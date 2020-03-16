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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: ночник галактическая лампа, электробритва, плазменная зажигалка и многое другое

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Ночник Галактическая лампа

Невероятно реалистичная лампа, создаст атмосферу космоса в комнате. Будет отличным подарком, как для взрослых, так и для детей. 


С помощью пульта дистанционного управления можно включать, отключать лампу, менять цвет и яркость. Лампа может быть настроена практически на любой цвет, предлагается цветовая гамма из 16 цветов. Зарядка лампы происходит через USB разъем. При совершении покупки выберите желаемый размер из трех предлагаемых 8 см, 15 см, 20 см. Создайте волшебную атмосферу в вашей комнате.


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Цена: US $8.43 - 22.10

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Электрическая бритва RC317JQ-EU

Покупка многофункциональной электробритвы с пятью плавающими головками, сэкономит ваше время и средства, так как может заменить поход в парикмахерскую.


В комплект входят 5 насадок: для бритья, триммер для носа и ушей, гребни для стрижки, мягкая массажная губка для лица, щеточка для чистки лица. Бритва имеет водонепроницаемый корпус, благодаря этому ее можно мыть под проточной водой. Мощность батареи электробритвы 600 мА, время зарядки 5 часов, время работы 45 минут.

Цена: US $18.30 - 20.37

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Плазменная зажигалка

Стильная зажигалка изготовлена из цинкового сплава, заряжается с помощью USB кабеля. Включение зажигалки происходит нажатием на кнопку, которая расположена на корпусе зажигалки. Здесь же индикатор заряда батареи, который показывает уровень зарядки. Благодаря безогневому дуговому прикуривателю, не боится ветра. 


Цена: US $6.89

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Подводная камера Eyoyo EF05PRO

Подводная рыболовная камера с 4.3 дюймовым жидко кристаллическим экраном обеспечит качественное и яркое изображение. 

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Экран можно закрепить на стержне удочки с помощью специального кронштейна. Встроенная перезаряжаемая батарея большой мощности 10000 мАч позволит работать устройству до 8 часов. Обзор камеры 110 градусов, диапазон обнаружения от 0.6-30 метров, камера снабжена восемью светодиодами, что позволяет видеть изображение в темное время суток. Устройство заряжается через USB разъем. 


Цена: US $88.68

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Светодиодная лампа Youool

Украшением вашего сада, дома или дачи будут две лампы с монокристаллической солнечной панелью. Лампы не требуют подключения к электричеству, так как заряжаются от солнечной батареи.



Лампы имеют встроенный аккумулятор, мощностью 600 мАч, время зарядки 6-8 часов, время работы 10-18  часов. Лампы водонепроницаемые, с функцией IP65, благодаря этому можно не беспокоиться о плохой погоде. Изготовлены лампы из акрила, абс и алюминиевой трубы. Солнечное трубчатое освещение является экологически чистым и экономичным.

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Цена: US $16.79 

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