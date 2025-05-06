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Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего

На очереди еще один продукт от небольшого (но независимого) разработчика со странным названием Sobaka Studio...
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Итак, перед нами инди-игра от разработчика Sobaka Studio (они же издатели и все такое прочее). Русификация, как можно понять уже из названия студии, присутствует. И весьма недурная: голоса подобраны отменно.

Игра Kiborg в стиле экшн и рогалика.

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Что я не особенно и люблю. Но еще больше "неполюбил" игру, когда стал до самой игры менять раскладку клавиатуры под себя... Да, тут однозначно нужен геймпад. Играть на клавомыши будет тяжело... Как в воду глядел...

О чем игра?

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Тут у нас, типа будущее. И наш персонаж находится в "местах не столь отдаленных", то есть "на зоне". Но тут не просто тюрьма, тут у нас проводятся бои между самыми жестокими и опасными заключенными. И где я такое видел?

"В будущем даже смерть не освободит вас. Если заключённый умирает во время отбывания наказания, его восстанавливают, чтобы он продолжал страдать. Вы отбываете 1300-летний срок на далёкой тюремной планете за преступления, которых не совершали. Ваша единственная надежда — это известное реалити-шоу под названием "Последний билет". Правила просты: на крыше тюрьмы стоит шаттл, и если вы сможете пробиться через толпы других заключенных и добраться до него вовремя, вы получите свободу" (описание из STEAM).

Так вот, в самом начале нам нужно пройти обучение,

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но это не обязательно. Но желательно, ибо запомнить вариации клавиш стоит.

 А вот потом... Потом можно на лифте отправится на первый бой, под восхитительный комментарий местного ведущего данного шоу (какой-то кусок теста по фамилии Волков).

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 Первый бой, он легкий самый: разложить группу неудачников даже для меня не составило труда (настройки сложности в игре нет). 

Но немного здоровья я потерял, не придав этому внимания... Далее, будет второй бой, но предварительно можно выбрать какой-то "улучшайзер" - аугментацию.

С этим стоит думать, ведь все стили вашего боя разные. Поэтому надо выбирать то, что больше вам подходит. После следующего боя, нам уже доверили огнестрел.

И уже тут я понимаю, что буду постепенно "сливать катку". Ибо нужен геймпад... Но бой выигран, пусть и ценой заметной потери здоровья. А вот первый бой с боссом я проиграл...

И все начинается с самого начала! Я просто ужаснулся такому решению. Но, оказывается у меня уже есть какие-то очки для прокачки. И вот в таком подходе - вся суть игры. Мы будем умирать, но "качаться". 

И постепенно, все же одолеем врагов, становясь все сильнее и сильнее. Вариаций прокачки достаточно, но я сделал упор на здоровье. И в таком виде снова вернулся на арену. Босс был повержен с третьего захода на ринг.

За что я получил апгрейд имплантов "Фенрир"...

И вновь продолжается бой... И с каждым возрождением мой персонаж становится сильнее.

Но и путь к "славе" удлиняется. А здоровье по пути не поправишь... Поэтому нельзя расслабляться. Всего я наиграл часа четыре в один вечер и на этом прекратил знакомство с игрой.

Чем дальше идет прокачка, тем сильнее становится нужен геймпад. Ведь в сочетании клавиш уже просто путаешься.

Какие возможности доступны нашему зеку? Сильный и слабый удары. Эти же удары в прыжке. Удар с разворота (ногой или рукой). Блок и уворот. Ну и их вариации после прокачки соответствующих навыков. Также стрельба при наличии оружия.

Что у нас по графике? В целом все нормально. Стиль тюрьмы будущего выдержан хорошо.

Враги также разнообразные. Ну и детализация арен сделаны хорошо. Не сказать, что изначально игра балует разнообразием, но чего вы ждете от небольшой студии? Тем более это рогалик и арены генерируются рандомно. Мне, кроме стандартных арен, попадались лишь какие-то катакомбы/канализация. Сама же графика не особо передовая, но и системные требования низкие:

Я же играл на высоких настройках графики, как предложила мне сама игра.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Оперативная память: 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта: GTX 1070

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялось программой CapFrameX.

Тест проходил во время одного боя. Результат вышел таким:

График фреймтайма.

Результат теста.Не очень хорошо, но терпимо. Игре нужно еще "наводить лоск" в оптимизации, но ничего критичного не заметил. Озвучка очень хорошая. Бои прикольные. Но, пишу в сотый раз: нужен геймпад. И вот это меня печалит... И лично мои придирки: неплохо бы иметь уровни сложности.

Выводы по игре.

Занимательный проект. Мне понравился, хотя это не мое. Может игра Kiborg и не из лучших, но опробовать ее любителям подобного жанра стоит. 

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