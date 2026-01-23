Проводное оптоволоконное подключение к интернету позволяет добиться высоких скоростей и надёжности соединения. Но доступно такое подключение далеко не везде в мире. Даже в максимально развитых странах оптоволоконный интернет далеко не везде можно подключить. Да и оптоволокно с собой не выйдет взять в путешествие или при банальном переезде. Я уже не говорю о сложности подключения.

Мобильный же интернет легко подключить, и он не привязывает пользователя к одному единственному месту. Однако мобильный Интернет никогда не славился высокими скоростями и надёжностью связи. Как человек, побывавший в разных странах мира, я ещё не видел мобильного Интернета, сравнимого по скоростям и надёжности с проводным.

Даже больше скажу. В Республике Беларусь в плохой зоне покрытия мобильного интернета, когда много железобетонных конструкций и географическое положение без прямой видимости базовых станций, скорость и надёжность соединения бывает лучше, чем в других странах в прямой видимости базовой станции. Хотя мне и удавалось подключать проводной интернет в других странах не без помощи местных жителей, но происходит это намного сложнее и медленнее, чем подключиться к мобильной сети.

Пусть я и говорю на основании личного опыта, и у других людей опыт может быть иным. Но факт в том, что мобильные сети никогда не славились крайне высокой надёжностью и скоростью. Они славятся доступностью и удобством. Чтобы перенести оптоволоконный роутер в другую часть квартиры или дома, нужно серьёзно переработать проводку в помещениях. Тем временем 4G роутер можно перенести в любой момент времени в любую часть квартиры или дома. Хоть на чердак вынести, лишь бы розетка для блока питания была.

Как пользователь мобильной связи я прекрасно осознаю, что связь и скорость могут быть нестабильными, и меня это полностью устраивает. Однако в Беларуси начали появляться постановления, устанавливающие минимальную среднюю скорость передачи данных по направлению к абоненту в мобильных сетях до 2030 года. Для абонентов это сулит повышением скоростей.

Однако спустя небольшое время устанавливаются требования к оказанию услуг передачи данных операторами сотовой электросвязи. И это уже сулит абонентам не повышением качества связи, а ухудшением условий. Мол, отдельные абоненты сотовой связи слишком много ресурсов потребляют на безлимитных тарифах, потому ограничение трафика в объёме 30 ГБ на один месяц якобы должно сбалансировать нагрузку на сеть и повысить комфорт пользования услугами передачи данных для большинства других абонентов. Простыми словами: всех уравнять, и всё будет якобы прекрасно.

Цель вроде как благая, но в методах достижения цели даже на первый взгляд видны серьёзные проблемы.

А теперь немного суровой реальности. В среднем за месяц у меня выходит около 100 гигабайт трафика. Это просмотр видео в качестве 720p-1080p. Время от времени происходит скачивание установочных образов дистрибутивов Linux. Обновление игр в Steam и прочего софта при необходимости. Это основные источники трафика.

Но иногда потребление трафика может перевалить за 250 гигабайт. Ведь я же использую Linux в качестве операционной системы, а линуксоидные репозитории Debian 12 весят больше 160 гигабайт. Даже один раздел репозитория Main в виде исходных кодов весит 86 гигабайт. Вдобавок нужно ещё скачать раздел Main с распространяемыми DEB пакетами, а он уже весит около 90 гигабайт. А там ещё репозитории FreeBSD общим размером более 150 гигабайт маячат на горизонте. Хотя это и разовый объём необходимого трафика, но такие объёмы возможно скачать только в ночное время, когда большинство других абонентов сотовой сети уже легли спать и базовая станция простаивает без нагрузки.

В дневное же время базовые станции перегружены количеством абонентов, что приводит к нестабильной скорости, особенно если погодные условия плохие и качество соединения на уровне 5-25 процентов из 100. Да и не стоит забывать про обилие железобетонных конструкций и географическое положение, так же не всегда позволяющие абонентам установить хорошую связь с базовыми станциями 4G. Пусть снижение скоростей до уровня ниже одного мегабита в секунду и не частое явление, но такое бывает в особо нагруженные времена, и это нормально, в зависимости от условий и используемого оборудования.

Потому в дневное время сложно скачивать большие объёмы данных, даже если бы было сильное желание это делать. Да и трафика не хватит в дневное время качать десятками гигабайт. Так что скачивать линуксоидные репозитории при таком интернете следует только в ночное время. Тем более оператор не снимает трафик за ночное время, когда базовые станции простаивают без нагрузки.

Можно ли меня отнести к тем самым отдельным абонентам, якобы из-за которых у большинства других абонентов снижается качество услуг передачи данных? Скорее всего, нет. Ибо днём я стараюсь ничего не скачивать весомого без необходимости, а ночью я и так никому не мешаю, ибо сеть простаивает без нагрузки. Ночью даже в зонах с плохим уровнем сигнала скорость легко поднимается выше 30 Мбит в секунду.

В целом я оплачиваю 150 гигабайт трафика в месяц. И этого хватает. Даже лишнее остаётся. Да, днём сеть перегружена целым городом активных абонентов, и качество связи проседает. Но меня, одного из абонентов, это устраивает. Потому что мобильный интернет удобен и практичен.

Но вот появились постановления, обещающие всех уравнять и тем самым якобы повысить качество оказания услуг передачи данным всей той массе абонентов, активных в дневное время. К чему это приведёт? Скорее всего, ни к чему хорошему.

Для примера возьмём тарифы одного из операторов связи. Абоненты, использующие самые дешёвые тарифы за 24-26 рублей в месяц (округлено) но доплачивающие по 7-12 копеек за гигабайт трафика, после уравнивающего постановления будут платить по 15-20 рублей в месяц плюс 39-50 копеек за гигабайт трафика. Вроде абонентская плата и снизилась, но вот трафик стал дороже в 4-5 раз. В нормальных условиях за 40 гигабайт трафика абонент платил около 29 рублей. После уравнивающих постановлений этот же абонент будет платить уже около 35 рублей за то же количество трафика на том же тарифе. При этом 40 гигабайт трафика в современных реалиях — это капля в океане.

Ну а пользователи тарифов на 120 и 150 гигабайт трафика будут платить не 32-35 рублей, а 50-65 рублей. Итого стоимость одного гигабайта трафика увеличится с 23 копеек до 43 копеек на тарифе 150 гигабайт. При этом важно заметить, что абоненты не всегда расходуют весь оплаченный трафик. Хотя оператор подчеркнул, что большинству (более 80%) пользователей оператора хватает до 400 гигабайт трафика. Это значит, что 10-20% всё же могут использовать больше.

Так же абоненты безлимитных тарифов будут платить больше, но при этом у них появляется лимит трафика в 300-400 гигабайт. И если ранее ограничение скорости после исчерпания трафика было до 3-5 Мбит в секунду, то после уравнивающих постановлений лимит скорости будет на уровне 1 Мбит в секунду. Это буквально возврат на 10 лет назад, если не больше, когда у ADSL были скорости выше.

По сути, абоненты получат только ухудшение условий использования мобильного интернета. Ведь придётся платить больше за меньший объём трафика. Хотя ограничение полностью безлимитных тарифов — хорошая практика, и такое практикуется даже в других странах. Либо ограничивают трафик явным образом, либо и трафик ограничивают, и скорость. Но проблема в том, что постановление сулит сильно ударить и по абонентам лимитируемых тарифов.

Стоимость услуг кардинально возрастает, а качество при этом вряд ли будет лучше. Потому что количество людей, носящих смартфон в кармане меньше не станет. Именно множество людей со смартфоном в кармане и есть причина перегрузки базовых станций, ведь они всегда в движении. Именно такие абоненты создают повышенную нагрузку на базовые станции, а не деревенские жители, у которых порой нет иных скоростных вариантов подключения к интернету, кроме мобильной сети.

Можно ли решить проблему иными путями, кроме как искусственно ухудшать условия использования для абонентов подобными уравнивающими постановлениями? На самом деле можно. Нужно модернизировать базовые станции, увеличивая ёмкость и количество оборудования, чтобы покрыть большое количество активных абонентов в дневное время. И даже так качество связи всё равно не будет идеальным, потому что сотовая сеть в принципе не может предоставить надёжность, сопоставимую с проводными типами подключения. Это физически невозможно ввиду особенностей электромагнитного сигнала в пространстве и особенностей оборудования.

Так что без модернизации и расширения базовых станций и каналов связи вряд ли качество мобильной передачи данных значительно возрастёт. Люди вряд ли будут выключать смартфоны, выходя в город по делам или в магазин, чтобы базовые станции меньше перегружались количеством подключенных устройств. Да и абоненты, находящиеся в массивных зданиях, всё равно не получат качественную связь, как бы не модернизировались базовые станции. Физику не выйдет обмануть.

Бонусом: Люди, которые знают, что в ночное время нагрузка на базовые станции минимальная и крупные загрузки они откладывали именно на это время, после уравнивающего постановления будут использовать дневное время для загрузки больших объёмов информации. Потому что не будет смысла ждать ночное время минимальных нагрузок на сети оператора, ведь всё уравнено, и ночью трафик будет таким же дорогим, как и днём. Так что эффект от постановления может оказаться ровно противоположным, когда и так нагруженное дневное время окажется ещё более нагруженным.

Хотя оператор из примера и писал в Новости, что придётся убрать услугу «Ночной беспредел» для безлимитных тарифов, когда с двух часов ночи и до 10 часов утра трафик не ограничивается ввиду низкой нагрузки на базовые станции. Но участь других тарифов остаётся не совсем понятной. Потому остаётся только скептически относиться к изменениям.

В любом случае время покажет, как операторы связи выйдут из этой ситуации. Пока что происходит выход за счёт значительного увеличения стоимости услуг. И ладно, пострадали бы абоненты полностью безлимитных тарифов. Это даже правильно, потому что нечего гонять терабайты трафика в месяц через сотовую связь. Даже в других странах далеко за пределами Беларуси, операторы связи лимитируют безлимитные тарифы. Для таких объёмов следует использовать стационарные точки подключения к сети.

Только из-за уравнивающих постановлений могут пострадать и абоненты лимитированных по трафику тарифов. Такого я не видел в других странах. И это, мягко говоря, очень неприятно. Особенно учитывая, что в Беларуси качество мобильного интернета и так хорошее по сравнению с другими странами, в которых я бывал. Впрочем, тарифы могут ещё измениться десять раз до окончательного применения. Однако абоненты в любом случае остаются в сомнительном положении, если ничего кардинально не изменится.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.