), способствующие повышению энергоэффективности, производительности и времени автономной работы ноутбука.

ROG Flow Z13 (2022)

Процессор В макс. версии – Intel Core i9-12900H Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 35 Вт (40 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей 13 дюймов, 16:10, UHD (3840 x 2400), 60 Гц, 85% DCI-P3, поддержка сенсорного ввода, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



13 дюймов, 16:10, FHD (1920 x 1200), 120 Гц, 100% sRGB, поддержка сенсорного ввода, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Оперативная память До 16 ГБ памяти LPDDR5 с частотой 5200 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель, до 1 ТБ, PCIe Gen4 Клавиатура RGB-подсветка клавиш (1 зона), технология Aura Sync;

Мембранная с подсветкой;

Независимая обработка клавиш, ход клавиш – 1.7 мм;

Съемная клавиатура Аудиосистема 2 динамика, интеллектуальный усилитель;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Трехмерный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth 5.2 Порты ввода/вывода 1 x интерфейс для подключения к графической док-станции XG Mobile (включая 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery);

1 x USB Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB 2.0 Type-A;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для карты памяти microSD Аккумулятор 56 Вт·ч Габариты 302.8 x 204.8 x 12 мм (Д х Ш х В) Вес 1.1 кг

ROG Flow X13 (2022)

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Процессор В макс. версии – AMD Ryzen 6900HS Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 35 Вт (40 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей 13 дюймов, 16:10, UHD (3840 x 2400), 60 Гц, 85% DCI-P3, поддержка сенсорного ввода, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



13 дюймов, 16:10, FHD (1920 x 1200), 120 Гц, 100% sRGB, поддержка сенсорного ввода, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Оперативная память До 32 ГБ памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель, до 1 ТБ, PCIe Gen4 Клавиатура Мембранная с белой подсветкой;

Независимая обработка клавиш, ход клавиш – 1.7 мм Аудиосистема 2 динамика, интеллектуальный усилитель;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Трехмерный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth 5.2 Порты ввода/вывода 1 x интерфейс для подключения к графической док-станции XG Mobile (включая 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, G-SYNC и Power Delivery);

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x HDMI (поддержка интерфейса HDMI 2.0b) Аккумулятор 62 Вт·ч Габариты 299 x 222 x 15,8 мм (Д х Ш х В) Вес 1.3 кг

Графическая док-станция ROG XG Mobile (2022)

Графика AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 Тип подключения Интерфейс ROG XG Mobile и комбинированный порт Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen2 Подключение по Ethernet 2,5 x гигабитный LAN Порты ввода/вывода 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x HDMI 2.1;

1 x DisplayPort 1.4;

1 x слот для карты памяти SD;

1 x RJ-45;

1 x разъем питания Адаптер питания Встроенный адаптер питания мощностью 330 Вт Размер 217 x 165 x 32,6 мм Вес 1 кг

ROG Zephyrus G14, G15 и M16

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Ноутбук ROG Zephyrus G14 – мощная игровая машина в стильном ультрапортативном корпусе. Эта модель, ранее заслужившая множество восхищенных отзывов, в обновленной версии 2022 года получила целый ряд улучшений. Новый Zephyrus G14 поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, а основу максимальной аппаратной конфигурации составляют процессор AMD Ryzen 9-й серии и видеокарта для ноутбуков AMD Radeon RX серии 6000S с дисплейным мультиплексором для предельно высокой частоты кадров в играх. Интеллектуальная система охлаждения ROG, включающая термоинтерфейс из жидкого металла и испарительную камеру специальной конструкции, помогает поддерживать превосходную производительность мощных компонентов, а новые модули оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe гарантируют быструю многозадачную работу всей системы.

Этот ультрапортативный и невероятно мощный ноутбук просто создан, чтобы привлекать восторженные взгляды. Он доступен в двух вариантах оформления корпуса – темно-сером (Eclipse Gray) и светлом (Moonlight White) с призматической отделкой шильдика, красиво переливающейся разными оттенками в зависимости от освещения. В дисплейной крышке ноутбука имеется перфорация из 14 969 крошечных отверстий, а в конфигурациях с дополнительным дисплеем AniMe Matrix, уже ставшим самой узнаваемой особенностью этого ноутбука, встроены 1 449 мини-светодиодов. Увеличенное по сравнению с прошлогодней моделью количество светодиодов матричного дисплея означает еще больше возможностей для демонстрации на нем изображений и анимационных роликов.

Zephyrus G14 стал одним из первых ноутбуков ROG, получивших новый дисплей Nebula с частотой обновления 120 Гц при разрешении QHD, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и временем отклика 3 мс. Среди прочих преимуществ этого дисплея – поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive Sync) и технологии Dolby Vision, а также сертификация Pantone Validated, поэтому превосходная цветопередача и плавный игровой процесс гарантированы. Соотношение сторон 16:10 означает увеличенную по высоте рабочую область, а минимальная ширина рамки позволила сделать корпус устройства предельно компактным. Относительная площадь экрана составляет 91%.

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Аудиосистема ноутбука поддерживает технологию Dolby Atmos, трехмерный микрофонный массив и технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления обеспечивают превосходное качество голосовой связи без посторонних шумов, а за отличную беспроводную связь отвечает модуль новейшего стандарта WiFi 6E. Ноутбуки ROG Zephyrus G15 и M16 также представлены в обновленных версиях 2022 года с новейшими компонентами AMD и NVIDIA, оперативной памятью DDR5 и контроллером WiFi 6E.

ROG Zephyrus G14 (2022)

Процессор В макс. версии – AMD Ryzen 6900HS Графика В макс. версии – AMD Radeon RX 6800S с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 80 Вт (105 Вт с технологией SmartShift) Операционная система Windows 11 Дисплей ROG Nebula: 14 дюймов, 16:10, QHD (2560 x 1600), 120 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



14 дюймов, 16:10, FHD (1920 x 1200), 144 Гц/3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Оперативная память До 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с белой подсветкой / с 1 зоной RGB-подсветки;

Независимая обработка клавиш, ход клавиш – 1.7 мм;

4 горячие клавиши с возможностью привязки макросов Аудиосистема 2 динамика по 2,5 Вт, интеллектуальный усилитель;

2 высокочастотных динамика по 0.7 Вт;

Технология Dolby Atmos;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB3.2 Gen2 Type-C;

2 x USB3.2 Gen1 Type-A;

1 x HDMI 2.0b;

1 x слот для карты памяти microSD;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для замка Kensington;

1 x разъем питания Аккумулятор 76 Вт·ч Габариты 312 x 227 x 19.5 мм (с дисплеем AnimeMatrix) Вес 1.75 кг (с дисплеем AnimeMatrix)

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ROG Zephyrus G15 (2022)

Процессор В макс. версии – AMD Ryzen 9 6900HS Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 80 Вт (100 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей 15 дюймов, QHD (2560 x 1440), 240 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



15 дюймов, QHD (2560 x 1440), 165 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



15 дюймов, FHD (1920 x 1200), 144 Гц, 62,5% sRGB, матрица IPS, сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Оперативная память До 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с белой подсветкой / с 1 зоной RGB-подсветки;

Независимая обработка клавиш, ход клавиш – 1.7 мм;

4 горячие клавиши с возможностью привязки макросов Аудиосистема 4 низкочастотных динамика по 2 Вт с интеллектуальным усилителем;

2 высокочастотных динамика по 2 Вт;

Встроенный массив микрофонов;

Технология Dolby Atmos;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

2 x USB3.2 Gen2 Type-C;

1 x слот для карты памяти microSD;

1 x HDMI 2.0b;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для замка Kensington;

1 x RJ45;

1 x разъем питания Аккумулятор 90 Вт·ч Габариты 355 x 243.5 x 19.9 мм (Д х Ш х В)

ROG Zephyrus M16 (2022)

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Процессор В макс. версии – Intel Core i9-12900H 12-го поколения Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 80 Вт (100 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей Дисплей ROG Nebula: 16 дюймов, 16:10, QHD (2560 x 1600), 165 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



16 дюймов, 16:10, FHD (1920 x 1200), 165 Гц/3 мс, 100% охват sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Оперативная память До 48 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель объемом до 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Белая подсветка / 1 зона RGB-подсветки;

Глубина хода – 1.7 мм;

4 горячие клавиши с возможностью привязки макросов Аудиосистема 4 низкочастотных динамика по 2 Вт с интеллектуальным усилителем;

2 высокочастотных динамика по 2 Вт;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x USB Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

2 x USB3.2 Gen2 Type-A;

1 x слот для карты памяти microSD (312 Мбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для замка Kensington;

1 x RJ45;

1 x разъем питания Аккумулятор 90 Вт·ч Габариты 355 x 243,5 x 19,9 мм (Д х Ш х В) Вес 1.9 кг

ROG Zephyrus Duo 16

Геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 с дополнительным экраном в обновленной версии 2022 года предлагает еще более инновационные решения. Дополнительный экран ROG ScreenPad Plus позволяет значительно расширить рабочее пространство. Например, на него можно вывести элементы управления стримингом во время игры на основном экране. Кроме того, в ряде совместимых игр, таких как Dying Light 2, на дополнительный дисплей можно перенести часть игрового интерфейса для максимально комфортного управления. При открывании крышки ноутбука новый поворотный шарнир приподнимает дополнительный дисплей ScreenPad Plus и сдвигает его назад, ближе к основному экрану, создавая практически единую рабочую область.

Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, а в его максимальную аппаратную конфигурацию входят процессор AMD Ryzen 9 6980HX и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost). Применение жидкого металла Conductonaut Extreme в качестве термоинтерфейса процессора позволило снизить его рабочую температуру на 15 градусов по сравнению с обычными термопастами. В усовершенствованной версии активной аэродинамической системы охлаждения AAS Plus 2.0 воздухозаборник открывается под дополнительным экраном, что на 30% усиливает воздушный поток для еще более эффективного охлаждения мощных компонентов и поддержания их высокой производительности на протяжении всего игрового процесса или работы в приложениях по созданию медиаконтента. Специальный дисплейный мультиплексор позволяет переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты, чтобы получать максимальную графическую производительность в соревновательных играх.

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Обновленный ноутбук Zephyrus Duo доступен в конфигурациях с двумя типами дисплеев, причем оба варианта поддерживают технологию Dolby Vision. Первый – это дисплей ROG Nebula HDR, новинка 2022 года. Этот дисплей обладает всеми характеристиками стандартного дисплея Nebula, но с подсветкой на мини-светодиодах и 512 зонами локального затемнения, благодаря чему его пиковая яркость может достигать 1100 кд/м2, а уровень контрастности и точность цветопередачи просто потрясают. Он предлагает разрешение QHD, соотношение сторон 16:10, частоту обновления 165 Гц, контрастность 100 000:1 и обладает сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Дисплей Nebula HDR не знает равных для игр в формате HDR и просмотра фильмов в высоком качестве.

В другом варианте конфигурации этот ноутбук оснащается новым двухвариантным дисплеем, разработанным совместно с компанией BOE. Этот дисплей позволяет переключаться между высоким разрешением (4K/120 Гц) или высокой частотой обновления экрана (Full-HD/240 Гц). Таким образом пользователь сам решает, какие характеристики для него в приоритете в данный момент времени. Технология ускорения пикселей гарантирует молниеносно быстрое отображение событий на экране в режиме Full-HD, чтобы пользователь мог получить преимущество в динамичных соревновательных играх.

В тачпад этого уникального ноутбука встроен сенсорный цифровой блок ROG NumberPad, высота хода клавиш составляет 1,7 мм, предусмотрена индивидуальная подсветка каждой клавиши. Аудиосистема состоит из шести встроенных динамиков, включая низкочастотные, и поддерживает аудиоформат высокого разрешения (Hi-Res Audio) и технологию Dolby Atmos. Для кристально чистой голосовой связи эта флагманская модель также оснащена технологией двухстороннего интеллектуального шумоподавления. Несмотря на столь внушительный набор технологий и два дисплея, обновленная версия Zephyrus Duo 16 2022-года получилась еще более компактной, чем модель предшествующего поколения. При диагонали экрана 16 дюймов размер корпуса Zephyrus Duo 16 соответствует габаритам обычных 15-дюймовых моделей.

ROG Zephyrus Duo 16 (2022)

Процессор В макс. версии – AMD Ryzen 6980HX Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 140 Вт (165 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей Дисплей ROG Nebula HDR: 16 дюймов, 16:10, QHD (2560 x 1600), 165 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, подсветка на мини-светодиодах, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision;



Дисплей ROG Nebula (двухвариантный): 16 дюймов, 16:10, 4K (3840 x 2400) / 120 Гц с возможностью переключения в режим FHD (1920x1200) / 240 Гц, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), сертификация Pantone Validated, поддержка технологии Dolby Vision Дополнительный дисплей 14,1 дюйма, 4K (3840x1100), матрица IPS, поддержка сенсорного ввода и стилуса Оперативная память До 64 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельные накопители объемом до 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 с поддержкой массивов RAID0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Индивидуальная подсветка клавиш, технология Aura Sync;

Сенсорный цифровой блок NumberPad, встроенный в тачпад Аудиосистема 2 x 2 Вт антивибрационные низкочастотные динамики;

2 x 2 Вт высокочастотные динамики;

Интеллектуальный усилитель;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология интеллектуального шумоподавления;

Трехмерный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

2 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x HDMI 2.1;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x RJ45;

1 x слот для карты памяти microSD;

1 x разъем питания Аккумулятор 90 Вт·ч Габариты 355 x 265,9 x 20,5 мм (Ш х Г х В) Вес 2.5 кг

ROG Strix SCAR и Strix G

Новые модели ноутбуков ROG Strix SCAR созданы в первую очередь для киберспортсменов и энтузиастов. Наделенные первоклассными компонентами геймерские устройства на базе операционной системы Windows 11 предлагают дисплеи с высокой частотой обновления и оснащаются интеллектуальной системой охлаждения ROG с жидким металлом Conductonaut Extreme в качестве термоинтерфейса. Основу максимальной аппаратной конфигурации ноутбуков Strix SCAR составляют процессор Intel Core i9-12900H 12-го поколения и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost) – идеальное сочетание для игр с высокой частотой обновления. Специальный дисплейный мультиплексор помогает раскрыть потенциал мощного графического процессора, накопители подключены по высокоскоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, а большой объем оперативной памяти, представленный новейшими модулями DDR5 с частотой 4800 МГц, гарантирует быструю многозадачную работу.

Серия Strix SCAR представлена ноутбуками с 15- и 17-дюймовыми экранами, причем для 15-дюймовых моделей можно выбрать один из трех вариантов IPS-дисплея: QHD/240 Гц, Full-HD/300 Гц или QHD/165 Гц. Для 17-дюймовых ноутбуков Strix SCAR доступны варианты дисплеев с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц или разрешением Full-HD и частотой обновления 360 Гц. Для всех вариантов дисплеев в ноутбуках Strix SCAR поддерживаются технология Dolby Vision HDR и адаптивная синхронизация (Adaptive Sync), поэтому превосходное качество изображения в играх гарантировано. Малое время отклика (3 мс) означает четкое отображение быстро движущихся объектов на экране, что особенно важно для динамичных шутеров.

Тачпад увеличенного размера позволяет точно управлять курсором, когда к ноутбуку не подключена мышь. Корпус ноутбуков ROG Strix выполнен в киберспортивном стиле с точечным орнаментом, а персонализировать устройство, чтобы подчеркнуть его уникальность, позволяют настраиваемая индивидуальная RGB-подсветка клавиш и иллюминационная полоска снизу на фронтальной панели корпуса с поддержкой технологии Aura Sync, а также сменные декоративные накладки для корпуса.

В максимальную комплектацию новых моделей ноутбуков ROG Strix G15 и G17 входят процессор AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost). Модель G15 доступна с двумя вариантами дисплея: с разрешением Full-HD и частотой обновления 300 Гц либо версия QHD/165 Гц. Для модели G17 возможны варианты с разрешением Full-HD и частотой обновления 360 Гц или QHD и 240 Гц – любой из них превосходно подойдет для киберспорта и соревновательных игр. Во всех версиях дисплеев для ноутбуков Strix G время отклика составляет 3 мс, поддерживаются технология Dolby Vision и адаптивная синхронизация (Adaptive-Sync). Ноутбуки Strix G доступны в трех вариантах отделки корпуса: классическом темно-сером (Eclipse Gray) и ярких неоновых зеленом и розовом цветах (Volt Green и Electro Punk), которые точно не останутся незамеченными.

Все модели ноутбуков Strix могут похвастать отличным и чистым звучанием благодаря аудиосистеме из четырех динамиков с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления эффективно отсеивает посторонние звуки во входящем и исходящем аудиосигналах, оставляя только отчетливый и кристально чистый голос пользователя и его собеседников.

В ноутбуках серии Strix устанавливается аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и поддерживается технология подзарядки через порт Type-C с мощностью 100 Вт, что очень удобно, когда устройство необходимо подзарядить в дороге. За превосходное качество беспроводного и проводного интернет-соединения, необходимое для соревновательных игр, в этих ноутбуках отвечают встроенный модуль WiFi 6E и контроллер 2.5G LAN.

ROG Strix SCAR 15 и SCAR 17 (2022)

Процессор В макс. версии – Intel Core i9-12900H 12-го поколения Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 125 Вт (150 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей Модель с диагональю экрана 15.6 дюйма:

Full-HD (1920 x 1080), 300 Гц/3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;

QHD (2560 x 1440), 240 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;



Модель с диагональю экрана 17.3 дюйма:

Full-HD (1920 x 1080), 360 Гц/3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision (доступность зависит от региона);

QHD (2560 x 1440), 240 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision Оперативная память До 64 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель объемом до 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Индивидуальная подсветка клавиш, технология Aura Sync Аудиосистема 4 динамика, поддержка высокопроизводительных динамиков;



Технология Dolby Atmos;

Поддержка формата Hi-Res Audio;

Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4;

1 x RJ-45 (LAN 2.5G);

1 x HDMI 2.1b;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x разъем питания Аккумулятор 90 Вт·ч Габариты Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма:

354,9 x 259,9 x 22,69 ~ 27,2 мм (Ш x Г x В)



Модель с диагональю экрана 17,3 дюйма:

395 x 282,1 x 23,4 ~ 28,3 мм (Ш x Г x В) Вес Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма: 2,4 кг;

Модель с диагональю экрана 17,3 дюйма: 2,7 кг

ROG Strix G15 и G17 (2022)

Процессор В макс. версии – AMD Ryzen 9 6900HX Графика В макс. версии – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 125 Вт (150 Вт с Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма:

Full-HD (1920 x 1080), 300 Гц/3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;

QHD (2560 x 1440), 165 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;

Full-HD (1920 x 1080), 144 Гц, 62,5% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync)



Модель с диагональю экрана 17.3 дюйма:

Full-HD (1920 x 1080), 360 Гц/3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;

QHD (2560 x 1440), 240 Гц/3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) и технологии Dolby Vision;

Full-HD (1920 x 1080), 144 Гц, 62,5% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) Оперативная память До 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Индивидуальная подсветка клавиш или подсветка с разделением на 4 зоны, поддержка технологии Aura Sync Аудиосистема 2 динамика, поддержка высокопроизводительных динамиков;

Технология Dolby Atmos;

Поддержка формата Hi-Res Audio;

Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6E (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ-45 (LAN 2.5G);

1 x HDMI 2.0b;

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем;

1 x разъем питания Аккумулятор 90 Вт·ч Габариты Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма:

354,9 x 259,9 x 22,69 ~ 27,2 мм (Ш x Г x В);

Модель с диагональю экрана 17,3 дюйма:

395 x 282,1 x 23,4 ~ 28,3 мм (Ш x Г x В) Вес Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма:2,3 кг;

Модель с диагональю экрана 17,3 дюйма:2,8 кг

Заключение

Мы изучили только верхушку огромного айсберга информации, которая была представлена на этой выставке. Пока в ASUS охватили только самую интересную линейку продукции ASUS ROG. Это только первая часть с презентации компании, и мы обязательно постараемся в ближайшее время осветить другие новинки компании.

Алексей Пащук