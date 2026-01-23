Введение

Шёл к концу далёкий 2010 год, а компания nVidia представила миру своё новое семейство видеокарт под именем GeForce GTX 500. И если в конце 2010 года были представлены только топовые видеокарты, то в начале 2011 года пришла очередь более доступных решений для простых смертных, а конкретно - видеокарты GeForce GTX 560 Ti, об одной из модификаций которой сегодня и пойдёт речь. Одну из самых "богатых" версий данной видеокарты представила фирма MSI.

MSI N560GTX-Ti Hawk

На видеокарте было в избытке представлено всяческих индикаторов, переключателей и точек замера напряжений - и всё это добро предполагалось использовать для разгона. И вероятно, кто-то действительно этим пользовался. А также данная видеокарта позволяла программно отслеживать температуры GPU, памяти и VRM, что в те годы среди видеокарт могли не только лишь все, мало кто мог это делать. Система охлаждения была сделана "дорого-богато", а сама видеокарта имела нехилый такой заводской разгон. Но это всё, конечно, хорошо было на тот момент, а что стало со всем этим великолепием спустя годы?

Внешний осмотр

Увы, время данные видеокарты не пощадило, и этот экземпляр попал ко мне в руки вот в таком состоянии.

Как видим, родные вентиляторы отправились в валгаллу и были кем-то заменены на условно-подходящие, судя по всему от видеокарты Gigabyte, или, что более вероятно, их реплики от дяди Алика. Ибо и эти вентиляторы, так же уже были полуживые - один ещё как-то работал, а вот второй заводился только с толкача.

Радиатор у видеокарты солидный, однако качество обработки основания оставляет желать лучшего.

А вот под радиатором скрыта ахиллесова пята всей линейки данных видеокарт. А именно - крышка на GPU, под которой, как вы уже, наверное, догадались - термопаста, которая естественно, уже давно умерла, ибо его температуры при малейшей нагрузке улетают за 90 градусов.

Дабы хоть как-то всё это протестировать и по возможности спасти данную видеокарту от участи быть отправленной в мусорное ведро, я удалил колхозные вентиляторы и их крепления с радиатора, и заколхозил вот такой вот охлад, из трёх 80мм вентиляторов по 2400 об/мин каждый.

Ну и как-то так это потом собралось в системный блок.

А так как данные видеокарты ещё имеют возможность шить кастомный BIOS, то после тестирования было решено убрать у неё заводской разгон, а точнее, уронить частоты ещё ниже. Но для начала надо было поглядеть чего она умела с завода. Вот что нам говорит GPU-Z:

Особо интересного тут ничего нет, за исключением разгона - по чипу разгон с 822MHz до 950MHz, по шейдерному блоку с 1645MHz до 1900MHz, а по памяти с 1002MHz до 1050MHz. Ценники, на момент запуска данный видеокарт, начинались с 249$. Соперник у нас конечно немного посвежее - вышел на год позже, и в несколько другой категории, ну уж какой есть, и на старте ценники на него начинались со 110$. Ещё можно отметить - отсутствие у видеокарты nVidia поддержки API Vulkan, что в принципе неудивительно, ибо у его истоков стояла фирма AMD.

Впрочем, наличие такой поддержки у Radeon HD 7750 имеет чисто символическое значение, ибо на момент актуализации данного API в играх, производительности данной видеокарты для них уже было недостаточно, например, в Doom 2016 и игр на основе его движка. Так же стоит отметить наличие всего 1Gb памяти у RTX 560 Ti, что на момент выхода было более чем достаточным объёмом, однако со временем стало узким местом.

Тестирование

3DMark'03

И с ходу видно явное превосходство nVidia GeForce GTX 560 Ti.

3DMark'05

Под DirectX 9.0 картина не меняется, однако превосходство чисто символическое.

3DMark'06



С переходом к DirectX 9.0c картина не меняется.

3DMark Vantage

А вот под DirectX 10 сразу 40% превосходства.

3DMark 11

Ну и в родном для обеих видеокарт DirectX 11, разница в 30%, что вполне неплохо.

Quake III Arena (1999)

В столь старой игре сложно ждать каких-то откровений.

Unreal Tournament 2004 (2004)

А вот с DirectX 7.0 у GeForce GTX 560 Ti как-то не очень, впрочем, не критично.

Doom 3 (2004)

В Doom 3 видеокарты nVidia традиционно сильны, впрочем, AMD к 2012 году окончательно забила на оптимизацию драйверов под игры на данном движке.

F.E.A.R. (2005)

DirectX 9.0 и явное, пусть и небольшое, преимущество на стороне продукции nVidia.

Resident Evil 5 (2009)

А вот под DirectX 9.0c уже не очень.

Resident Evil 6 (2012)



Впрочем, спустя 3 года, на том же движке, GeForce GTX 560 Ti раскрывает свой "потанцевал" и опережает соперника по производительности более чем на 45%.

Street Fighter IV (2008)

И вновь GeForce GTX 560 Ti впереди, впрочем, не слишком сильно.

Street Fighter V (2016)

Ну и под родным DirectX 11 вновь раскрытие "потанцевала", и GeForce GTX 560 Ti быстрее на 40%. Возможно он бы показал и более впечатляющие результаты, но данный тест ограничен 60к/сек.

Итоги

Вот такая вот получилась видеокарта у nVidia, обладающая хорошей производительностью, но увы от рождения имеющая фатальные конструктивные недостатки. Данный экземпляр был мною перешит, установлен в ПК и ещё раз тщательно протестирован. Однако спустя пару-тройку недель, когда мне понадобился зачем-то данный системник, выяснилось, что видеокарта умерла, ибо начала сыпать артефакты сразу после запуска. Печально конечно, но что поделать - бывает...

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.