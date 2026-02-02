Ключевые разработчики оставили проект из-за непопулярных решений совета директоров

Фэнтезийная MMORPG Ashes of Creation, разработка которой велась почти восемь лет, оказалась на грани краха. В студии Intrepid Studios прошли массовые увольнения ключевых сотрудников, включая высшее руководство. Основатель проекта Стивен Шариф заявил, что покинул компанию «в знак протеста», после того как контроль перешёл к совету директоров. «Совет начал принимать решения, с которыми я не мог согласиться с этической точки зрения. После моей отставки ушла и большая часть руководства», — написал Шариф в Discord-канале игры.

Он не стал раскрывать детали, сославшись на юридические процессы, но выразил опасения за будущее команды. Парадокс в том, что, согласно открытым данным, совет директоров Intrepid состоял всего из двух человек: самого Шарифа и Джона Мура. Игроки заподозрили неладное ещё на прошлой неделе, когда многие сотрудники студии, включая директора по маркетингу, сменили статус в LinkedIn на «открыт для работы».

Причиной кризиса, судя по всему, стало недавнее решение выпустить игру в ранний доступ Steam в явно «сыром» альфа-состоянии. Несмотря на заявления Шарифа о том, что финансирование в порядке и ему нужны «отзывы игроков», релиз провалился. У игры смешанные отзывы, среди которых 51% положительных, а количество игроков, после стартовых 32 тысяч, стремительно падает. По оценкам, продажи принесли студии от 7 до 11 миллионов долларов, но этих средств, видимо, оказалось недостаточно.

История Ashes of Creation началась в 2016 году. В 2017-м проект собрал на Kickstarter более 3,2 млн долларов, пообещав полный возврат средств, если игра не выйдет. Теперь же спонсоры гадают: не был ли досрочный выход в Steam формальным способом «выполнить» это обещание, не имевшее юридической силы.