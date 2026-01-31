Он заряжается ночью, поэтому днём работает без заметных простоев.

Пассажиры, которые ездят из Зеленограда к московскому метро, теперь могут оценить в деле модернизированную версию отечественного электротранспорта. На востребованном экспресс-маршруте е41, соединяющем город-спутник со станцией метро «Ховрино», начались полевые испытания электробуса модели КАМАЗ-6282.

Источник изображения: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Ключевая особенность этой модификации заключается в использовании технологии ночной зарядки, что позволяет машине работать весь день без частых простоев. Тестовый образец курсирует в жёстком графике уже три месяца, успев за это время накатать более 17 тысяч километров и совершить свыше 660 рейсов. Эксперимент планируют завершить к апрелю, и именно от его результатов зависит, появится ли такая техника на улицах города массово.

Внутри салона, способного вместить 85 человек, инженеры предусмотрели всё для удобства пассажиров: от информационных медиаэкранов до USB-портов для зарядки гаджетов. Низкий пол и откидная аппарель остались на месте, так что родителям с колясками или маломобильным гражданам заходить в транспорт будет по-прежнему легко. Также в центре салона есть просторная площадка, где можно без проблем поставить велосипед или чемодан.

Переход на подобные машины важен для здоровья горожан, ведь отказ от одного дизельного автобуса в пользу электрического избавляет воздух от 60 тонн углекислого газа ежегодно. Столичные власти системно обновляют парки с 2018 года, и успешное завершение нынешних испытаний может расширить список используемой отечественной техники.