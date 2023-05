За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начнем с F1. Катастрофическое наводнение на севере Италии привело к отмене очередного Гран-при на трассе Имола. Можно без преувеличения сказать, что трасса "утонула".

Фото с телеграмм-канала Алексея Попова "Гаснут Огни"

Более тут сказать и нечего...

NASCAR. Дивизион пикапов Craftsman Truck Series вернулся на трассу North Wilkesboro Speedway в Северной Каролине. Победу в субботу одержал в упорной борьбе гонщик высшего дивизиона Cup Series, Кайл Ларсон.

Уже поздно ночью по московскому времени, прошла и сама "NASCAR All-Star Race". И победу, практически "в одну калитку", вновь одержал Кайл Ларсон!

Прорвавшись к концу первого стейджа с последнего места на первое, он уже не отдавал лидерство никому.

Вдобавок к призовому миллиону долларов, он получил и довольно оригинальный приз - настоящий самогонный аппарат.

Это дань памяти, откуда у Наскара "ноги растут" (а растут они еще со времен бутлегерства, когда перевозчики спиртного, в свободное время устраивали между собой гонки на грунте).









Япония. Super Formula. 4 этап, Autopolis. Победу одержал Лиам Лоусон.

Компанию ему на подиуме составили Ритомо Мията (2 место) и Шо Тсубой (3 место), которые разменяли позиции на последних кругах.













В Австралии прошел очередной этап гонок серии Supercars, В первой гонке (суббота) побеждает Уилл Браун на Chevrolet Camaro.

На последнем круге шла борьба колесо в колесо за третье место, между ван Гисбергеном и Уотерсом:

Во второй гонке (воскресенье) победил также пилот на Camaro, Рок Финей.

Третья гонка завершилась снова победой Уилла Брауна.













Пока F1 "пускала пузыри", на знаменитой "Северной петле" (она же "Зеленый ад") Nordschleife, прошла 24-х часовая гонка VLN. Более ста машин, разбитые на несколько классов, стартуют с небольшим промежутком. К коварству самой трассы, непременно добавляются сложные погодные условия (дождь, туман).

Особенно сложной гонка становится ночью. Но одновременно и очень красивой.

Победу довольно неожиданно одержал экипаж на новой Ferrari 296 GT3 в составе Бамбер, Катсбург, Питтард, Фернандес Лазер.

Они длительное время лидировали, обходя конкурентов на BMW

и Mercedes.

К тому же установили новый рекорд дистанции - 162 круга.

Вот такая команда-победительница Frikadelli Racing Team...





Мотогонщики MotoGP коротают время до следующего этапа и попутно негативно высказываются относительно действий стюардов на трассе. Им не нравится, что гоночные инценденты между пилотами очень часто трактуются совершенно по-разному. Иногда, легкое столкновение приносит виновнику штраф длинного круга. А иногда - ничего. Такой избирательный подход ничего хорошего не несет. Гонщикам вторит, например, и директор команды Yamaha, Массимо Мерегалли: "То, что произошло в Хересе, не ново. Мы были очень разочарованы. Но иногда я чувствую, что когда мы жалуемся, это почти бесполезно. Потому что до сих пор ничего не сделано. У нас были те же проблемы в прошлом году, мы сталкиваемся с теми же проблемами в этом году. Проблема не в нас. Кто-то над нами должен решить. Надеюсь, на основании всех случайностей и суждений кто-то примет решение. Мы находимся в ситуации, когда сами разрушаем наш спорт. Раньше мы соревновались, а теперь каждый раз нужно найти кого-то, кого можно наказать". (motogp-news.ru)

Ситуация осложняется еще и тем, что введение спринтерской гонки, вынуждает пилотов излишне рисковать. А это и усугубляет контактную борьбу на трассе.

По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.