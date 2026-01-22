MQ-9B уже давно известен, в то время как Gambit представляет собой новую технологию, о которой пока не так много информации

Компания General Atomics Aeronautical Systems (США) подписала соглашение с Calidus Aerospace о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и боевых самолётов поддержки Gambit. В рамках данного сотрудничество производство БПЛА наладят на территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Компании планируют организовать в ОАЭ производство планёров, окончательную сборку дронов, проведение лётных эксплуатационных испытаний и процедуру приёмки. Вице-президент General Atomics Aeronautical Systems Дэвид Р. Александр отметил, что подписанное соглашение подчёркивает общую приверженность компаний долгосрочному сотрудничеству, технологическим инновациям и развитию авиационной техники в ОАЭ.

General Atomics Aeronautical Systems акцентирует внимание на том, что ОАЭ станут первой страной на Ближнем Востоке, где будут производить БПЛА их разработки. Производимые в стране дроны будут идти на экспорт в этом регионе и во всём мире. Примечательно, что в ОАЭ также будут производить Gambit, которые были представлены компанией только в прошлом году и являются совершенно новыми БПЛА, в отличие от MQ-9B. Не исключено, что в будущем ОАЭ заключат контракт на приобретение Gambit, учитывая открытость General Atomics Aeronautical Systems к поставкам этих систем с учётом требований заказчика.