Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
В США, на трассе Таллатега прошел очередной этап серии NASCAR в высшем дивизионе Cup. Поул в субботу выиграл Денни Хемлин из команды Joe Gibbs Racing Toyota.
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А вот саму гонку выиграл Кайл Буш из команды Richard Childress Racing.
Уже на последней круге, под белым флагом, контакт Блейни с Уоллесом, позволил Кайлу выйти вперед и финишировать первым.
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Наскар без аварий - не Наскар... В младшем классе XFINITY аварий хватало с избытком, даже с переворотом автомобилей.
На последнем рестарте, избежав завалов, вырвался вперед и победу одержал Джеб Бертон.
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В Японии, на трассе Судзука состоялся второй этап Super Formula.
На 20-м круге для двух потенциальных претендентов на подиум Тошики Ойю и Томоки Ноджири гонка была закончена из-за столкновения на трассе.
А на последних кругах, победу буквально выгрыз Ритомо Мията.
В Берлине прошли два объединенных этапа Formula E. Победу в субботней гонке одержал Митч Эванс из команды Jaguar TCS Racing.
В воскресенье же, победу одержал Ник Кессиди из команды Envison Racing.
В Барселоне прошли 4-х часовые гонки серии ELMS (European Le Mans Series). Победу в классе LMP2 одержал экипаж команды Racing Team Turkey - Йолюк/Иствуд/Делетраз.
В классе LMP3 первым приехал экипаж Вольф/Доквин/Мишель (Racing Spirit of Leman). А в категории LMGTE - Хардвик/Робишон/Пикарилло на Porsche команды Proton Competition.
В Ассене (Нидерланды) прошел этап мотогонок WSBK. Лидером в субботней гонке на старт уходил Джонатан Рей на Kawasaki. Но уже к середине дистанции на дистанцию атаки к нему прорвался с четвертого места, Альваро Баутиса на Ducati. Через несколько кругов прессинга, он выходит в лидеры гонки и наращивает отрыв от преследователей.
Итоговый результат:
1. Альваро Баутиста, Aruba.it Racing - Ducati
2.Джонатан Рей, Kawasaki Racing Team WSBK
3.Топрак Разгатлиоглу, Pata Yamaha Prometeon WSBK
В воскресенье результат спринт-гонки был точно такой же: Баутиста, Рей, Разгатлиоглу.
А вот воскресная основная гонка была куда драматичнее. По какой-то причине, было очень много сходов гонщиков. На первое место попеременно выходили Разгатлиоглу, Рей. Но последнее слово вновь осталось за Баутиста.
Джонотан Рей не выдержал темпа и упал в одном из поворотов. Итоговый результат:
1. Альваро Баутиста, Aruba.it Racing - Ducati
2.Топрак Разгатлиоглу, Pata Yamaha Prometeon WSBK
3.Андреа Локателли, Pata Yamaha Prometeon WSBK
К тому же Альваро принес Ducati четырехсотую победу в WSBK.
По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
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