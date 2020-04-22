Такое устройство подойдет практически каждому автолюбителю. По сути это автомобильная мойка, только беспроводная.









В комплект мойки входит пистолет высокого давления, изготовленный из высокопрочного пластика, метала и нержавеющей стали, с встроенным регулируемым насосом высокого давления 3100-3300 об/мин, со съемным аккумулятором 10000 мАч. В комплекте так же есть многочисленные насадки для мойки в разных режимах, шланг 5 метров с фильтром и запасной аккумулятор на 10000 мАч.

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Цена: US $131.52

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В солнечную и жаркую погоду, такая шторка будет отличной защитой салона автомобиля от прямых солнечных лучей. Кронштейн шторки изготовлен из высокопрочного алюминия, лицевая сторона шторки изготовлена из светоотражающей алюминиевой пленки, внутренний слой из полиэфирной ткани.





Шторка складывается в гармошку, что очень удобно при использовании и хранении. При оформлении заказа можно выбрать нужный размер, подходит практически для любых марок автомобилей. Используя такую шторку в салоне автомобиля сохранится прохладная и комфортная среда.









Цена: US $7.87 - 25.89

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Отличная подушка, которая устанавливается на сиденье автомобиля. Изготовлена из 100% пены и чехла из полиэфирного материала, который снимается и легко чистится.





Имеет эргономичный дизайн, соответствует изгибам позвоночника и правильной осанке. Охватывает боковые мышцы, так как имеет кривую конструкцию, с двух сторон края толще, чем середина, благодаря этому отлично поддерживает спину, уменьшает нагрузку на поясницу. Используется не только для автомобильных сидений, но и для офисных кресел, инвалидных колясок, стульев для учащихся и студентов.

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Цена: US $17.50 - 33.66

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Это универсальный автомобильный компрессор компактных размеров 5.5*4.5*19.8 см в форме цилиндра. на лицевой стороне компрессора расположен дисплей, на котором отображаются показания заряда батареи и рабочее давление компрессора.





Немного ниже две клавиши включения и отключения. В корпус устройства встроена литиевая, перезаряжаемая батарея объёмом 2000 мАч которую при необходимости, через USB порт можно зарядить. В комплекте с компрессором прилагаются, шланг с клапаном, три наконечника, USB шнур, и кабель для зарядки от бортовой сети автомобиля.

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Цена: US $12.62 - 48.13

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Подсветку с беспроводным музыкальным управлением можно использовать внутри автомобиля, установив ее в области пола или приборной панели. Крепится с помощью двухсторонней клейкой ленты.





Светодиодная лента высокого качества, водонепроницаемая, ударопрочная и антикоррозийная. Питание происходит от прикуривателя автомобиля. Дистанционное управление с помощью пульта, с функциями включения, выключения, изменения цвета, регулировка скорости мигания. Такая подсветка создаст не только дополнительное освещение, но и праздничную атмосферу.

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Цена: US $7.44 - 8.83

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