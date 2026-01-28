Группа из 14 стран выступила с предупреждением к судам, попадающим под эту категорию

На сайте Министерства транспорта Великобритании опубликовано совместное заявление 14 стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Швеция и другие, чьи территории прилегают к водной акватории), которые предупредил танкеры «теневого флота» о возможных рисках при судоходстве в Балтийском и Северном морях, учитывая неопределённый статус судов. Европейские страны подчёркивают, что все танкеры, проходящие через акваторию, которые иметь действующую документацию по безопасности и страхованию, плавать только под одним государственным флагом и соблюдать другие требования.

В противном случае, страны оставляют за собой право идентифицировать танкеры «теневого флота» как суда без гражданства, которые могут быть задержаны в соответствии с международным правом. Под «теневым флотом» подразумеваются танкеры, использующие ложный флаг для перевозки подсанкционной нефти в обход ограничений. Предполагается, что к этой категории относится до 1,5 тысяч танкеров по всему миру.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что этим заявлением Европа сигнализирует о готовности предпринимать более решительные действия в отношении судов «теневого флота». Помимо этого, европейские флота фактически формализуют действия, предпринятые Францией и Великобританией в последние недели по задержанию танкеров с российской нефтью. Таким образом, речь идёт о формировании полноценной коалиции стран по борьбе с «теневым флотом».

До недавних пор Европа сдерживала себя в вопросе задержании танкеров, перевозящих подсанкционную нефть. Однако действия США по захвату нефтяных танкеров связанных с Венесуэлой, могли повлиять на позицию европейских стран и создать прецедент для аналогичного поведения в открытых водах.