Поставки снизились на 500 тысяч баррелей нефти в сутки, а количество поставщиков расширилось

К концу лета 2025 года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) начал оказывать давление на Индию, чтобы Нью-Дели отказался от импорта российской нефти. Впоследствии страна сократила поставки, но полностью не отказалась от импорта из России. Позже информация о количестве импортируемой нефти варьировалась из-за изменений на рынке, поэтому было сложно однозначно сказать, какое решение приняли в Нью-Дели.

Однако, как утверждает министр нефти и природного газа Индии Хардийп Сингх Пури, страна всё же сократила импорт российской нефти. По его словам, индийские компании импортировали в среднем 1,8 миллионов баррелей нефти в сутки, в то время как сейчас показатель находится на уровне 1,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, сокращение составило примерно 28% от прежних объёмов.

При этом в Индии нет официального запрета или правительственного распоряжения сократить долю российской нефти на рынке. Индийские компании самостоятельно принимают решение, стремясь диверсифицировать цепочки поставок из-за давления США. Для понимания, сейчас Индия покупает нефть у 41 страны, хотя раньше круг поставщиков был меньше – 27 государств.

Несмотря на снижение импорта, Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших импортёров. Индийские компании отдают предпочтение российской нефти из-за экономических преференций – скидок, которые компенсируют возможные риски санкций США.