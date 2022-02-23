О проблемах современной игровой журналистики
Игры, как и многое другое, являются не только развлечением, но и средством дохода. И этот доход имеют и разработчики (что совершенно естественно), и игровые журналисты. Вот о проблемах современной "журналистики" и поговорим.
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Собственно она появилась вместе с первыми играми. И сначала профессионалов в данной области не было. Либо писали люди хоть и журналисты, но далекие от самих игр. Либо это были сами "игруны", которые решили писать отзывы на игры. Но такой подход быстро изменился. Компьютерные и консольные игры приносили огромный доход разработчикам и поэтому к продвижению своих продуктов стали привлекать людей, которые и писать могли, и были в теме.
Но сейчас основной костяк отечественной и мировой игрожурналистики уже сильно поменялся. И не в лучшую сторону. Собственно тут прослеживается та же тенденция, что и в других областях: обзоры бытовой электроники, автомобилей и прочего, прочего.
Так что же мне не нравится в такой "журналистике" (уверен, что и многим)? Отвечу просто и кратко: явная предвзятость статей, посвященных той или иной игре.
В качестве примеров буду рассматривать игры, которые "засветились" на горизонте в последние годы.
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1. "Многие из них, часть вторая, розовая..." (The Last of Us Part II).
Игра является консольным эксклюзивом и вышла, как продолжение очень востребованной игроками, первой части. Все ждали продолжения. Ждали, ждали и...дождались... Журналисты просто вознесли игру на пьедестал фаворитизма. По обзорам, ничего лучше в мире просто не было. А что в итоге? Огромная часть, купивших игру, плевались и проклинали, как создателей, так и журналистов, которые откровенно врали насчет игры. Собственно почти все претензии сводились к сюжету. Он был вовсе не тем, что ожидалось...Кроме того, в данной игре ярко проявилась "повесточка", только-только набиравшая силу в играх.
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2. "Симулятор японской ходьбы" (Death Stranding).
Игра создавалась "гуру игропрома" товарищем Кодзимой (小島 秀夫 Кодзима Хидэо). Критика гения автоматически заносит вас в лагерь изгоев навсегда...
Рекламные наброски рисовали в воображении игроков нечто потрясающее, доселе им неведомое. Меня тоже первые ролики интриговали. Но я не считаю Кодзиму гением, поэтому сильный скептицизм присутствовал.
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Первые обзоры "особо приближенных к телу" также веяли елеем. Но действительность оказалась куда прозаичнее. Да, действительно, ничего подобного доселе не было. Никому не пришла идиотская идея делать симулятор ходьбы...Многие в игре разочаровались. Я же еще раз убедился, что гениальность автора игры сильно преувеличен.
3. "Житие виртуального Киану Ривза" (Cyberpunk 2077).
Данный случай является наиярчайшим примером того, как реальность отличается от прожектов, льющихся из уст бессовестных журналюг. Чего только нам не обещали! Проще перечислить то, чего нам не обещали в данной игре. И большинство в это верило! Ведь это говорила компания, создавшая Ведьмака 3!
Даже несколько скомканный выход не смутил "ждунов". А потом пошли первые обзоры. Вот тут и понеслось..."Игра просто шедевральна". "Наследница Ведьмака 3". "Хорошая оптимизация"... И много еще чего. Что же было на самом деле, наверное, все помнят. Игра вышла крайне багованной, отвратительно оптимизированной. Что творилось на консолях старого поколения, даже говорить не хочется. И возник вопрос: как журналисты этого не заметили? Ведь до сих пор все косяки разработчики не смогли исправить. Да чего уж там: на игроков вообще не обращают внимание. Но действия компании разозлили и инвесторов. Не уверен, что компания сможет отмыться от такого позора. По крайней мере, им придется очень-очень постараться.
4. "Енот с дробовиком" (Biomutant).
Ооо, на эту игру я прочитал достаточно обзоров, которые расхваливали ее. Шедевр от небольшой шведской студии. На деле игра не впечатлила тех, кто поверил и купил это поделие. Конечно, провалом назвать ее нельзя. Но и обещанного журналистами, там не обнаружено. Вот зачем было все перевирать и преувеличивать? Почему нельзя сделать обзор более объективным?
5. "Убийца Колды" (Battlefield 2042).
Издатели наобещали с три короба, развесившим уши, "игрунам". Ролики обещали восхитительные побоища на аренах! Прям возвращение к истокам серии. Потом вешать лапшу на уши стали уже обзорщики. В итоге под тяжестью Доширака у особо восприимчивых к словоблудию товарищей, уши отвисли до пола...
Реальность все расставила по местам: отвратительная оптимизация, отход от традиций серии и так далее.
Игра провалилась. Туда ей и дорога, раз прислушиваться к фанатам серии в компании не хотели.
6. "Мертвый телескоп" (Deathloop).
И опять все ждали от создателей серии Dishonored шедевр. Первые обзоры давали понять о нетривиальном сюжете, о сходстве механик с вышеупомянутой серией игр. Но не сказали об отвратительной оптимизации. О том, что сюжет, основанный на зацикленности событий, многим может показаться нудным. Зачем про это говорить? По итогу, игра взяла несколько наград, но вот игроки приняли ее очень прохладно. Опять теория и практика разошлись.
7. "Боги на пенсии" (God of War).
Тут я буду говорить только о выходе игры на ПК. Между консольным релизом и компьютерным прошло несколько лет. Но анонс ПК-версии снова стал приторно сладким. И оптимизация, и великолепный сюжет. Лучшая игра - не больше, не меньше. Если в части изложения сюжета я согласен, то в части оптимизации - нет. Да и жанр слешера не может быть всем интересен. Но на такую "мелочь" журналисты не обращают внимание. Кроме того, почти все виденные мной тесты, проходили в самом начале. А это далеко не самое тяжелое место в игре. И судить по первым 15 минутам геймплея об оптимизации не стоит. Профессионалы должны были такое понимать. Иначе они и не профессионалы вовсе.
8. "Один из столпов XBOX" (Halo Infinite).
И снова горы пахлавы на наши головы. Воспользовавшись легендой консолей от Майкрософт, нам бессовестно лгали на релизе про отличную оптимизацию, интересный сюжет и отменный онлайн-режим. Но "глупая школота" опять не заценила игру...Обзорщикам то виднее...
9. "Милые толстые щечки..." (Horizon Forbidden West).
Это самый свежий пример, когда журналисты ни разу не стесняясь врут, сравнивая данную игру с одной из лучших игр жанра РПГ - Mass Effect 2. Собственно этот возмутительный факт и заставил меня написать статью. Мы пока не знаем, что там будет в плане оптимизации на ПК (есть веские основания, что история с первой частью может повториться). Но сравнение явно не корректное. Будем исходить из того, что игры совершенно разных жанров. В серии "классического" Масс Эффекта не было открытого мира. Но ведь сравнивали! Это и понятно. Таким образом автоматически переводят игру в "высшую лигу". А заслужила ли она это? На мой взгляд - нет. Я помню мой спор с одним товарищем. Я тогда говорил, что создатели упустили отличную возможность создать в мире рободинозавров игру жанра РПГ или с налетом РПГ (пусть хоть в самом конце). Но не сделали. А ведь Элой могла влиять на дальнейший ход истории. Всего-то переписать несколько основных этапов сценария. И все. Мне тогда оппонент сказал, что Сони просто "разминается" и вот потом мы увидим...И что я увидел? Тот же мир в другой кастрюле. Разве, что щи стали погуще, раз Элой так рожу отъела (спорю, что моддеры первым делом будут править ей личико). Тяжело сделать РПГ? Или боятся чего-то? Раз уж нет выбора концовки, то и упоминать шедевр жанра РПГ не стоит. Как съязвили парни из Беларуси на сей счет: тогда сравнили бы с Масс Эффект Андромеда...
И какой же напрашивается вывод ? Не верить обзорщикам на релизе игры. Ни в коем случае. Смотреть/слушать надо, но относится ко всему крайне скептично. Я бы ждал отзывы тех, кто уже получил игру и может более-менее адекватно выразить свое мнение о ней.
Что же толкает журналистов писать неадекватные обзоры? Я не думаю, что им "заносят чемоданы". Во-первых: для этого нужны лишние деньги. Во-вторых: если данный факт станет известным, то будет грандиозный скандал. И просто так его уже не закроешь. Думаю, что причина чрезмерной лояльности "парней из верхнего интернета" (термин придуман не мной, а нагло позаимствован) лежит в причине, которая довольно банальна. Это возможность "раннего доступа" к версии игры, когда твой обзор может выйти раньше других. Тут опять нет никакого секрета: кто выпускает обзор первым, тот и снимает все сливки. И чтобы такой доступ был, надо угождать и ублажать разработчиков. А целевая аудитория...да кому до них есть дело?
Мнение пользователей игр давно никого не интересует...
(статья написана по материалам YouTube каналов "iXBT games", "Культас ЖИВЬЕМ" и некоторых других)
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