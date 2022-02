За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Игры, как и многое другое, являются не только развлечением, но и средством дохода. И этот доход имеют и разработчики (что совершенно естественно), и игровые журналисты. Вот о проблемах современной "журналистики" и поговорим.

Собственно она появилась вместе с первыми играми. И сначала профессионалов в данной области не было. Либо писали люди хоть и журналисты, но далекие от самих игр. Либо это были сами "игруны", которые решили писать отзывы на игры. Но такой подход быстро изменился. Компьютерные и консольные игры приносили огромный доход разработчикам и поэтому к продвижению своих продуктов стали привлекать людей, которые и писать могли, и были в теме.

Но сейчас основной костяк отечественной и мировой игрожурналистики уже сильно поменялся. И не в лучшую сторону. Собственно тут прослеживается та же тенденция, что и в других областях: обзоры бытовой электроники, автомобилей и прочего, прочего.

Так что же мне не нравится в такой "журналистике" (уверен, что и многим)? Отвечу просто и кратко: явная предвзятость статей, посвященных той или иной игре.

В качестве примеров буду рассматривать игры, которые "засветились" на горизонте в последние годы.

1. "Многие из них, часть вторая, розовая..." (The Last of Us Part II) .

Игра является консольным эксклюзивом и вышла, как продолжение очень востребованной игроками, первой части. Все ждали продолжения. Ждали, ждали и...дождались... Журналисты просто вознесли игру на пьедестал фаворитизма. По обзорам, ничего лучше в мире просто не было. А что в итоге? Огромная часть, купивших игру, плевались и проклинали, как создателей, так и журналистов, которые откровенно врали насчет игры. Собственно почти все претензии сводились к сюжету. Он был вовсе не тем, что ожидалось...Кроме того, в данной игре ярко проявилась "повесточка", только-только набиравшая силу в играх.

2. "Симулятор японской ходьбы" (Death Stranding) . Игра создавалась "гуру игропрома" товарищем Кодзимой (小島 秀夫 Кодзима Хидэо). Критика гения автоматически заносит вас в лагерь изгоев навсегда... Рекламные наброски рисовали в воображении игроков нечто потрясающее, доселе им неведомое. Меня тоже первые ролики интриговали. Но я не считаю Кодзиму гением, поэтому сильный скептицизм присутствовал. Первые обзоры "особо приближенных к телу" также веяли елеем. Но действительность оказалась куда прозаичнее. Да, действительно, ничего подобного доселе не было. Никому не пришла идиотская идея делать симулятор ходьбы...Многие в игре разочаровались. Я же еще раз убедился, что гениальность автора игры сильно преувеличен.

3. "Житие виртуального Киану Ривза" (Cyberpunk 2077) . Данный случай является наиярчайшим примером того, как реальность отличается от прожектов, льющихся из уст бессовестных журналюг. Чего только нам не обещали! Проще перечислить то, чего нам не обещали в данной игре. И большинство в это верило! Ведь это говорила компания, создавшая Ведьмака 3! Даже несколько скомканный выход не смутил "ждунов". А потом пошли первые обзоры. Вот тут и понеслось..."Игра просто шедевральна". "Наследница Ведьмака 3". "Хорошая оптимизация"... И много еще чего. Что же было на самом деле, наверное, все помнят. Игра вышла крайне багованной, отвратительно оптимизированной. Что творилось на консолях старого поколения, даже говорить не хочется. И возник вопрос: как журналисты этого не заметили? Ведь до сих пор все косяки разработчики не смогли исправить. Да чего уж там: на игроков вообще не обращают внимание. Но действия компании разозлили и инвесторов. Не уверен, что компания сможет отмыться от такого позора. По крайней мере, им придется очень-очень постараться.

4. "Енот с дробовиком" (Biomutant) . Ооо, на эту игру я прочитал достаточно обзоров, которые расхваливали ее. Шедевр от небольшой шведской студии. На деле игра не впечатлила тех, кто поверил и купил это поделие. Конечно, провалом назвать ее нельзя. Но и обещанного журналистами, там не обнаружено. Вот зачем было все перевирать и преувеличивать? Почему нельзя сделать обзор более объективным?

5. "Убийца Колды" (Battlefield 2042) . Издатели наобещали с три короба, развесившим уши, "игрунам". Ролики обещали восхитительные побоища на аренах! Прям возвращение к истокам серии. Потом вешать лапшу на уши стали уже обзорщики. В итоге под тяжестью Доширака у особо восприимчивых к словоблудию товарищей, уши отвисли до пола... Реальность все расставила по местам: отвратительная оптимизация, отход от традиций серии и так далее. Игра провалилась. Туда ей и дорога, раз прислушиваться к фанатам серии в компании не хотели.

6. "Мертвый телескоп" (Deathloop) . И опять все ждали от создателей серии Dishonored шедевр. Первые обзоры давали понять о нетривиальном сюжете, о сходстве механик с вышеупомянутой серией игр. Но не сказали об отвратительной оптимизации. О том, что сюжет, основанный на зацикленности событий, многим может показаться нудным. Зачем про это говорить? По итогу, игра взяла несколько наград, но вот игроки приняли ее очень прохладно. Опять теория и практика разошлись.

7. "Боги на пенсии" (God of War) . Тут я буду говорить только о выходе игры на ПК. Между консольным релизом и компьютерным прошло несколько лет. Но анонс ПК-версии снова стал приторно сладким. И оптимизация, и великолепный сюжет. Лучшая игра - не больше, не меньше. Если в части изложения сюжета я согласен, то в части оптимизации - нет. Да и жанр слешера не может быть всем интересен. Но на такую "мелочь" журналисты не обращают внимание. Кроме того, почти все виденные мной тесты, проходили в самом начале. А это далеко не самое тяжелое место в игре. И судить по первым 15 минутам геймплея об оптимизации не стоит. Профессионалы должны были такое понимать. Иначе они и не профессионалы вовсе.

8. "Один из столпов XBOX" (Halo Infinite) . И снова горы пахлавы на наши головы. Воспользовавшись легендой консолей от Майкрософт, нам бессовестно лгали на релизе про отличную оптимизацию, интересный сюжет и отменный онлайн-режим. Но "глупая школота" опять не заценила игру...Обзорщикам то виднее...

9. "Милые толстые щечки..." (Horizon Forbidden West) . Это самый свежий пример, когда журналисты ни разу не стесняясь врут, сравнивая данную игру с одной из лучших игр жанра РПГ - Mass Effect 2. Собственно этот возмутительный факт и заставил меня написать статью. Мы пока не знаем, что там будет в плане оптимизации на ПК (есть веские основания, что история с первой частью может повториться). Но сравнение явно не корректное. Будем исходить из того, что игры совершенно разных жанров. В серии "классического" Масс Эффекта не было открытого мира. Но ведь сравнивали! Это и понятно. Таким образом автоматически переводят игру в "высшую лигу". А заслужила ли она это? На мой взгляд - нет. Я помню мой спор с одним товарищем. Я тогда говорил, что создатели упустили отличную возможность создать в мире рободинозавров игру жанра РПГ или с налетом РПГ (пусть хоть в самом конце). Но не сделали. А ведь Элой могла влиять на дальнейший ход истории. Всего-то переписать несколько основных этапов сценария. И все. Мне тогда оппонент сказал, что Сони просто "разминается" и вот потом мы увидим...И что я увидел? Тот же мир в другой кастрюле. Разве, что щи стали погуще, раз Элой так рожу отъела (спорю, что моддеры первым делом будут править ей личико). Тяжело сделать РПГ? Или боятся чего-то? Раз уж нет выбора концовки, то и упоминать шедевр жанра РПГ не стоит. Как съязвили парни из Беларуси на сей счет: тогда сравнили бы с Масс Эффект Андромеда...



И какой же напрашивается вывод ? Не верить обзорщикам на релизе игры. Ни в коем случае. Смотреть/слушать надо, но относится ко всему крайне скептично. Я бы ждал отзывы тех, кто уже получил игру и может более-менее адекватно выразить свое мнение о ней. Что же толкает журналистов писать неадекватные обзоры? Я не думаю, что им "заносят чемоданы". Во-первых: для этого нужны лишние деньги. Во-вторых: если данный факт станет известным, то будет грандиозный скандал. И просто так его уже не закроешь. Думаю, что причина чрезмерной лояльности "парней из верхнего интернета" (термин придуман не мной, а нагло позаимствован) лежит в причине, которая довольно банальна. Это возможность "раннего доступа" к версии игры, когда твой обзор может выйти раньше других. Тут опять нет никакого секрета: кто выпускает обзор первым, тот и снимает все сливки. И чтобы такой доступ был, надо угождать и ублажать разработчиков. А целевая аудитория...да кому до них есть дело? Мнение пользователей игр давно никого не интересует... (статья написана по материалам YouTube каналов "iXBT games", "Культас ЖИВЬЕМ" и некоторых других)