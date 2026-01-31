Попытка экранизации компьютерных игр часто проваливается. И дело не всегда в том, что создатели фильмов не понимают саму суть игры. Нет, тут часто играет совсем другой фактор. Дело в том, что книги и фильмы – родственны по восприятию, хотя книга более скрупулезна в описании, но весь мир приходится додумывать самим. Фильмы в этом плане куда проще, ведь визуал сделали за нас. Но в обоих случаях, читатель/зритель полностью пассивен.

Другое дело игры. Тут же важная часть – наши действия. И этот момент куда важнее, чем даже сюжет, этим часто пользуются в тех же шутерах. И вот как нормально экранизировать, например action-RPG, где сюжет подается крайне дозировано и часто в видеовставках? Из игры можно взять лишь саму идею, концепцию.

Кроме того, фильм должен понравится и фанатам игры, и тем, кто об игре даже не слышал. Задача очень непростая. Поэтому большинство экранизаций игр проваливались в прокате. Чтобы понимать причину такого, нужно смотреть «сей продукт» и как «сторонний зритель», и как «игрун». В моей «практике» таких фильмов, было мало. Чтобы я мог судить по нему с обоих сторон. На ум сразу приходит «Кредо убийцы», фильм, где очень неудачно попытались раскрыть вселенную «Assassin's Creed».

Изображение: ru.kinorium.comНе вышло. Да, отсылки к игре были, но фильм не понравился и фанатам, и простым зрителям. Тем более, что сюжет вменяемо не закончили, надеясь на продолжение. Второй случай – экранизация «Борды», которая обильно использовала лор, но наступила на те же грабли.

Изображение: ru.kinorium.comВообще стоило ли экранизировать безумную концепцию этого «лутер-шутера»? Ну и подбор актеров не ругал только ленивый. Но переходим к «нашему пациенту».

Изображение: ru.kinorium.comОб игровой вселенной «Сайлент Хилл» я ничего не знаю и не понимаю. Весь мой опыт ограничился примерно тремя часами в ремейк второй части. Хотя и так я понимал, что от японцев ждать чего-то вменяемого не стоит (с этим могут поспорить лишь финны). Ну, нет нормальных сюжетов в японских играх! Поэтому воспринимал все экранизации мира Сайлент Хилла, как простой зритель. И результат в каждом случае свой.

Не знаю, откуда черпали сюжет экранизации первого фильма «Сайлент Хилл» (2006), но мне фильм очень даже понравился. Он был мрачным, гнетущим. Но именно ужасами я бы его не назвал, хотя такие «пугающие моменты» и были. Суть сюжета в том, что мать, видя страдания приемной дочери Шэрон, везет ее в тот самый Сайлент Хилл, который и мучает Шэрон во снах.

Изображение: ru.kinorium.comИ они попадают именно туда, откуда так просто не выбраться. Из лора на тот момент я знал о пепле и Пирамидоголовом. Все это в фильме было. Думаю, что элементы игры применили очень дозировано, не ломая канву сюжета.

Изображение: ru.kinorium.comНо главное: нам все происходящее подробно объяснили в конце фильма. И, хотя тут нет настоящего «хеппи-энд», фильм получился хорошим. Позже, в 2012 году, вышел фильм «Сайлент Хилл 2», который меня полностью разочаровал. Он ушел совсем не в ту сторону, что думалось мне в начале его просмотра.

Изображение: ru.kinorium.comДа, тут опять попытались навалить лор, но ситуацию с глупым сюжетом это не спасло.

Изображение: ru.kinorium.comСудя по оценкам, фильм не оценили. И вот, в 2026 году, выходит фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» («Return to Silent Hill»), который снял тот же режиссер, что и первый фильм – Кристоф Ган. Фильм довольно тщательно копирует игру «Silent Hill 2» или его ремейк (что более очевидно). Это уже сразу понятно по «стартовой площадке».

Изображение: ru.kinorium.comПерсонаж Джеймс тут встречает девушку Мэри, сразу проникается к ней чувствами и провожает ее в Сайлент Хилл, где сам и остается на некоторое время.

Изображение: ru.kinorium.comНо потом, нам уже показывают совсем другого Джеймса, который явно не в себе. Что-то его гложет. И когда он находит у себя дома письмо от Мэри с просьбой найти ее в Сайлент Хилле, то сразу бросается к ней.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот тут уже Сайлент Хилл предстает перед нами в том виде, который и знаком по играм.

Изображение: ru.kinorium.comИ весь фильм Джеймс будет искать ту самую Мэри, встречая по пути довольно странных персонажей и монстров.

Изображение: ru.kinorium.comНе буду весь процесс спойлерить, но отсылок к ремейку игры тут полным-полно.

Изображение: ru.kinorium.comЧто не делает фильм хорошим. Ибо мистер Ган как-то упустил магию мистики, а ужасов так и не нашел. И вот что выносит «сторонний зритель» из просмотра сего фильма?

Джеймс, совершенно «поехал кукухой» на фоне смерти Мэри. Ее смерть, к которой он частично причастен, Джеймс не принимает. И вот от этого все эти кошмары. То есть, перед нами пациент психушки, которому все привиделось? Вероятно, так. А тот важный момент, почему Мэри длительно отравляли и делали частью какого-то культа, просто выбросили в сторону от повествования.

В игре, пусть и бестолково, но все же пояснили за всех персонажей, которые встречал наш персонаж. А тут... Очень сжато и скомкано. И что же поймет «сторонний зритель»? А ничего! Бестолковый сюжет о больном персонаже. Ужасов тут ровно ноль, несмотря на присутствие практически всех культовых монстров.

Изображение: ru.kinorium.com

Изображение: ru.kinorium.comТемп повествования даже не дает полностью погрузиться в атмосферу уныния и безнадеги пепельного города. При этом сам сюжет выглядит так, словно он не влез полностью в хронометраж и его адски порезали, сделав совершенно непонятным. В кривой попытки экранизации, данный фильм очень напоминает другое произведение – «Дожить до рассвета» («Until Dawn»). Который также крайне сюжетно бестолков. И понять его смогут лишь те, кто играл в игры. Ну и кому тогда это нужно?

Такие фильмы – не фанфики, нужные ярым фанатам серий. Для обычного зрителя уж постарайтесь объяснить за лор и сюжет. Или не снимайте вовсе. Я не буду писать, что «Возвращение в Сайлент Хилл» - отвратительный фильм. Нет, он просто плохой.