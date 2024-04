NASCAR . Формально, гонки начались уже в пятницу, когда стартовал очередной заезд пикапов в серии NASCAR Craftsman Truck Series. Гонка проходила на трассе Texas Motor Speedway. И победил в ней Кайл Буш, который опередил на финише Кори Хейма.

Буш лидировал 112 кругов из 167. Для него это уже 231 победа в трех дивизионах.

В NASCAR Xfinity Series буквально на последнем круге, Сэм Майер (JR Motorsports), обгоняет ветерана Райана Зига и одерживает свою первую победу в этой серии гонок.

В главном классе Cup все было очень напряженно. И как часто бывает - с овертаймами. Сегодня их было два. Но и этого было мало: на последнем круге умудрились "засадить" Честейна в стену...

Выгоду из всего этого хаоса получил Чейз Эллиот.

Теперь три пилота Хендрика выйдут в первый раунд плей-офф.

Formula E. 6 и 7-й этапы проходили в Италии, на трассе в Мизано. И это не городская трасса, а видоизмененная конфигурация основного трека. Борьбы было сначала очень много. Были и сходы, были и столкновения. Но лучшим в первой гонке оказался представитель команды TAG Heuer Porsche Formula E Team, Антонио Феликс да Кошта.

Он был быстрее соперников и сохранил больше энергии на последних кругах гонки.

Поэтому Оливер Роланд (Nissan Formula E Team) не смог его обойти.

Вторая гонка (а это уже считается 7-й этап) проходил еще жестче. Лидер прошлой гонки, да Кошта, получил небольшое повреждение переднего антикрыла и вынужден был заехать на пит-стоп для его замены. На этом его амбиции на победу были закончены. А вот Оливер Роланд претендовал на победу. Но, на последнем круге ему просто не хватило энергии! И он упустил все...

Победил же в этой катавасии Паскаль Верляйн, второй пилот TAG Heuer Porsche Formula E Team...





MotoGP . А мотогонщики приехали в США на знаменитую трассу COTA (Circuit of The Americas). Уже в пятницу, в свободной практике, лучшее время показал Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing),

явно намекая, что он главный претендент на чемпионский титул. Если дела в гонках у Aprilia идут неважно из-за надежности, то в свободных заездах - куда лучше. Вот и Маверик Виньялес из заводской команды показал второе место. Пятерку быстрейших замкнули Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP), Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team) и новичок Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3).

Квалификация сложилась драматически именно для Хорхе Мартина. Он допускает два падения и полностью портит себе всю квалификацию. Отлично выступил новичок Педро Акоста, который смог занять вторую позицию на старте. И это с учетом того, что его GAS-GAS фактически является незаводским KTM, которые вовсе не блистали. Ну, а лучшим на треке был Маверик Виньялес на заводской Aprilia.

Он не только занял поул, но и установил новый рекорд трека. Остается надеяться, что байк не подведет и в гонке...

Байк в спринте не подвел и Виньялес не оставил конкурентам ни единого шанса, лидировав от начала до конца.

А вот сзади него шла упорная борьба. Акоста хорош, но "старый волк" Марк Маркес опытнее. С самого старта он обгоняет новичка и выходит на второе место. Очень неплохо прорывается Хорхе Мартин: он обгоняет конкурентов и, после небольшой борьбы с Акоста, занимает третью позицию. В таком порядке они и финишируют. А вот Баньяйя опять выступил плохо. На самом старте у него были проблемы с лаунчем и он провалился на 10-е место. К последнему кругу ему удается все же прорваться на 8 место, но не более.

Основная гонка была очень зрелищной. На победу претендовали сразу несколько пилотов (кроме заводской Ducati...). Но Марк Маркес упал, Акоста переусердствовал и чрезмерно "завел" всю лидирующую группу. В итоге, провалившийся на старте Маверик Виньялес, постепенно всех обогнал и выиграл!

Акоста - второй. А Хорхе Мартин уступил третье место Энеа Бастианини.





Super GT. В Японии состоялся первый этап этого чемпионата. Проходил он на трассе в Окаяме. В старшем классе GT500 победил экипаж Ямашита/Шо Тсубой из Tom's GR Supra.





Новости и слухи.

F1 . Фернандо Алонсо продлил свой контракт с Aston Martin еще на два года, до конца 2026.

F1. По неофициальным, но проверенным источникам газеты La Gazzetta dello Sport, Карлос Сайнс

подписал контракт с командой Mercedes на 2025 год с продлением на 2026-й. Но официально об этом еще не сообщили. Таким образом, нас ждет рокировка меду Ferrari и Mercedes. Посмотрим, кто из пилотов останется в выигрыше...

F1. Сезон 2024 года только стартовал, а уже предоставлен календарь гонок на 2025 год. Первый этап должен пройти в Австралии, а завершится сезон - в Абу-Даби. Всего предусмотрено 24 этапа.

F1 . Тото Вольф, руководитель Mercedes, считает, что уход Макса Ферстаппена из Red Bull маловероятен. Тем не менее, в Mercedes готовы к переговорам, если слухи об уходе подтвердятся.

F1 . Руководитель команды Alpine подтвердил, что команда может остаться без обоих пилотов.

Переговоры уже идут, но шанс потерять пилотов довольно велик.

F1. По мнению издания Formula Uno, на этапе Эмилия-Романья, Ferrari предоставит очень значительную модификацию текущего болида, который можно называть "версией 2.0". Известно, что изменения, в частности, коснутся воздухозаборников, которые будут сильнее напоминать таковые у Red Bull.

IndyCar. В 2025 году итальянская команда Prema стартует в этом американском чемпионате!

Уже подписан договор о поставке моторов Chevrolet и готовится база в Индиане. Новую команду возглавит Пирс Филлипс.





