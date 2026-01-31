Причём 56% из них — это частные дома.

Проблема жилья в России была и остаётся острой: цены растут несоразмерно росту доходов населения, и всё это несмотря на колоссальные масштабы ежегодно вводимых в эксплуатацию новых «квадратных метров». Так, по сообщению ТАСС со ссылкой на данные Росстата и Минстроя РФ, в 2025 году в стране было введено в эксплуатацию 108,15 миллиона квадратных метров жилплощади. Рост темпов по сравнению с 2024 годом составил 0,4%.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Любопытно, что из этого значения введённой жилплощади примерно 44% приходятся на многоквартирные дома, а 56% — на частный сектор. Иными словами, в России люди стали отдавать предпочтение строительству частных домов за городом, где стоимость одного квадратного метра получается многократно ниже, и, соответственно, за тот же бюджет можно построить жилище гораздо большего размера. А это, что ни говори, более высокий уровень комфорта.

Следует понимать, что не все вышеупомянутые квадратные метры жилой площади являются чистым приростом: значительная часть приходится на процесс реновации, когда людей из ветхого или просто давно морально устаревшего жилья переселяют в современные дома.

Возвращаясь к теме строительства частных домов, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что в прошлом году было введено их рекордное количество. Связано это, по мнению Стасишина, с тремя основными факторами: так называемой дачной амнистией, активной газификацией, а также в целом с желанием людей жить не в «человейниках», а в собственных домах.