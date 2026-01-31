Есть поддержка HDR с пиковой яркостью 2000 нит и AMD FreeSync.

Начинаются международные продажи игрового монитора Xiaomi Mini LED G Pro 27Qi 2026 года, сообщает VideoCardz. Это 27-дюймовый монитор с Fast IPS-дисплеем разрешением 2560 × 1440 пикселей. Используется матрица 8-бит + FRC. В технических характеристиках указаны частота обновления 180 Гц, время отклика 1 мс (GtG) и поддержка переменной частот обновления. Используется 1152-зонная Mini LED подсветка с четырьмя режимами локального затемнения.

Источник изображения: Xiaomi (и далее)

Может быть интересно

Заявленная пиковая яркость монитора составляет 2000 нит. Производитель утверждает, что этот результат получен в ходе теста, когда на от 10% до 30% площади экрана занимало белое окно, яркость монитора была установлена на 100%, был включён режиме динамической подсветки High. В тех же примечаниях упоминается яркость 0,0001 нит, измеренная при полностью чёрном экране с включённой динамической подсветкой.

Что касается цветопередачи, Xiaomi заявляет о 100-процентном охвате sRGB, 99-процентном DCI-P3 и Adobe RGB. Для монитора также заявлены средняя точность цветопередачи ∆E меньше 1 и заводская калибровка (отчёт о калибровке в комплекте).

В описании игровых функций на странице продукта указана поддержка AMD FreeSync, наложение прицела, улучшение видимости в тёмных зонах и сертификация TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.

Монитор уже поступил в продажу в Австралии и должен появиться в других регионах. В переводе на доллары США стартовая цена монитора составляет примерно 350 $, в дальнейшем она может повыситься примерно до 490 $.