Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля

Прошли очередные два этапа Formula E, MotoGP приехали в США, на трассу COTA. Ну, и традиционный NASCAR...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

NASCAR. Формально, гонки начались уже в пятницу, когда стартовал очередной заезд пикапов в серии NASCAR Craftsman Truck Series. Гонка проходила на трассе Texas Motor Speedway. И победил в ней Кайл Буш, который опередил на финише Кори Хейма.

реклама



Буш лидировал 112 кругов из 167. Для него это уже 231 победа в трех дивизионах.

В NASCAR Xfinity Series буквально на последнем круге, Сэм Майер (JR Motorsports), обгоняет ветерана Райана Зига и одерживает свою первую победу в этой серии гонок.

реклама



В главном классе Cup все было очень напряженно. И как часто бывает - с овертаймами. Сегодня их было два. Но и этого было мало: на последнем круге умудрились "засадить" Честейна в стену...

Выгоду из всего этого хаоса получил Чейз Эллиот.

реклама



Теперь три пилота Хендрика выйдут в первый раунд плей-офф.

Formula E. 6 и 7-й этапы проходили в Италии, на трассе в Мизано. И это не городская трасса, а видоизмененная конфигурация основного трека. Борьбы было сначала очень много. Были и сходы, были и столкновения. Но лучшим в первой гонке оказался представитель команды TAG Heuer Porsche Formula E Team, Антонио Феликс да Кошта.

Он был быстрее соперников и сохранил больше энергии на последних кругах гонки.

реклама



Поэтому Оливер Роланд (Nissan Formula E Team) не смог его обойти.

Вторая гонка (а это уже считается 7-й этап) проходил еще жестче. Лидер прошлой гонки, да Кошта, получил небольшое повреждение переднего антикрыла и вынужден был заехать на пит-стоп для его замены. На этом его амбиции на победу были закончены.  А вот Оливер Роланд претендовал на победу. Но, на последнем круге ему просто не хватило энергии! И он упустил все...

Победил же в этой катавасии Паскаль Верляйн, второй пилот TAG Heuer Porsche Formula E Team...


MotoGP. А мотогонщики приехали в США на знаменитую трассу COTA (Circuit of The Americas). Уже в пятницу, в свободной практике, лучшее время показал Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing),

явно намекая, что он главный претендент на чемпионский титул. Если дела в гонках у Aprilia идут неважно из-за надежности, то в свободных заездах - куда лучше. Вот и Маверик Виньялес из заводской команды показал второе место. Пятерку быстрейших замкнули Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP), Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team) и новичок Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3).

Квалификация сложилась драматически именно для Хорхе Мартина. Он допускает два падения и полностью портит себе всю квалификацию. Отлично выступил новичок Педро Акоста, который смог занять вторую позицию на старте. И это с учетом того, что его GAS-GAS фактически является незаводским KTM, которые вовсе не блистали. Ну, а лучшим на треке был Маверик Виньялес на заводской Aprilia.

Он не только занял поул, но и установил новый рекорд трека. Остается надеяться, что байк не подведет и в гонке...

Байк в спринте не подвел и Виньялес не оставил конкурентам ни единого шанса, лидировав от начала до конца.

А вот сзади него шла упорная борьба. Акоста хорош, но "старый волк" Марк Маркес опытнее. С самого старта он обгоняет новичка и выходит на второе место. Очень неплохо прорывается Хорхе Мартин: он обгоняет конкурентов и, после небольшой борьбы с Акоста, занимает третью позицию. В таком порядке они и финишируют. А вот Баньяйя опять выступил плохо. На самом старте у него были проблемы с лаунчем и он провалился на 10-е место. К последнему кругу ему удается все же прорваться на 8 место, но не более.

Основная гонка была очень зрелищной. На победу претендовали сразу несколько пилотов (кроме заводской Ducati...). Но Марк Маркес упал, Акоста переусердствовал и чрезмерно "завел" всю лидирующую группу. В итоге, провалившийся на старте Маверик Виньялес, постепенно всех обогнал и выиграл! 

Акоста - второй. А Хорхе Мартин уступил третье место Энеа Бастианини.


Super GT. В Японии состоялся первый этап этого чемпионата. Проходил он на трассе в Окаяме. В старшем классе GT500 победил экипаж Ямашита/Шо Тсубой из Tom's GR Supra.


Новости и слухи.

F1. Фернандо Алонсо продлил свой контракт с Aston Martin еще на два года, до конца 2026.

F1. По неофициальным, но проверенным источникам газеты La Gazzetta dello Sport, Карлос Сайнс

подписал контракт с командой Mercedes на 2025 год с продлением на 2026-й. Но официально об этом еще не сообщили. Таким образом, нас ждет рокировка меду Ferrari и Mercedes. Посмотрим, кто из пилотов останется в выигрыше...

F1. Сезон 2024 года только стартовал, а уже предоставлен календарь гонок на 2025 год. Первый этап должен пройти в Австралии, а завершится сезон - в Абу-Даби. Всего предусмотрено 24 этапа.

F1. Тото Вольф, руководитель Mercedes, считает, что уход Макса Ферстаппена из Red Bull маловероятен. Тем не менее, в Mercedes готовы к переговорам, если слухи об уходе подтвердятся.

F1. Руководитель команды Alpine подтвердил, что команда может остаться без обоих пилотов.

Переговоры уже идут, но шанс потерять пилотов довольно велик.

F1. По мнению издания Formula Uno, на этапе Эмилия-Романья, Ferrari предоставит очень значительную модификацию текущего болида, который можно называть "версией 2.0". Известно, что изменения, в частности, коснутся воздухозаборников, которые будут сильнее напоминать таковые у Red Bull.

IndyCar. В 2025 году итальянская команда Prema стартует в этом американском чемпионате!

Уже подписан договор о поставке моторов Chevrolet и готовится база в Индиане. Новую команду возглавит Пирс Филлипс.


По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, fiaformulae.commotogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nascar motogp formula e
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
6
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
2
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
5
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
2
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
3
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
131
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
80
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
19
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
4
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
+

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
06:58
Из серии "меч так и не победил нож и почему я дома мечом так и не пользуюсь".
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Mark Lynch
06:56
Новость ниочем. Какой двигатель? Коробка? Логотипы и диодная полоса это сильно...
В Германии стартовал выпуск обновленного Volkswagen Golf VIII
Alex TOPMAN
06:50
Нестабильны только криворукие пользователи в своём поведении. ;))
«Геополитическое фэнтези»: в России прокомментировали условие, озвученное Шольцем для начала переговоров с Путиным
AlexeyG
06:29
Странно что 4080ti не было в этой линейке. И через пару месяцев вряд ли новое выйдет, продажу суперов похоронит, они только вышли.
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Андрей Пищур
06:28
Кому нужны там эти голодранцы?
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
Чаtо - Боt
06:02
Произошёл обмен любезностями. Пейсатые на защиту своего воздушного пространства в эту ночь истратили боеприпасов-зброи более чем на 1,1 млрд. долларов, а персы - раз в 20 меньше, при этом вскрыв систе...
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
Dimon1996
05:55
Правда к тому времени уже все забудут об этой новости, как забыли уже о предыдущей, в которой говорилось, что она полетит в 2026 году.
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
Такой то
05:54
жестко отсасывает
Президент Зеленский посетил саммит «Триморье» в Литве
Евгений Бураков
05:47
Куртка наверное начал переживать:)) конкурент растет :))
Студент без опыта за две недели создал с нуля полноценный процессор
ChandlerXAAP
05:40
Надо будет продать свою 4080 пока гарантия не закончилась и прикупить 5080, где-нибудь под новый год.
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем