Global_Chronicles
Popular Mechanics: В Китае нашли легендарные золотые доспехи возрастом около 1200 лет
До этой находки, подобные доспехи считались лишь поэтическим образом в литературе династии Тан

Миф о золотых доспехах воинов эпохи Тан, веками живший лишь в стихах и легендах, наконец, получил материальное подтверждение. Как сообщает Popular Mechanics, китайские археологи после многолетней работы представили восстановленный комплект позолоченных лат, найденный в гробнице на Тибетском плато. Доспехи принадлежали правителю государства Туюхун, существовавшего на западных границах Китая.

Первые фрагменты артефактов нашли еще в 2018 году в уезде Дулань. Изначально их приняли за бронзовые пластины — они были сильно повреждены, хрупки, а многие части отсутствовали из-за древних грабежей. Лишь спустя годы кропотливого изучения и поиска недостающих элементов специалисты во главе с реставратором Го Чжэнчэнем (Guo Zhengchen) осознали, что имеют дело с золотом.

Фрагменты доспехов, запечатленные в процессе раскопок

Команда выбрала сложную тактику: разобрала массив находок на отдельные пластины, провела их очистку и консервацию, а затем собрала воедино. Для этого активно применяли современные технологии — 3D-сканирование, микроскопию и дополненную реальность. Это позволило точно восстановить структуру доспехов, которые оказались единственным физическим экземпляром такого рода из эпохи Тан.

Находка дала исторический контекст известным поэтическим строкам. Например, стихотворение Ван Чанлина (Wang Changling) гласит: «Мы не покинем пустыню, пока не победим врага, даже если на войне наши золотые доспехи износятся сто раз». Теперь ясно, что поэт описывал реальные, а не вымышленные доспехи.

Помимо царских лат, в гробнице обнаружили и отреставрировали лакированные доспехи для лошади с золотой отделкой и богато украшенный серебром и золотом лакированный поднос для винограда. Эти артефакты помогают восстановить детали жизни и статуса правителей Туюхуна, чье царство когда-то контролировало часть Великого Шелкового пути.

#китай #археология #popular mechanics #династия тан #доспехи
Источник: popularmechanics.com
