Nacvark
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
Одобрены были сразу три контракта

Государственный департамент США одобрил продажу правительству Израиля оружия на 6,5 миллиардов долларов в рамках трёх отдельных контрактов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA).Источник изображения: Wikimedia CommonsАмериканские власти одобрили сразу три крупные продажи:

  • Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) – поставка 3,250 бронемашин в различных конфигурациях и сопутствующего оборудования на сумму 1.98 миллиардов долларов;
  • AH-64E Apache – поставка 30 ударных вертолётов, а также сопутствующего оборудования, включая запасные комплектующие, на сумму 3,8 миллиарда долларов;
  • Namer – поставка силовых установок для бронетранспортёров на сумму около 740 миллионов долларов.

Одобрение продажи американского оружия направлено на усиление союзника США на Ближнем Востоке. Израиль не столкнётся с трудностями при интеграции всего вышеперечисленного вооружения, поскольку оно уже имеется в его арсенале. При этом американское правительство отправит в командировку своих представителей в рамках двух контрактов – поставка JLTV и AH-64E Apache.

#сша #израиль
Источник: dsca.mil
