Этот дрон легко управляется как с помощью пульта, так и через приложение в смартфоне. Связь с дроном ведется через WIFI или через 4G мобильную связь.

Квадрокоптер имеет небольшой размер 40*28*7.5 cm, три скорости полета, аккумуляторную батарею 1200 мАч, благодаря которой непрерывное время работы в полете составляет 16 минут. Время полного заряда батареи 2 часа. Встроенная камера с разрешением 1080HD, и углом обзора 120 градусов, делает съемку и запись видео высокого качества. С помощью встроенного GPS датчика, можно прокладывать маршрут полета квадрокоптера. Дистанционное управление может осуществляться на расстоянии 200-300 метров.

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Цена: US $76.99 - 111.99

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Для длительных путешествий и поездок такой холодильник будет отличным помощником для хранения продуктов, он имеет два режима, охлаждения и нагрева. Температура охлаждения может быть на 15-25 градусов ниже комнатной, температура нагрева около +60 градусов.

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Изготовлен холодильник из высококачественного пластика и электронных компонентов. Объем камеры составляет 6 литров. Подключается холодильник к разъему автомобильного прикуривателя. Для использования холодильника в домашних условиях необходимо приобрести адаптер.

Цена: US $16.48

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Монитор устанавливается на крепление подголовника переднего сиденья. Устройство имеет 10,1 дюймовый экран, разрешением 1024*600.

Встроенный MP5 плеер, DVD плеер, FM передатчик, Bluetooth, встроенные динамики. С помощью разъема USB и кабеля можно подключить смартфон и пользоваться монитором для звонков и другими функциями телефона. Источник питания 12 В. В комплект входит пульт дистанционного управления, кабель для зарядки 3 метра и USB кабель 1.6 метра.





Цена: US $66.84

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Такой смартфон подойдет для людей, которые предпочитают экстремальный отдых, путешествия, альпинизм, охота, рыбалка.

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Основание корпуса смартфона изготовлено из высококачественного металла и пластика. Дисплей смартфона имеет размер 5 дюймов, Две камеры, основная 18 Мп и фронтальная 8 Мп, объем оперативной памяти 4 Гб, встроенной памяти 64 Гб, с возможностью увеличения до 128 Гб, 8 ядерный процессор MediaTeK, ОС Android 7,0, аккумулятор мощностью 4250 мАч, два слота для сим карт. Имеет датчик отпечатка пальца.





Цена: US $129.99

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