Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
Попытка экранизации компьютерных игр часто проваливается. И дело не всегда в том, что создатели фильмов не понимают саму суть игры. Нет, тут часто играет совсем другой фактор. Дело в том, что книги и фильмы – родственны по восприятию, хотя книга более скрупулезна в описании, но весь мир приходится додумывать самим. Фильмы в этом плане куда проще, ведь визуал сделали за нас. Но в обоих случаях, читатель/зритель полностью пассивен.
Другое дело игры. Тут же важная часть – наши действия. И этот момент куда важнее, чем даже сюжет, этим часто пользуются в тех же шутерах. И вот как нормально экранизировать, например action-RPG, где сюжет подается крайне дозировано и часто в видеовставках? Из игры можно взять лишь саму идею, концепцию.
Кроме того, фильм должен понравится и фанатам игры, и тем, кто об игре даже не слышал. Задача очень непростая. Поэтому большинство экранизаций игр проваливались в прокате. Чтобы понимать причину такого, нужно смотреть «сей продукт» и как «сторонний зритель», и как «игрун». В моей «практике» таких фильмов, было мало. Чтобы я мог судить по нему с обоих сторон. На ум сразу приходит «Кредо убийцы», фильм, где очень неудачно попытались раскрыть вселенную «Assassin's Creed».
Не вышло. Да, отсылки к игре были, но фильм не понравился и фанатам, и простым зрителям. Тем более, что сюжет вменяемо не закончили, надеясь на продолжение. Второй случай – экранизация «Борды», которая обильно использовала лор, но наступила на те же грабли.
Вообще стоило ли экранизировать безумную концепцию этого «лутер-шутера»? Ну и подбор актеров не ругал только ленивый. Но переходим к «нашему пациенту».
Об игровой вселенной «Сайлент Хилл» я ничего не знаю и не понимаю. Весь мой опыт ограничился примерно тремя часами в ремейк второй части. Хотя и так я понимал, что от японцев ждать чего-то вменяемого не стоит (с этим могут поспорить лишь финны). Ну, нет нормальных сюжетов в японских играх! Поэтому воспринимал все экранизации мира Сайлент Хилла, как простой зритель. И результат в каждом случае свой.
Не знаю, откуда черпали сюжет экранизации первого фильма «Сайлент Хилл» (2006), но мне фильм очень даже понравился. Он был мрачным, гнетущим. Но именно ужасами я бы его не назвал, хотя такие «пугающие моменты» и были. Суть сюжета в том, что мать, видя страдания приемной дочери Шэрон, везет ее в тот самый Сайлент Хилл, который и мучает Шэрон во снах.
И они попадают именно туда, откуда так просто не выбраться. Из лора на тот момент я знал о пепле и Пирамидоголовом. Все это в фильме было. Думаю, что элементы игры применили очень дозировано, не ломая канву сюжета.
Но главное: нам все происходящее подробно объяснили в конце фильма. И, хотя тут нет настоящего «хеппи-энд», фильм получился хорошим. Позже, в 2012 году, вышел фильм «Сайлент Хилл 2», который меня полностью разочаровал. Он ушел совсем не в ту сторону, что думалось мне в начале его просмотра.
Да, тут опять попытались навалить лор, но ситуацию с глупым сюжетом это не спасло.
Судя по оценкам, фильм не оценили. И вот, в 2026 году, выходит фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» («Return to Silent Hill»), который снял тот же режиссер, что и первый фильм – Кристоф Ган. Фильм довольно тщательно копирует игру «Silent Hill 2» или его ремейк (что более очевидно). Это уже сразу понятно по «стартовой площадке».
Персонаж Джеймс тут встречает девушку Мэри, сразу проникается к ней чувствами и провожает ее в Сайлент Хилл, где сам и остается на некоторое время.
Но потом, нам уже показывают совсем другого Джеймса, который явно не в себе. Что-то его гложет. И когда он находит у себя дома письмо от Мэри с просьбой найти ее в Сайлент Хилле, то сразу бросается к ней.
И вот тут уже Сайлент Хилл предстает перед нами в том виде, который и знаком по играм.
И весь фильм Джеймс будет искать ту самую Мэри, встречая по пути довольно странных персонажей и монстров.
Не буду весь процесс спойлерить, но отсылок к ремейку игры тут полным-полно.
Что не делает фильм хорошим. Ибо мистер Ган как-то упустил магию мистики, а ужасов так и не нашел. И вот что выносит «сторонний зритель» из просмотра сего фильма?
Джеймс, совершенно «поехал кукухой» на фоне смерти Мэри. Ее смерть, к которой он частично причастен, Джеймс не принимает. И вот от этого все эти кошмары. То есть, перед нами пациент психушки, которому все привиделось? Вероятно, так. А тот важный момент, почему Мэри длительно отравляли и делали частью какого-то культа, просто выбросили в сторону от повествования.
В игре, пусть и бестолково, но все же пояснили за всех персонажей, которые встречал наш персонаж. А тут... Очень сжато и скомкано. И что же поймет «сторонний зритель»? А ничего! Бестолковый сюжет о больном персонаже. Ужасов тут ровно ноль, несмотря на присутствие практически всех культовых монстров.
Темп повествования даже не дает полностью погрузиться в атмосферу уныния и безнадеги пепельного города. При этом сам сюжет выглядит так, словно он не влез полностью в хронометраж и его адски порезали, сделав совершенно непонятным. В кривой попытки экранизации, данный фильм очень напоминает другое произведение – «Дожить до рассвета» («Until Dawn»). Который также крайне сюжетно бестолков. И понять его смогут лишь те, кто играл в игры. Ну и кому тогда это нужно?
Такие фильмы – не фанфики, нужные ярым фанатам серий. Для обычного зрителя уж постарайтесь объяснить за лор и сюжет. Или не снимайте вовсе. Я не буду писать, что «Возвращение в Сайлент Хилл» - отвратительный фильм. Нет, он просто плохой.
