Игр из серии Tomb Raider достаточно много, но говорить буду только о тех, в которые играл лично.

Посмотрим на прогресс в графике, подачи сюжета и подумаем над тем, действительно ли раньше трава была зеленее?

Первой игрой (по дате выхода из тестируемых) будет Lara Croft Tomb Raider: Anniversary, ремейк первой части игры серии Tomb Raider. Разработана компанией Crystal Dynamics, издана компанией Eidos Interactive.

Игра основана на сюжете первой части игры: Лара Крофт, нанятая Жаклин Натлой (в прошлом одна из трёх правителей Атлантиды) для поисков мифического предмета под названием "Наследие". Игра вышла в 2007 году, но первый раз играл в нее позже, наверное, в году 2010-м. Графикой игра уже не поражала, но все выполнено со вкусом, дизайнеры постарались с созданием локаций. Очень атмосферно.

Дворец Мидаса. Заброшенная деревня. Вода неплохо реализована. Были и проблемы. Мне не понравилось поведение камеры. Иногда она принимала такие ракусы, что хоть стой, хоть падай. А в эти моменты падать вовсе не хотелось…Это "спасибо" консолям?

Следующий момент - стрельба. Подавляющее количество стрельбы приходится на летучих мышей, волков, обезьян и прочих представителей фауны. Вот чего волки в заброшенных развалинах забыли?

В этой локации мы отстреливаем бедных горилл... Ну, скелетов бы добавили или еще что-то мистическое. Хотя, стрельба по "мифическому" порой раздражала еще больше… История неплохая, "паркур" нормальной сложности (еще бы вменяемую камеру). Ну и моделька Лары Ивановны вполне приличная.

В далеком 2007 году Ларка могла и такое выкинуть...

В 2008 году выходит Tomb Raider: Underworld - девятая в серии Tomb Raider. Игра является сиквелом Tomb Raider: Legend и Tomb Raider: Anniversary.

Вот к ней у меня вообще не было вопросов, кроме технических (об этом ниже).Сюжет вменяемый, история всей серии вроде не рассыпается, спасаем мир…

Локации отличные, море просто восхитительно выполнено.

Даже сейчас реализация воды выглядит отлично. Подводный дворец. Локации очень разнообразные. Дизайнеры не зря получали зарплату. Стрельба теперь гораздо более осмысленная. Хотя, отстрел людей на корабле выпадает сюжетно. Мне он показался каким-то лишним. Но не критично. Сам "паркур" стал более легким, предсказуемым.

Процесс лазанья стал попроще. Да и моментов с "туплением" камеры было поменьше.

Зато столкнулся в двумя неприятными проблемами. Одна из них - внезапное подвисание игры в первой локации - Средиземном море. Это там, где нужно открыть дверь, ведущей к помещению со спрутом. Просто частота падала до 10-15 фпс, без всякой причины.

Второй неприятный момент обнаружился уже гораздо позднее, когда снова переигрывал игру на более мощной видеокарте. Без ограничения кадров невозможно было положить переносимые предметы. Они просто улетали при соприкосновении с землей. Стоило прямо в игре включить вертикальную синхронизацию, все становилось нормально (точно такая же ситуация с неадекватностью водителей возникала в игре Test Drive Unlimited при большой частоте кадров).

И вот в 2013 году выходит Tomb Raider, разработанная американской студией Crystal Dynamics совместно с канадской компанией Eidos Montreal и издана Square Enix. Игра подавалась под соусом переиздания серии и преподносила нам историю молодой Лары Николаевны…

Я ждал эту игру, хотя первые обзоры не особо обнадеживали. Но ничего криминального не произошло. Игра в целом понравилась. Несмотря на технические проблемы в начале, лысеющую бабушку Лару в самые неподходящие моменты.

Можно сказать, что перезапуск удался. Но это стала совсем другая игра. Намного больше стрельбы, более простой "паркур", большие локации, на которые можно было снова возвращаться.

Локации тогда поражали масштабностью. В ближнем бою, после прокачки, Лара становится серьезным противником. Способ экспресс-перемещения. Но были моменты, которые мне крайне не понравились. Это прямое наследие консолей, все эти ролики, переходящие в долбление кнопки. Частые заскриптованные сцены падения, крушения и прочего консольного уродства.

А еще к середине игры стала подбешивать стонущая Лара Израневна. Иногда, не смотря на экран, создавалось впечатление, что идет фильм для взрослых категории ХХХ…Уж слишком часто она стонала…

А еще вызывало недоумение, как рыдающая над трупом убиенного животного, Лара Сопливовна, через несколько минут убивала людей и ничего…Дуализм психики…

Rise of the Tomb Raider была выпущена в ноябре 2015 года на Xbox 360 и Xbox One. В январе 2016 года состоялся релиз игры на ПК. Игра стала графически более совершенной, но и стала требовать несколько другой уровень ресурсов.

И сейчас графика не выглядит устаревшей. Именно на локации Советской базы я понимаю, что время процессора 4690к уже ушло…

Игра мне тоже понравилась, несмотря на то, что Лара продолжала интенсивно "сопливеть". А ведь за ее не особо широкой спиной уже сформировалась солидная гора трупов.

Загадки стали более интересными. Локации также увеличились в масштабах. Я не ленился полностью их обшаривать в поиске чего-нибудь интересного.

Ну и в 2018 году вышла последняя на данный момент игра - SOTTR: Shadow of the Tomb Raider, разработанная канадской студией Eidos Montreal.Является прямым продолжением игры Rise of the Tomb Raider и завершающей трилогию второго перезапуска серии.

Тут и как бы улучшенная графика, и "лучи"… Но не впечатлило вообще. И тут есть несколько причин.

Столько лет прошло, а Лара не изменилась... Слишком много стало "сопливых" сцен. В третий раз это уже просто задолбало. Далее, Лара Кузминична явно обабилась, что не внушает уважения. Это при ее то работе…И третий момент. Мне не дают в полной мере насладится одной из характерных черт перезапуска серии - стрельбой. То вообще забирают оружие, то дают только лук…И нафига мне это? Для чего я прокачивал оружие?

Третья часть, на мой взгляд, стала самой слабой и не интересной в серии. Хотя, всякие пещеры, заброшенные храмы очень хороши. Считай, это и задержало меня в игре до конца.

Теперь перейдем к тестированию.

Система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Сначала я хотел прогнать тесты двух старых игр в разрешении 4к (DSR), но при изменении разрешения, Tomb Raider Anniversary зависала намертво. Ну, что…значить только в 1080р.

Запись тестового отрезка осуществлялась с помощью программы MSI Afterburner.

Естественно, что для видеокарты старая игра проблемой не стала (настройки максимальные). А вот плохая оптимизация по процессору видна на скрине (локация Затерянный город). Вся нагрузка ложится только на одно ядро.

Тестовый отрезок, Затерянный город. Настройки графики максимальные. Примерно такой же результат получен и в игре Tomb Raider – Underworld на тестовой локации Средиземное море. И точно также игра грузит только одно ядро процессора.

Локация Средиземное море, тестовая зона. Загрузка процессора. Игра грузит интенсивно только одно ядро.

Новые игры имеют встроенный бенчмарк, но такие тесты я уже делал ранее. Поэтому проведу забеги на локациях. Настройки в игре такие:

Настройки для ROTTR:

Настройки графики, сглаживание FXAA. Локация – Геотермальная долина. Средний фреймрейт – 91 фпс. Игра запускалась в dx12, хотя никакой особой разницы с dx11 тут не будет.

Тестовая локация.

SOTTR:

Настройки, сглаживание SMAAT 2x. Локация Заброшенный монастырь. Тут загрузка процессора более слабая в сравнении с Кувак-Яку.

Тестовая локация. Средний результат теста – 84 кадра.

А вот в этой игре есть очень большая разница между dx11 и dx12. Первый вариант – плохо оптимизирован. Можете сами проверить во встроенном бенчмарке. Игра заметно сильнее грузит и процессор, и видеокарту. Выставив самое сложное сглаживание, уже нельзя получить на GTX 1070 стабильные 60 кадров.

Сводный результат тестирования:



Ну какой можно сделать вывод по серии?

Лара Крофт была в старых играх сильной и независимой женщиной в хорошем смысле. Без всякого заигрывания с феминизмом. Просто крутая и все.

А вот перезапуск стал потихоньку скатываться в тему воинственного феминизма. Даже страшно представить, что получится в следующей игре (если ее сделают).

Что же лучше: старая серия или ее перезапуск? Это очень трудно сказать. Старые игры – классика жанра. А классика вне времени. А вот новые – неплохие, с тенденцией скатывания в "соплежуйность" и феминизм. Хотя и тут есть очень неплохие моменты, ради которых можно перепройти всю трилогию.

Ну, а тем, кто не имеет более-менее современную игровую видеокарту, могу предложить поиграть в Tomb Raider Anniversary. Смотрите, что выдала система i5-2500 + GT 430 в разрешении 1600х900:

Вот такое мое, сугубо личное мнение.