Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
WEC. В эти выходные состоялся главный спортивный праздник для фанатов автоспорта: гонка 24 часа Ле-Мана.
Вся неделя состояла из череды тренировок и квалификаций. В итоге, с первой позиции в бой уйдет Porsche команды Porsche Penske Motorsport.
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Пилот Кевин Эстре смог добыть поул для команды. Сможет ли он удержать свое преимущество - посмотрим...
Также неожиданностью в классе LMGT3 стало лучшее время экипажа McLaren (Брендан Ирибе из команды Inception Racing).
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Как всегда, самое интересное и опасное для пилотов происходит ночью.
А тут еще и дождь. Поэтому вылетам машин с трассы и приостановке гонки не стоит удивляться.
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Ливень сделал гонку очень скучной. Слишком много было езды под желтыми флагами. Лишь утром пилоты стали менять покрышки на слики. Но и дождь не сдавал позиции...
Борьба, несмотря на дождь была. И все было крайне неоднозначно с точки зрения фаворитов. Несколько машин имели шансы на победу.
Но так или иначе, победил экипаж Ferrari под номером 50 в составе пилотов Фуоко, Молина, Нильсен.
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Вторая подряд победа Ferrari в легендарном марафоне.
В классе LMP2 выиграл экипаж Ярвис, Гарг, Сигел команды United Autosports. В классе LMGT3 первым пересек финишную линию Porsсhe команды Manthey Ema (Шанинг, Шуринг, Литц)
NASCAR.Iowa Speedway. Гонку в классе NASCAR Xfinity Series выиграл Сэм Майер.
Но смог сдержать прорыв Райли Хербста на последнем рестарте.
Новый асфальт на этом овале стал проблемой для шин. Пилоты Аллмендингер, Бертон, Лав и Аллгайер получили одинаковую проблему: спуск переднего правого колеса. Аллмендингер, например, на 32 круге закончил гонку в барьере безопасности...
В NASCAR Cup Series победил Райан Блейни.
На последнем пит-стопе ему сменили только два правых колеса и это дало ему преимущество не рестарте. Оставалось довести машину до финиша, что он и сделал без ошибок.
Supercars. 5-й этап. Хидден Вэлли. Первую гонку, которая проходила в субботу, выигрывает Брок Финни.
Вообще, все три первых места остались за пилотами на Camaro, показав, что перелома в чемпионате пока не будет.
Во второй гонке, доминирование машин с крестом на радиаторе было подавляющим. А выиграл опять Брок Финни!
И это его пятая победа в сезоне.
WSBK. Мизано. Поул выигрывает Топрак Разгатлиоглу на BMW. Второе время показал Никола Булига (Ducati). А вот Альваро Баутиста, напарник Булига, будет стартовать лишь с пятой позиции. Выигрывает первую гонку Топрак.
Он уверенно лидировал бОльшую часть гонки. Второе место занял Булига, третий - Баутиста.
Воскресный спринт выигрывает снова Топрак Разгатлиоглу.
Вторая гонка в воскресенье повторила подиум первой: Разгатлиоглу, Булига, Баутиста.
Турок уезжает из Италии лидером чемпионата.
Новости и слухи.
F1. FIA поменяла правила получения суперлицензии для выступления в F1. И теперь возрастной порог снижен. Эта дает возможность Андреа Кими Антонелли выступать в королевских гонках (ранее, минимальный возраст был 18 лет).
F1. BusinessF1 сообщает, что Эдриан Ньюи подписал контракт с Ferrari до конца 2027 года. И цена этого контракта может составлять аж 105 миллионов долларов...
F1. Льюис Хэмилтон сказал, что не будет просить Ferrari окрашивать болиды в черный цвет, как это было в немецкой команде.
Таким образом, Хэм выступал против дискриминации цветных.
Хотел бы посмотреть, как он попросил бы перекрасить... И что бы ответили итальянские фанаты на это...
F1. Руководитель Alpine Бруно Фамин
рассказал, что рассматривают кандидатуру Джека Дуэна на замену Эстебану Окону. Окон покидает команду по окончанию этого сезона.
FormulaE. Компания Liberty Global приобрела контрольный пакет акций этого электрического чемпионата.
65% теперь принадлежат ей, а 35% акций остаются у частных акционеров.
MotoGP. И еще одна сенсационная новость о переходе пилотов в этом чемпионате. Энеа Бастианини и Маверик Виньялес в следующем году будут пилотами сателлитной команды KTM, которая будет теперь называться KTM Tech3 (ныне GASGAS).
Таким образом, австрийцы усилили свои позиции в плане пилотов. Осталось сделать полностью конкурентный байк.
По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
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