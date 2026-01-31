Также были показаны возможности технологии в Kingdom Come: Deliverance II с исходным разрешением 38x22 точек.

Технология Nvidia DLSS способна заметно увеличить игровую производительность благодаря использованию нейросетей — сначала игровая сцена рендерится в низком разрешении, после чего масштабируется до необходимого (более высокого). В своём свежем видео энтузиаст 2kliksphilip показал, как выглядят две популярные игры в сверхнизком разрешении и после обработки с использованием DLSS 4.5. Для этого он использовал инструмент Special K, позволяющий разблокировать экстремальные коэффициенты масштабирования.

Источник фото: PC Gamer/Rockstar Games

В Red Dead Redemption 2 энтузиасту удалось снизить разрешение до 136x76 точек, в котором игра выглядит не лучшим образом. Благодаря DLSS 4.5 изображение было масштабировано до 4K и стало смотреться намного приятнее, учитывая, каким оно было в исходном состоянии при сверхнизком разрешении.

Игра Kingdom Come: Deliverance II позволила уменьшить разрешение ещё значительнее — до 38x22 точек. После этого картинка также масштабируется технологией DLSS 4.5 до 4K, что даже позволяет идентифицировать объекты, присутствующие на экране, хотя её вид навевает ностальгию по играм тридцатилетней давности. Впрочем, чего ещё ждать от восстановления из столь низкого исходного разрешения.

А вот повышение разрешения исходного изображения до 764x430 точек с последующим масштабированием до 4K позволяет добиться приемлемого результата.

Источник фото: 2kliksphilip/YouTube

В целом, с каждой новой версией Nvidia совершенствует свою технологию DLSS, добавляя всё новые возможности и улучшая алгоритмы, что обеспечивает лучшее качество изображения, а также позволяет увеличить fps на не слишком быстрых ПК.

