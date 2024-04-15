Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
реклама
NASCAR. Формально, гонки начались уже в пятницу, когда стартовал очередной заезд пикапов в серии NASCAR Craftsman Truck Series. Гонка проходила на трассе Texas Motor Speedway. И победил в ней Кайл Буш, который опередил на финише Кори Хейма.
реклама
Буш лидировал 112 кругов из 167. Для него это уже 231 победа в трех дивизионах.
В NASCAR Xfinity Series буквально на последнем круге, Сэм Майер (JR Motorsports), обгоняет ветерана Райана Зига и одерживает свою первую победу в этой серии гонок.
реклама
В главном классе Cup все было очень напряженно. И как часто бывает - с овертаймами. Сегодня их было два. Но и этого было мало: на последнем круге умудрились "засадить" Честейна в стену...
Выгоду из всего этого хаоса получил Чейз Эллиот.
реклама
Теперь три пилота Хендрика выйдут в первый раунд плей-офф.
Formula E. 6 и 7-й этапы проходили в Италии, на трассе в Мизано. И это не городская трасса, а видоизмененная конфигурация основного трека. Борьбы было сначала очень много. Были и сходы, были и столкновения. Но лучшим в первой гонке оказался представитель команды TAG Heuer Porsche Formula E Team, Антонио Феликс да Кошта.
Он был быстрее соперников и сохранил больше энергии на последних кругах гонки.
реклама
Поэтому Оливер Роланд (Nissan Formula E Team) не смог его обойти.
Вторая гонка (а это уже считается 7-й этап) проходил еще жестче. Лидер прошлой гонки, да Кошта, получил небольшое повреждение переднего антикрыла и вынужден был заехать на пит-стоп для его замены. На этом его амбиции на победу были закончены. А вот Оливер Роланд претендовал на победу. Но, на последнем круге ему просто не хватило энергии! И он упустил все...
Победил же в этой катавасии Паскаль Верляйн, второй пилот TAG Heuer Porsche Formula E Team...
MotoGP. А мотогонщики приехали в США на знаменитую трассу COTA (Circuit of The Americas). Уже в пятницу, в свободной практике, лучшее время показал Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing),
явно намекая, что он главный претендент на чемпионский титул. Если дела в гонках у Aprilia идут неважно из-за надежности, то в свободных заездах - куда лучше. Вот и Маверик Виньялес из заводской команды показал второе место. Пятерку быстрейших замкнули Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP), Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team) и новичок Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3).
Квалификация сложилась драматически именно для Хорхе Мартина. Он допускает два падения и полностью портит себе всю квалификацию. Отлично выступил новичок Педро Акоста, который смог занять вторую позицию на старте. И это с учетом того, что его GAS-GAS фактически является незаводским KTM, которые вовсе не блистали. Ну, а лучшим на треке был Маверик Виньялес на заводской Aprilia.
Он не только занял поул, но и установил новый рекорд трека. Остается надеяться, что байк не подведет и в гонке...
Байк в спринте не подвел и Виньялес не оставил конкурентам ни единого шанса, лидировав от начала до конца.
А вот сзади него шла упорная борьба. Акоста хорош, но "старый волк" Марк Маркес опытнее. С самого старта он обгоняет новичка и выходит на второе место. Очень неплохо прорывается Хорхе Мартин: он обгоняет конкурентов и, после небольшой борьбы с Акоста, занимает третью позицию. В таком порядке они и финишируют. А вот Баньяйя опять выступил плохо. На самом старте у него были проблемы с лаунчем и он провалился на 10-е место. К последнему кругу ему удается все же прорваться на 8 место, но не более.
Основная гонка была очень зрелищной. На победу претендовали сразу несколько пилотов (кроме заводской Ducati...). Но Марк Маркес упал, Акоста переусердствовал и чрезмерно "завел" всю лидирующую группу. В итоге, провалившийся на старте Маверик Виньялес, постепенно всех обогнал и выиграл!
Акоста - второй. А Хорхе Мартин уступил третье место Энеа Бастианини.
Super GT. В Японии состоялся первый этап этого чемпионата. Проходил он на трассе в Окаяме. В старшем классе GT500 победил экипаж Ямашита/Шо Тсубой из Tom's GR Supra.
Новости и слухи.
F1. Фернандо Алонсо продлил свой контракт с Aston Martin еще на два года, до конца 2026.
F1. По неофициальным, но проверенным источникам газеты La Gazzetta dello Sport, Карлос Сайнс
подписал контракт с командой Mercedes на 2025 год с продлением на 2026-й. Но официально об этом еще не сообщили. Таким образом, нас ждет рокировка меду Ferrari и Mercedes. Посмотрим, кто из пилотов останется в выигрыше...
F1. Сезон 2024 года только стартовал, а уже предоставлен календарь гонок на 2025 год. Первый этап должен пройти в Австралии, а завершится сезон - в Абу-Даби. Всего предусмотрено 24 этапа.
F1. Тото Вольф, руководитель Mercedes, считает, что уход Макса Ферстаппена из Red Bull маловероятен. Тем не менее, в Mercedes готовы к переговорам, если слухи об уходе подтвердятся.
F1. Руководитель команды Alpine подтвердил, что команда может остаться без обоих пилотов.
Переговоры уже идут, но шанс потерять пилотов довольно велик.
F1. По мнению издания Formula Uno, на этапе Эмилия-Романья, Ferrari предоставит очень значительную модификацию текущего болида, который можно называть "версией 2.0". Известно, что изменения, в частности, коснутся воздухозаборников, которые будут сильнее напоминать таковые у Red Bull.
IndyCar. В 2025 году итальянская команда Prema стартует в этом американском чемпионате!
Уже подписан договор о поставке моторов Chevrolet и готовится база в Индиане. Новую команду возглавит Пирс Филлипс.
По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, fiaformulae.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила