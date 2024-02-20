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Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля

Постепенно автогонки "размораживаются" и набирают обороты. В эти выходные стартовал очередной Кубок NASCAR...
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В эти выходные стартовал очередной Кубок NASCAR. Первой должна состояться знаменитая Daytona 500.

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 Вернее, произошел фальшстарт... И опять вмешалась погода. По итогу, было принято решение о переносе гонки белее чем на сутки (ночь с понедельника на вторник по московскому времени). По итогу предварительных заездов и квалификации, больше шансов на победу давали Денни Хэмлину.

Но саму гонку выиграл 26-ти летний Уильям Байрон из команды Hendrick Motorsports. Как всегда было много аварий и рестартов.

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Последний произошел на 197 круге из 200. И именно тогда Байрон успел пересечь финишную линию перед очередным завалом. Для него это 11 победа в Кубке.

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Этой победой команда отпраздновала свое 40-летие.

WRC. Состоялся второй этап чемпионата мира по ралли. На этот раз команды посетили снежную Швецию. Тут всегда традиционно сильны гонщики из стран Скадинавии и Финляндии. Несколько неожиданно победу одерживает финский гонщик Эсапекка Лапи на Hyindai.

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Вторым приехал экипаж на Toyota, под управлением Элфина Эванса. Благодаря финишу на четвертом месте, бельгиец Тьерри Невилль (Hyindai), лидирует в чемпионате, опережая Эванса на 3 очка. А вот Калле Рованпере не повезло: его Toyota сошла с дистанции из-за проблем.

А в далекой-далекой Австралии прошел этап на легендарной трассе Mount Panorama Circuit - Repco Bathurst 12 Hour. Гонка, которая продолжалась 12 часов, на сей рез проходила в сложных дорожных условиях. Лучше всех со всеми трудностями справился экипаж на Porsche (Вантхор, Гувен, Кемпбелл).

Экипаж команды WRT в составе мотогонщика Валентино Росси, Марчелло, Мартина, смог финишировать на пятом месте.

Новости и слухи.

F1. По сведению F1-Insider сотрудница команды Red Bull Racing подала в суд на руководителя команды Кристиана Хорнера за "неподобающее поведение".

Теперь внутреннее расследование в F1 имеет шанс приобрести "юридический оттенок".

F1. Вице-президент General Motors по автоспорту, Джим Кэмпбелл, прокомментировал отказ команде Andretti-Cadillac на участие в гонках: "...Мы верим, что у Andretti и Cadillac есть все возможности выставить конкурентоспособную машину. Мы не говорим, что это легко, но у наших двух организаций есть свои исторические доказательства, когда мы добивались успеха в других чемпионатах...мы верим в поданную нами заявку. В ней мы сформулировали возможности Andretti как гоночной команды и Cadillac как производственного и инженерного предприятия. Поэтому мы уверены в заявке и просим о встрече с FOM".

Завершился сезон Азиатской серии Ле-Ман. Команда 99 Racing,в  которой выступает россиянин Никита Мазепин, по итогам двух гонок в Абу-Даби смогли занять лишь второе место. Это не позволило команде получить пропуск на гонку Ле-Ман 2024 года.

WEC. Наряду с презентацией нового болида F1, команда Alpine, представила новый гиперкар для гонок чемпионата WEC.

Команда выставит на этот год два экипажа в составе пилотов: Мик Шумахер, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер и Фердинанд Габсбург, Поль-Луп Шатан и Шарль Милези.

WEC. Ferrari представила новый вариант ливреи для автомобилей под номерами 50 и 51.

На них будут выступать экипажи: Фуоко, Молина, Нильсен и Гуиди, Джовинацци, Каладо. Автомобиль для третьего экипажа (Кубица, Шварцман и Ифей) пока не представили.

WEC. И Lamborghini также показали свой автомобиль - SC63.

На двух гиперкарах будет выступать команда Iron Lynx в составах: Грожана, Кальдарелли, Кайроли и Бортолотти, Квят, Мортара.

WEC. Компания McLaren выставляет два автомобиля McLaren 720S GT3 Evo

для участия в чемпионате. На них будет выступать команда United Autosports. Кроме того, в этом году, компания собирается принять участие и в чемпионате DTM.

Extreme E. Две команды, Chip GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing и X44 Vida Carbon Racing покидают этот чемпионат в 2024 году. Дело в том, что с 2025 года автомобили перейдут с электрических силовых установок на двигатели, работающие на водороде. А концерн GM не имеет интереса в этой области.

В возрасте 80-ти лет скончался легендарный гонщик, участник многих марафонов Париж-Дакар, Ян Де Рой.

В далеком 1987 году его экипаж стал победителем ралли-марафона в классе грузовиков.

MotoGP. Чемпионат может в этом году лишиться трех этапов. Под большим вопросом этапы в Казахстане и Индии. Это связано с состоянием трасс и организационными вопросами. А Гран При Аргентины отменят из-за отказа финансовой поддержки со стороны страны-организатора.

MotoGP. Команда Repsol Honda в этом сезоне представила кардинально иную раскраску своих мотоциклов.

Такое произошло впервые за последние 30 лет. Это связано с тем, что спонсор Repsol заметно сократил финансирование. В этом году за команду будут выступать пилоты Жоан Мир и Лука Марини.


По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK, канал в Telegram "Гаснут Огни".

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