WEC. В эти выходные состоялся главный спортивный праздник для фанатов автоспорта: гонка 24 часа Ле-Мана.

Вся неделя состояла из череды тренировок и квалификаций. В итоге, с первой позиции в бой уйдет Porsche команды Porsche Penske Motorsport.

реклама





Пилот Кевин Эстре смог добыть поул для команды. Сможет ли он удержать свое преимущество - посмотрим...

Также неожиданностью в классе LMGT3 стало лучшее время экипажа McLaren (Брендан Ирибе из команды Inception Racing).

реклама





Как всегда, самое интересное и опасное для пилотов происходит ночью.

А тут еще и дождь. Поэтому вылетам машин с трассы и приостановке гонки не стоит удивляться.

реклама





Ливень сделал гонку очень скучной. Слишком много было езды под желтыми флагами. Лишь утром пилоты стали менять покрышки на слики. Но и дождь не сдавал позиции...

Борьба, несмотря на дождь была. И все было крайне неоднозначно с точки зрения фаворитов. Несколько машин имели шансы на победу.

Но так или иначе, победил экипаж Ferrari под номером 50 в составе пилотов Фуоко, Молина, Нильсен.

реклама





Вторая подряд победа Ferrari в легендарном марафоне.

В классе LMP2 выиграл экипаж Ярвис, Гарг, Сигел команды United Autosports. В классе LMGT3 первым пересек финишную линию Porsсhe команды Manthey Ema (Шанинг, Шуринг, Литц)





NASCAR. Iowa Speedway. Гонку в классе NASCAR Xfinity Series выиграл Сэм Майер.

Но смог сдержать прорыв Райли Хербста на последнем рестарте.

Новый асфальт на этом овале стал проблемой для шин. Пилоты Аллмендингер, Бертон, Лав и Аллгайер получили одинаковую проблему: спуск переднего правого колеса. Аллмендингер, например, на 32 круге закончил гонку в барьере безопасности...

В NASCAR Cup Series победил Райан Блейни.

На последнем пит-стопе ему сменили только два правых колеса и это дало ему преимущество не рестарте. Оставалось довести машину до финиша, что он и сделал без ошибок.





Supercars. 5-й этап. Хидден Вэлли. Первую гонку, которая проходила в субботу, выигрывает Брок Финни.

Вообще, все три первых места остались за пилотами на Camaro, показав, что перелома в чемпионате пока не будет.

Во второй гонке, доминирование машин с крестом на радиаторе было подавляющим. А выиграл опять Брок Финни!

И это его пятая победа в сезоне.





WSBK. Мизано. Поул выигрывает Топрак Разгатлиоглу на BMW. Второе время показал Никола Булига (Ducati). А вот Альваро Баутиста, напарник Булига, будет стартовать лишь с пятой позиции. Выигрывает первую гонку Топрак.

Он уверенно лидировал бОльшую часть гонки. Второе место занял Булига, третий - Баутиста.

Воскресный спринт выигрывает снова Топрак Разгатлиоглу.

Вторая гонка в воскресенье повторила подиум первой: Разгатлиоглу, Булига, Баутиста.

Турок уезжает из Италии лидером чемпионата.





Новости и слухи.

F1 . FIA поменяла правила получения суперлицензии для выступления в F1. И теперь возрастной порог снижен. Эта дает возможность Андреа Кими Антонелли выступать в королевских гонках (ранее, минимальный возраст был 18 лет).

F1 . BusinessF1 сообщает, что Эдриан Ньюи подписал контракт с Ferrari до конца 2027 года. И цена этого контракта может составлять аж 105 миллионов долларов...

F1 . Льюис Хэмилтон сказал, что не будет просить Ferrari окрашивать болиды в черный цвет, как это было в немецкой команде.

Таким образом, Хэм выступал против дискриминации цветных.

Хотел бы посмотреть, как он попросил бы перекрасить... И что бы ответили итальянские фанаты на это...

F1. Руководитель Alpine Бруно Фамин

рассказал, что рассматривают кандидатуру Джека Дуэна на замену Эстебану Окону. Окон покидает команду по окончанию этого сезона.

FormulaE . Компания Liberty Global приобрела контрольный пакет акций этого электрического чемпионата.

65% теперь принадлежат ей, а 35% акций остаются у частных акционеров.

MotoGP. И еще одна сенсационная новость о переходе пилотов в этом чемпионате. Энеа Бастианини и Маверик Виньялес в следующем году будут пилотами сателлитной команды KTM, которая будет теперь называться KTM Tech3 (ныне GASGAS).

Таким образом, австрийцы усилили свои позиции в плане пилотов. Осталось сделать полностью конкурентный байк.





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.