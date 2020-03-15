Интересная новинка. Увеличитель для телефона, изготовлен из качественного пластика и стекла-линзы.





Его размер: 260x174x9 мм. На выбор три цвета, красный, черный и белый. Подходит для любой модели смартфона. Линза Finier не только увеличивает изображение, но и защищает глаза от излучения экрана смартфона. Данное устройство позволит насладиться просмотром фильмов, видео и фотографий.





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Цена: US $10.99

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Многофункциональный набор, который должен быть у каждого автолюбителя. В комплект набора входит электрический, гидравлический домкрат, который можно подключить к прикуривателю, а так-же к аккумуляторной батареи, с помощью электропровода с двумя клемами и разъемом для подключения к домкрату.





В комплект входит пульт управления домкратом, знак аварийной остановки и перчатки. Набор упакован в компактный ящик, который не займет много места в багажнике автомобиля. Такой набор станет незаменимым помощником в дороге.





Цена: US $65.87

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Компактный ветряной генератор для домашнего использования, с мощностью 5500 Вт, имеет пять лопастей из прочного нейлонового волокна, длиной 600 мм. Лопасти изготовлены по новой технологии литья под давлением, обладают высоким коэффициентом использования энергии ветра.





Корпус генератора изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, с двойным несущим подшипником, благодаря этому повышается безопасность и надежность в эксплуатации. Легкий в сборке и установке.

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Компактный, удобный ланч-бокс, используется для хранения пищи, можно брать с собой на работу, либо положив еду, дать ребенку в школу.

Внутренняя часть ланч-бокса изготовлена из нержавеющей стали, стенки и плотно закрывающаяся крышка предотвращают смешивание пищи, наружная часть изготовлена из качественного пластика и выполняет функцию съемного чехла. На выбор предлагаются разные расцветки и размеры, которые можно выбрать при совершении покупки.

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Цена: US $9.82 - 19.66

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Стильный фонарь, в виде шара, с металлической оболочкой, создаст приятную атмосферу в саду вашего дома или дачи.

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Фонарь питается от солнечной энергии, отсутствие проводов создаст дополнительные удобства в установке, фонарь можно будет перемещать с одного места на другое. Изготовлен фонарь из прочного железа и стекла. Фонарь может работать 6-8 часов, после его полной зарядки.









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