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Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021

Мы перечислим тех, кто засветился, и тех, кто угас. Кто же не оправдал надежд, а кто покорил вершины?
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
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Оглавление

Специальные номинацииОсновные номинации → Лучшие игры 2020 года и самые интригующие 2021

Вступление

Страсти затихают, а игровая индустрия погружается в непродолжительную спячку. Каких-то пару-тройку недель, и цикл запустится вновь: с очередными релизами, событиями, впечатлениями. Пока же относительно ничего не происходит, мы почествуем лучших за 2020 год, а затем подзаглянем в будущее.

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Экстра-акт: надо было шевелиться, Плотва!

Плохие игры будут всегда. Даже не плохие, а посредственные, где потенциал огроменный, но остаётся он на уровне замыслов и фантазий, а получаем мы в итоге очередную жвачку на столько-то часов. На этот раз откровенных неудачников было немного, но их примеры весьма показательны.

03. WATCH_DOGS: LEGION

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Серия продолжает топтаться на месте. Если вторая часть попыталась выделиться разнузданным настроем, то здесь серьёзные щи вперемешку с чудачествами, сюжетная ветка без акцента на яркие персоналии. Просто раздутое дополнение по цене полноценной игры, а значит и со старыми болячками вроде неважной модели вождения, утомительных мини-игр, небрежного отношения к мелочам. Задумка с вербовкой жителей не изменила игровой процесс настолько, чтобы дать некий новый опыт.

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02. CALL OF DUTY: BLACK OPS — COLD WAR

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Обещанная нелинейность оказалась маркетинговой уловкой. Один раз вам дадут выбор, кого спасать, а позже предложат в стиле Hitman устранить цель одним из четырёх способов, причём заранее растолкованных. Развилки на поверхности, варианты в диалогах пускают пыль в глаза. Это прогресс на фоне безобразной Modern Warfare (2019), но восемь лет назад вышла Black Ops 2 с таким витиеватым сюжетом, что иные RPG обзавидуются. Новая история на её фоне выглядит слишком повседневной.

01. SERIOUS SAM 4

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Не все учатся на чужих ошибках. Студия Croteam гнёт свою линию и набивает шишки, будто не замечая, чем живёт игропром. Новый «Сэм» выглядит откровенным приветом из прошлого, с корявыми анимациями и неказистой графикой, но и не пытается казаться нарочито «олдскульным»: в игре полно смелых нововведений вроде прокачки, транспорта, имитации масштабных баталий на тысячи человек. Но ни одна из задумок не работает как надо: что-то почти не используется, а что-то лишь мешает.

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Информационная пауза

Всё-таки ПК — лучшая платформа! Где ещё вы пройдёте большинство игр серии Resident Evil полностью на русском языке? В 2020 году неофициальные студии озвучки словно сговорились: GamesVoice переозвучила обе Revelations и Resident Evil 3, а Mechanics VoiceOver частично закончила шестую часть, ремейк второй, и… тоже выпустила RE3. Ещё с русскими голосами теперь можно сыграть в Alan Wake с дополнением, Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Remember Me.

Что до Disco Elysium, то она получит официальный текстовый перевод до конца марта. Также в обозримом будущем русский язык появится в Yakuza: Like a Dragon. Тем же, кто не представляет жизнь без дубляжа, стоит дождаться Control и Hellblade — обе заявлены на 2021 год.

Акт III: Лучшие игры 2020 года

Выделить пятёрку лучших оказалось легко. Куда сложнее было расположить их в верном порядке, пускай это и чисто символическая классификация. Изначально казалось, что есть у нас явный фаворит, чьё превосходство непререкаемо, но он-то и дал больше всего поводов для сомнений.

05. DOOM ETERNAL

Чистокровные боевики доживают свой век. Люди всё чаще обращаются к играм ради истории, приключения, ярких образов, поиска успокоения. И творенье id Software выглядит последним оплотом любителей спинномозговых забав, где 90% времени занимает стрельба, прыжки да поиск тайников, а сюжету отведена сугубо функциональная роль. Как двадцать пять лет назад, но дорого и красиво.

Самое удивительное, что Eternal не просто добавляет пачку уровней, новое оружие и врагов, а вновь, как и перезапуск 2016 года, сотрясает жанр; изменяет правила, которые казались незыблемыми. Из-за вечного дефицита патронов больше не обойтись парой любимых пушек: вас пытаются вытащить из зоны комфорта, заставляя всякий раз выжимать максимум из доступного ассортимента средств.

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За счёт двойного рывка на земле и в воздухе изрядно увеличился темп боя, а секции с паркуром стали сложнее. На уровнях теперь можно найти дополнительные жизни, меч с несколькими зарядами, секретные испытания на время. Вспомогательные режимы оружия переработаны, а пистолет убран за ненадобностью. Всё это отнюдь не упростило драки — Земля заметно суровее, чем Марс и пекло.

Местные арены пытаются бросить вызов, удивляя набором противников и особенностями рельефа. Где-то тягучая жидкость сковывает движения, а из пучины выныривают тентакли, где-то платформы застилает пламя, вынуждая постоянно прыгать. Новая Doom перестала быть размеренным тиром, и больше напирает на отчаянное выживание, хоть такие перемены и не всем придутся по душе.

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04. GENSHIN IMPACT

Феномен детища китайской miHoYo не поддаётся объяснению. Игра настолько очаровательна, насколько и противоречива. Одни её обожают, другие бесятся при одном упоминании. Кто-то азартно собирает персонажей, увлечённо изучает просторы красочного Тейвата, с головой уходит в сюжет и второстепенные поручения, а иные жалуются на бесконечную рутину и навязанные ограничения.

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Вкратце, это мобильная free-to-play в оболочке дорогого блокбастера, хоть и доступна также на ПК и PS4. Приключение, где вы исследуете открытый мир от третьего лица, дерётесь в реальном времени, переключаясь между четвёркой ребятишек, выполняете задания, проходите испытания, прокачиваетесь… и пытаетесь умело распорядиться теми ресурсами, которые поступают каждый день.

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Вы вряд ли соберёте вообще всех героев, поэтому стоит делать осознанный выбор, на кого тратить камни истока, а когда их просто подкопить. Это позволяет пройти свой, отчасти уникальный путь, собрав тот состав, который большинству будет недоступен. В этом преимущество «Генки» перед статичными песочницами вроде Assassin’s Creed, где вы изначально знаете, что к концу получите ВСЁ.

Силён проект и проработкой мира. У всех жителей своя история, с каждым можно перекинуться парой слов, а потом наткнуться на продолжение его ветки в ходе побочного или вовсе ежедневного задания. Обновления добавляют новые области и цепочки поручений, а каждую неделю происходит какое-то событие с ценными наградами. Если понравится, наверняка останетесь здесь на пару лет.

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03. HADES

В лице «Аида» западные издания увидели «козла отпущения наоборот». Образцовый релиз, не замешанный в скандалах — как тут не признаться в любви и не заклеймить плашкой GotY? Тем более, проект прошёл удивительный путь в раннем доступе и полтора года развивался и исправлялся на основе отзывов сообщества. Воистину народная игра, практически лишённая крупных изъянов.

Драки в этой изометрической «рогульке» напоминают Bastion, а многообразие сочетаний даров богов — функции из Transistor. Цель всегда одна: выбраться из Подземного царства, пройдя четыре больших области, в каждой по ряду комнат с ловушками и врагами. Но с первого раза всё равно не получится. По закону жанра, уровни и награды определяет воля случая, даже полубоссы варьируются.

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Калифорнийская Supergiant Games оправдала своё название — масштабы у Hades исполинские. С каждой попыткой побега происходят перемены: вы открываете новое оружие и его аспекты, собираете сувениры и спутников, улучшаете апартаменты и себя. Диалоги всякий раз отличаются, учитывают, куда вы дошли, чем сражались, кто вас сразил. Один и тот же разговор дважды вряд ли услышите.

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Недостатки следуют из самого формата: игру не покорить нахрапом, за пару вечеров. Выбраться из Аида — отнюдь не финал. Здесь нет цельного повествования, вы раскрываете тайны происхождения Загрея по крупицам и большую часть времени просто дерётесь. Сильный контраст на фоне прошлых работ студии. Хочется верить, что разработчики ещё вернутся к линейным и душевным историям.

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02. DESPERADOS III

Чем может удивить тактика на Диком западе? Традиционные карты с линейным развитием сюжета; привычные механики с прятками, конусами зрения недругов, умениями и опциональной паузой; незатейливый сценарий с завязкой про месть. На словах всё обыденное, но Mimimi Games, взявшись за простую концепцию, довела её до совершенства. Выше в жанре прыгать уже некуда, да и незачем.

Немного жаль, что у нас игра не удостоилась рецензии — был бы отличный повод поставить две девятки без долгих размышлений, поскольку это действительно идеал. Новая «Десперадо» — живое воплощение грёз поклонников серии о продолжении, где всё работает как должно, а возможности для отыгрыша превосходят ожидания. С красочным визуалом, удобным интерфейсом и управлением.

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Каждый уровень — загадка, где есть цель и набор условий. Состав действующих лиц от задания к заданию разнится, и у всех свои способности: Джон Купер умеет метать ножи и отвлекать монеткой, Кейт способна соблазнять и одурманивать духами, а колдунья-вуду Изабель… вот она вас точно удивит. У некоторых умений ограниченное число применений, что изрядно обостряет стадию планирования.

В умелом сочетании сильных сторон героев вся суть игры. Пока один отвлекает, другой занимает позицию, а третий готовится нанести удар. Действовать порой нужно синхронно, и чем дальше, тем изощрённей становятся схемы. Не зазорно сыграть и от окружения, да и открытый бой — не худшая альтернатива, особенно если под рукой пулемёт. Часто всё упирается в одну лишь фантазию.

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01. CYBERPUNK 2077

Мне не удалось собрать достаточно доводов против творения CD Projekt RED. Игра расстроила подходом к нелинейности и отчасти наполнением мира, но рассказала яркую остросюжетную историю, окунула в дивный мир неона и корпоративных интриг, оказалась крепким боевиком с разветвлённой прокачкой. Это великая игра. Вот только таковой она стала вовсе не стараниями разработчиков.

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Культ из «Киберпанка» сделали игроки и пресса. С первого тизера в 2013 году проект обрастал мифами и грёзами, на фоне громких провалов непроизвольно становился чуть ли не главной надеждой общества. Сами поляки не знали, что делать со свалившейся на них популярностью после «Ведьмака 3» и продолжали отыгрывать добрых самаритян заявлениями о DRM-free и непринятии микроплатежей.

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Получилось в итоге лучше, чем обычно. Насыщенный и многослойный Найт-Сити не идёт ни в какое сравнение с плоскими Новиградом и Оксенфуртом, выбор реакции в диалогах начал встречаться повсеместно, система развития стала глубже и гибче. Во всём качественный скачок на фоне прошлых работ, закономерная эволюция и развитие, но с ростом амбиций количество огрехов тоже возросло.

Из личных претензий выделю гипертрофированный сеттинг с этим «а-та-та, корпораты злые, потому что злые» — любая часть Deus Ex лучше показывала социальное расслоение в эру технологий. В остальном игра очаровывает: окружающими красотами, поручениями, сценками и пасхалками, даже мелочами вроде перезарядки оружия. Это игра года. Но лучшая ли игра года, лишь время покажет.

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Акт IV: Самые интригующие в 2021 году

Год намечается загадочный. Сами смотрите — всего у одной игры из списка есть дата выхода. Многие уже переехали сюда с осени, так что им отступать некуда, но есть ощущение, что вот теперь нам и аукнется переход на «удалёнку». Фаворитов нет: CD Projekt уже отстрелялась, а Rockstar ждём только в 2023 году. Возможно, выстрелит Larian? Или Guerrilla Games? А раз год нечётный, может и Nintendo?

Kena: Bridge of Spirits (1 квартал, Epic Store)

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Работа Ember Lab напоминает The Legend of Zelda в обёртке анимационного мультфильма. Да и завязка схожа: проводница духов Кена спасает мир от скверны, а помогают ей гнилёныши — потешные крохотные создания. Заявлены резвые схватки в реальном времени, прокачка миловидных спутников, исследование живописных просторов. Об участи загадок неведомо, но трудно поверить, чтобы в таком проекте их не было. Если авторы не переборщат с активностями в открытом мире и не заломят цену, — игра выглядит на $40 максимум, — получим доброе и красивое приключение на несколько вечеров.

Прогноз: 8 («Отлично»).

Чёрная книга (1 квартал, Steam)

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Пермскую студию «Мортёшка» все время хочется сравнить с Supergiant Games. Тоже небольшой, но старательный коллектив; тоже своеобразный стиль, который спутаешь разве что с LIMBO. Дорога нам в Чердынь до революции, предаваться волшбе в роли девицы Василисы, чтобы вернуть суженого с того света. Это билет в мир северной русской мифологии с упором на сеттинг и сюжет, но и походовые драки с элементами карточных игр рано списывать со счетов. Где ж ещё, кроме старенькой Overlord, нам дадут стаю бесов во служение? Да и лучшей возможности подтянуть старорусский явно не предвидится.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Deathloop (21 мая, Steam)

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Причудливый «симулятор погружения» от создателей Dishonored в стиле киноафиш второй половины XX века. Наёмный убийца Кольт попал во временную петлю на острове для богачей, и чтобы разорвать цикл, ему требуется устранить восемь целей до полуночи. Вырисовывается эдакий сплав Hitman с механиками из прошлых игр Arkane, где предстоит изучать окружение, искать подходы к жертвам, и после череды неудач выкосить всех за один день. Другой игрок может вам помешать, но вторжения отключаемые. Хочется верить, что задумка действительно будет работать как подобает.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Halo Infinite (осень, Steam, Xbox Live)

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Перенос на целый год после критики общественности подорвал мою веру в проект. Авторы сами будто не знают, что делать с серией, двигать ли её в сторону благоприятной для Game Pass сервисной модели или напирать на сюжет: скоротечную, но яркую историю. Скупое описание предвозвещает масштабный приключенческий эпос, но трейлер напомнил скорее дежурную зачистку вопросиков на карте в не самых проработанных декорациях. Выигранное время наверняка пойдёт на пользу, и графика похорошеет, но что с содержимым? Надежда на то, что Microsoft просто не успела раскрыть все карты.

Прогноз: 6 («Неплохо»).

Хогвартс: Наследие (2021)

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Слухи наконец-то подтвердились — нас ждёт полноценная ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера»! Пускай без прежних героев, но с выбором факультета, замком Хогвартс и его окрестностями, узнаваемым стилем и атрибутикой. Играть будем за некоего студента, владеющего ключом к древней и опасной тайне. Вместе с ним хлебнём быта школы чародейства и волшебства, пройдём путь от новичка до маститого заклинателя. Не обойдётся без варки зелий и схваток с фантастическими тварями. Одно беспокоит: безвестная студия-разработчик, так что на выходе может получиться что угодно.

Прогноз: 8 («Отлично»).

Horizon: Forbidden West (дата не объявлена, PlayStation Network)

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Успех первой части предопределил судьбу продолжения. Элой отправляется на запад, навстречу новым землям, племенам, машинам и опасностям. Игровой процесс расширится «вглубь» — мы сможем путешествовать и под водой, а сценарий вновь будет напирать на тайны далёкого прошлого. В общем, Guerrilla Games следует за попутным ветром, пытаясь развить и преумножить именно то, что выделило оригинал на фоне других песочниц. Беспокоит проработка веток современных аборигенов — очень уж провисали побочные задания и драки с людьми. Это не позволило первую часть признать шедевром.

Прогноз: 9 («Великолепно»).

Tales of Arise (дата не объявлена)

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Один из самых плодовитых представителей ЯПСИ должен был разродиться преемником ещё год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Переход на Unreal Engine 4 заметно омолодил графику: игра порадует пейзажами, а уровни наверняка станут масштабнее. Здесь можно доставать из красоток волшебные мечи, и это всё, что важно знать о местном сюжете. Как и в «Берсерии», драться будем в реальном времени: для жанра это уже данность. А поскольку это проект Namco Bandai — ждём русские субтитры со старта. Неопределённость только с датой выхода, но вряд ли грядёт ещё один перенос.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Baldur’s Gate III (дата не объявлена, Steam, GoG)

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«Посторонись, шпана. Папка возвращается!», — такую глупость хочется сказать в предвкушении новой работы Larian Studios, бросая косые взгляды на CD Projekt и Obsidian. От игр на базе Dungeons & Dragons многие, наверное, успели отвыкнуть, а тут такой подгон! Да, впереди долгие месяцы муштры в раннем доступе, и праздник наступит не раньше осени, но будущее уже не туманно. Нас традиционно ждёт богатейший набор рас, а мрачную историю украсят дорогие ролики от третьего лица. От Divinity в качестве приданого достался лишь интерфейс. Поводов для сомнений нет, главное дождаться.

Прогноз: 9 («Великолепно»).

Заключение

Стоит ли снова напоминать, что список далеко не полный? В него не попал третий сезон Hitman, поскольку это… третий сезон одной и той же игры. Также обойдёмся без FIFA, потому что это FIFA, и без S.T.A.L.K.E.R. 2, хоть и очень хочется без него не обходиться. Ждём новых дат, новых игр, и обновлений Cyberpunk 2077. До новых встреч!

Виталий Красновид aka Dezintegration

Специальные номинацииОсновные номинации → Лучшие игры 2020 года и самые интригующие 2021

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Лента материалов раздела

Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
1
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
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3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 30


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