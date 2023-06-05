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Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня

В эти выходные прошли очередные гонки в F1, NASCAR, INDYCAR, Formula E, Super GT и WSBK...
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Начнем с очередного европейского этапа Формулы 1. Гран-при Барселоны. Квалификация проходила в очень конкурентной борьбе. На первое место претендовало сразу несколько пилотов. Буквально каждый круг приносил изменения в квалификационной таблице...Нет. Ничего подобного не было. Макс Ферстаппен не оставил никому шансов.

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Другое дело, что некоторые "лидеры" не могли найти взаимопонимания с трассой. Да это бы в любом случае не помогло...

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Гонка, никакой интриги. Уже к концу первого круга преимущество Ферстаппена (Red Bull) составляло около 0,9 секунды.

Третий круг, полторы секунды отрыва...

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 Если бы "Чеко" Перес не провалил квалификацию, то и он был бы на подиуме. Но так, он добрался до третьей позиции, но полностью убив шины. В итоге второе и третье места достались представителям Mercedes Хемильтону и Расселу. Некоторые до сих пор ищут интригу, но ее там давно нет...



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Formula E. Джакарта. Субботнюю гонку выигрывает представитель команды TAG Heuer Porsche, Паскаль Верляйн.

На втором месте расположился Деннис (Avalanche Andretti), на третьем - Гюнтер (Maserati MSG Racing). По большому счету, борьба за победу велась этой троицей.

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 Остальные гонщики несколько отстали от лидеров. Сама гонка была относительно спокойной, если не считать нескольких разворотов.

На 34 круге, гонщики из Jaguar не поделили трассу...В воскресенье, ситуация была несколько иной. Со старта до финиша лидировал Гюнтер (Maserati MSG Racing).

Вторым к финишу приехал Деннис (Avalanche Andretti), третьим - Эванс (Jaguar TCS Racing).



INDYCAR. Детройт. Городская трасса. Победу одерживает Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing).

Вторым финиширует его сокомандник Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing). На третьем месте - Джозеф Ньюгарден (Team Penske).



NASCAR. Мэдисон. В серии пикапов NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES, побеждает Грант Энфингер в овертайме.

Гонка Cup Series была просто бесконечной. Во-первых она задержалась примерно на 2 часа из-за грозы. А во-вторых, тут было 11(!) желтых и красных флагов. И пилоты "завозили" друг друга в стену, и сами въезжали.

Даже механик на пит-роуде пострадал во время смены колес...

На последних кругах была борьба между Кайлом Бушем и Кайлом Ларсоном.

 Но все же Буш (Richard Childress Racing) выдержал натиск и немного оторвавшись от преследователей выиграл гонку World Wide Technology Raceway.



Третий этап серии Super GT проходил на знаменитой трассе Судзука. На 59 круге гонка была остановлена из-за сильной аварии Lamborghini класса GT300.

Гонку решили не продолжать. Победителем в главном классе стал экипаж Шийо/Такабоши команды Niterra Motul Z (№3).




WSBK. Мизано. Первая гонка в субботу. Несмотря на перекраску байков из красного в желтый, победу без проблем одерживает Альваро Баутиста (Aruba.it Racing Ducati).

 Его напарник по команде, Майкл Рубен Ринальди, приехал вторым. А на третьем финишировал Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WSBK), который объявил о переходе в следующем году в команду BMW.

Воскресный спринт. Те же лица, в несколько другом расположении на подиуме:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WSBK)

3. Майкл Рубен Ринальди (Aruba.it Racing Ducati)

Причем, если бы не желтые флаги на последних кругах, да самих кругов было бы побольше, то турок мог и выйти вперед.

Основная воскресная гонка складывалась точно по такому же сценарию: эти же персонажи отъехали от основного пелетона. Недолгое лидерство Топрака было уверенно ликвидировано "дукатистами", после чего Баутиста пошел в отрыв. А вот борьба за второе место привело к ошибке Ринальди: он задевает своим передним колесом, заднее колесо Yamaha и отправляется за пределы трассы...

Таким образом, на третье место выходит другой гонщик из сателлитной команды Ducati Алекс Бассани.

Итог:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WSBK)

3. Алекс Бассани (Motocorsa racing)

По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, Be on Edge страница в VK.

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