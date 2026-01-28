Сайт Конференция
В Европе формируют коалицию по борьбе с «теневым флотом»
Группа из 14 стран выступила с предупреждением к судам, попадающим под эту категорию

На сайте Министерства транспорта Великобритании опубликовано совместное заявление 14 стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Швеция и другие, чьи территории прилегают к водной акватории), которые предупредил танкеры «теневого флота» о возможных рисках при судоходстве в Балтийском и Северном морях, учитывая неопределённый статус судов. Европейские страны подчёркивают, что все танкеры, проходящие через акваторию, которые иметь действующую документацию по безопасности и страхованию, плавать только под одним государственным флагом и соблюдать другие требования.

В противном случае, страны оставляют за собой право идентифицировать танкеры «теневого флота» как суда без гражданства, которые могут быть задержаны в соответствии с международным правом. Под «теневым флотом» подразумеваются танкеры, использующие ложный флаг для перевозки подсанкционной нефти в обход ограничений. Предполагается, что к этой категории относится до 1,5 тысяч танкеров по всему миру.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что этим заявлением Европа сигнализирует о готовности предпринимать более решительные действия в отношении судов «теневого флота». Помимо этого, европейские флота фактически формализуют действия, предпринятые Францией и Великобританией в последние недели по задержанию танкеров с российской нефтью. Таким образом, речь идёт о формировании полноценной коалиции стран по борьбе с «теневым флотом».

До недавних пор Европа сдерживала себя в вопросе задержании танкеров, перевозящих подсанкционную нефть. Однако действия США по захвату нефтяных танкеров связанных с Венесуэлой, могли повлиять на позицию европейских стран и создать прецедент для аналогичного поведения в открытых водах.

#россия #европа #балтийское море #теневой флот #северное море
Источник: bloomberg.com
Сейчас обсуждают

Vitaly Shevzov
04:46
Да нет, там сразу при переходе чувствуется разница, особенно если не во что-то коридорное играть. Ещё почему-то планировщик Виндоус не умеет изначально нормально распределять нагрузку на потоки 3700х,...
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
Vitaly Shevzov
04:36
5700х безусловно лучше чем 3700х, особенно если брать в сравнение карту уровня названной вами. Но оба процессора хороши, каждый хорош по своему. Но 3700х сейчас минимум для комфортной игры в принципе,...
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
emka2k
04:36
ты тоже болен. данная линейка xeon под reg ddr 4
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
emka2k
04:28
автор ты болен ryzen быстрее 17 летнего интела, на который живых плат уже нет
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Алекс Федор
04:10
"системные платы имеют два чипсета: Южный мост и Северный мост" ЧипСет (чип - микросхема, сет - набор) это и есть набор микросхем.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
ark-bak
04:05
Готовьтесь к подорожанию из-за додиков.
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
Waramagedon
03:30
в следующем году пойдут на спад, иначе продавцы ПК железа уйдут в вечность из за обвала продаж. ну никак не могут простые микросхемы стоить дороже сложной материнки или видеокарты. Может ещё кого в су...
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Vadim Rau
02:32
Заткни свой оральный говномёт
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
VRoman
02:05
Мне тоже надо открытие сделать: синяки проходят. Вы не знали?
Австралийские учёные обнаружили у сердца умение восстанавливаться после инфаркта
VRoman
02:04
Просадки в самый минимальный FPS надо смотреть, 1% и 0,1% вот там будет разница.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
