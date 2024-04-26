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Вступление

Бытовых помощников по дому становится всё больше. Появляются различные швабры, пылесосы, а также роботы, которые умудряются совмещать эту функциональность. Причем к каким-то устройствам мы давно уже привыкли.

Например, к посудомоечной машине. Загрузил кучу грязной посуды, закинул таблетку, подсыпал соли в специальный бункер, добавил ополаскиватель в отдельный контейнер и запустил нужную программу. Посуду можно собирать весь день, а на ночь загрузить машинку, поставить её и она всё помоет. С утра нужно будет лишь достать чистую и блестящую посуду из неё. При этом качество мойки высокое и отмываются даже те загрязнения, которые не удавалось отмыть вручную. Экономия времени налицо, но это дорогой и сложный прибор, который занимает много места. Хорошо, если живёшь в большом доме или кухня в квартире метров 20. Другое дело, если есть малогабаритная квартира с крошечной кухней, где может разместиться только раковина, плита и маленький столик с одним стулом и даже холодильник поставить некуда.

С уборкой всё немного сложнее. Кто-то говорит, что чисто там, где не мусорят. В этом смысл есть, но только пыль всё равно скапливается и тут есть несколько подходов. Например, можно раз в месяц проводить генеральную уборку. Пылесосить пол и мыть полы. Это тяжёлая работа, если делать всё тщательно и качественно, и поэтому богатые дяди и тёти, у которых большой метраж недвижимости, предпочитают пользоваться услугами клининговых компаний. Тут есть ряд неоспоримых плюсов. Такие фирмы пользуются профессиональным оборудованием, эффективными чистящими средствами и после такой процедуры любая берлога превращается в пентхаус. Это, конечно, шутка, но эффект сродни капитальной чистке салона автомобиля, после чего он выглядит как новый.

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Есть ещё один вариант – это постоянно поддерживать помещение в чистоте. Вот здесь может пригодиться робот пылесос, который будет весь день трудиться, пока вы отдыхаете на своей работе. Можно и ночью, но шум способен разбудить. Хотя если кто-то думает, что робот-пылесос способен сравниться с работой клининговой компании в самом запущенном случае, то это ошибка. Он именно что поддерживает чистоту, но не сможет отмыть все полы до блеска, если в них сильно въелась грязь.

Сейчас большую популярность набирают модели с базовой станцией, ведь осуществлять чистку и профилактику такого устройства легче. Стоят они заметно дороже, но не все понимают, с чем это может быть связано. Я уже рассматривал одну такую модель, но сегодня вас ждет что-то принципиально новое и необычное. Возможно, такие устройства в перспективе захватят весь рынок, но с такими возможностями лично я сталкиваюсь впервые. Модель называется Neatsvor U1 MAX. Презентация этого устройства должна состояться 25.04.2024 года, но её уже можно заказать на маркетплейсе. Стоит она недёшево, и поэтому хотелось бы понять, за что мы платим.

О компании Neatsvor я мало что слышал, но позднее прочитал, что это китайская фирма, у которой есть представительство в России, свой локальный склад и поддержка, что уже внушает доверие. Рассмотрим устройство более детально, чтобы понять все его особенности.

Упаковка и комплектация

Сразу стоит отметить, что это не просто робот-пылесос, а целый огромный комплекс. Исходя из этого, коробка большая и тяжёлая. Её масса составляет около 25 кг. Тащить одному не очень удобно, но в коробке были ручки по бокам.

Снаружи информации не так много. На двух крупных боковых поверхностях находится чёрно-белый рисунок, логотип производителя и надпись «Сила урагана на базе вашей частоты». Мне почему-то после этого слогана сразу вспомнился старый советский пылесос «Вихрь»; возможно потому, что это синоним урагана. Кстати, по весу и размеру всё это очень близко.

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Сперва я подумал, что это такой ретро-прикол. На самой упаковке есть только одна маркировочная табличка, на которой информации не так много. Нет каких-то характеристик и прочих технических данных.

По сути, есть только наименование модели с серийным номером и штрих-кодом. Отдельно напечатана информация о производителе и импортёре.

После открытия коробки мы видим внутри лазерное МФУ. Тут я подумал, что меня разыгрывают второй раз. Понятно, что это никакое не МФУ, а базовая станция, но сходство поразительное. Реально есть верхняя крышка, как для сканера, и внизу кажется, что это лоток для подачи бумаги. По факту это всё не так, но спутать легко, особенно когда этот блок упакован в пакет.

По бокам находятся ещё две коробки. В одной скрывается дополнительный комплект поставки для базовой станции.

В него входит нижний лоток, кабель питания и щётка. Лоток чёрный, а щётка и кабель белые.

Лоток не простой. Он сильно отличается от обычных парковочных площадок для робота и для этого тут есть свои причины. Начнём с того, что есть специальные направляющие колеи для колёс, а в задней части есть небольшое углубление, образующее неглубокую ёмкость.

Она необходима для ополаскивания швабр робота, которые протирают пол. Соответственно этот лоток связан с системой подачи воды и её сбора.

Чистая вода поступает в лоток, происходит ополаскивание и чистка швабр об специальные выступы в ёмкости, а потом насос откачивает грязную воду в отдельный контейнер для грязной жидкости.

Другая коробка уже с цветной полиграфией и глянцевой поверхностью. На неё спереди есть изображение всей станции в сборе. Эта коробка уже больше похожа по размеру и весу на те, в которых поставляются обычные роботы.

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Внутри этой упаковки прямо сверху лежит комплект поставки робота. Каждый расходный элемент продублирован, поэтому на начальном этапе у вас уже будет запас, а потом все эти компоненты можно будет докупить отдельно.

Сам робот упакован в каркас из вспененного полиэтилена, который защищает его от механических повреждений.

Комплект поставки достаточно богатый. Есть всё самое необходимое. Для начала тут можно найти руководство пользователя. Там подробно описаны многие рабочие моменты.

Однако нужно помнить, что основные настройки устройства и все его возможности обеспечиваются программными средствами через специальное приложение.

Кроме этого, в комплекте есть конверт, в котором находится благодарственное письмо, гарантийная карта и брелок для ключей в виде персонажа.

Ещё здесь есть две основные и две дополнительные швабры. Основные уже прикреплены к двум пластиковым шайбам-роторам, которые в процессе работы вращаются и осуществляют протирку пола. Такой механизм позволяет более эффективно протирать пол.

Каждая из этих швабр обладает длинным ворсом и все они изготовлены из микрофибры. Крепление осуществляется при помощи сильных липучек. Понятно, что у такого способа крепления есть ресурс и поэтому в комплекте идет запасная пара.

Также в наборе есть два комплекта боковых щёток и дополнительный HEPA фильтр.

Внешний вид и особенности устройства

Устройство традиционно представляет собой крупную круглую шайбу с заметным возвышением сверху. Это защитная крышка, под которой прячется чёрная шайба, которая крутится постоянно на 360°. Там скрыты сенсоры лазерной навигации.

Смысл заключается в измерении расстояния до объектов путём излучения света и расчёта времени его возвращения до приёмника. Благодаря этому устройство сканирует помещение и строит карту, по которой потом уже работает.

Мне показалось, что помимо сенсоров сверху, есть ещё один спереди, который находится в окне за бампером. В целом пылесос очень хорошо ориентируется и строит отличную карту. Она получается больше тех мест, куда он может проехать и следует отметить, что дальнобойность хорошая.

Ещё сверху видно три кнопки с индикаторами. Одна кнопка необходима для включения, выключения и паузы, другая для возвращения к базовой станции для подзарядки и самоочистки, а третья – для подключения к беспроводной сети.

Корпус изготовлен из белого пластика. В передней части предусмотрен бампер с сенсорами столкновения. Тут алгоритм понятный, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может даже сдвинуть стул.

На бампере есть полоса из плотной резины, поэтому все удары не жёсткие и шума от соприкосновения нет. Сам корпус достаточно прочный.

Все поверхности, кроме нижней – глянцевые. Место для выхлопа воздуха расположено сбоку. С противоположной стороны есть гнездо для закачки жидкости во внутренний резервуар, к которому доступа, к сожалению, нет. Это сделано для того, чтобы ещё больше не усложнять конструкцию. Ведь нужно будет обеспечить герметичность, поэтому данный узел сделан необслуживаемым.

Контакты для заряда расположены в задней части. Там же есть отверстие для стыковки с базовой станцией, чтобы перегрузить пыль из контейнера робота в мешок-пылесборник, который установлен в базовой станции.

В целом корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Сверху расположена белая глянцевая панель с кнопками. Она достаточно легко снимается потому, что фиксируется на магнитах. Кстати, пылесос может работать и без неё.

Качество изготовления не уступает самым дорогим премиальным моделям, а местами и превосходит их. Например, это заметно внизу. Всё сделано аккуратно и красиво.

В центре присутствует щётка, которая защищена рамкой с металлическими дугами. Изначально установлена классическая турбо-щётка с щетиной и резиновыми ламелями. Очень мягкая и эффективная для уборки разных поверхностей. Лучше подходит для ковровых покрытий и отлично справляется с шерстью, мехом и волосами.

Контейнер скрыт в корпусе робота, но доступ к нему организован сверху. В данном случае он небольшой и за верней его крышкой находится сменный HEPA фильтр.

На крышке контейнера указано, что мыть фильтр не рекомендуется. Сам пылесборник мыть можно, но его необходимо хорошо высушить. По периметру фильтра идет силиконовая рамка для более плотного соприкосновения, чтобы фильтр работал эффективнее. В комплекте дополнительно поставляется запасной фильтр с ещё одной такой же рамкой.

Швабры здесь две, и они вращаются. Для этого в корпусе есть специальные отверстия, куда устанавливаются два пластиковых ротора с швабрами. Ножка каждого из этих роторов оборудована механизмом с телескопическим удлинением. Это необходимо для того, чтобы пылесос выдвигал швабры при необходимости. На практике это всё происходит автоматически, когда от съезжает с ковра на гладкую поверхность.

На корпусе за швабрами можно найти два сопла для подачи жидкости, которая смачивает швабры. В пластиковых роторах есть отверстия, сквозь которые жидкость поступает на швабру и смачивает её.

Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и резиновыми шинами. Они мягкие и упругие и проходимость устройства очень хорошая. Небольшие препятствия устройство не замечает.

С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр заезжает без буксов или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 15 мм – это предел его возможностей потому, что при большей высоте, он уже банально упирается бампером, хотя он едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

В передней части присутствует ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть выступ для установки боковой щётки. Она одна. Однако здесь всё продумано до мелочей. Например, у неё есть небольшая щетинка для ниши, в которую она устанавливается, чтобы там не накапливалась грязь. Скорость вращения щётки постоянная. Она отлично подгребает частички мусора непосредственно ближе к центру под область работы пылесоса с основной щёткой.

Теперь осталось рассмотреть более детально базовую станцию. Это огромный блок с двумя герметичными контейнерами для жидкости и отсеком для установки мешка для сбора пыли.

Другими словами, внутри есть ещё один пылесос, который опустошает контейнер робота, когда он пристыкован к станции. Он значительно более мощный и при его включении раздаётся шум как от реактивного самолёта. Поэтому учитывайте это сразу.

Однако в настройках можно осуществлять разные алгоритмы самоочистки, вплоть до того, что можно её отключить или делать это вручную.

Кроме этого, есть один огромный резервуар для чистой воды на половину ведра и резервуар поменьше для сбора грязной воды. Здесь уже немного следует пояснить за принцип работы устройства.

На базовой станции осуществляется забор чистой моющей жидкости или простой воды во внутренний резервуар робота. Робот выезжает с полным баком воды, которая необходима для смачивания швабр в процессе уборки. Это происходит через специальные сопла в корпусе.

Далее робот приезжает на базовую станцию с грязными швабрами и начинается самоочистка. Для этого в нижний лоток наливается чистая вода, робот немного выезжает из паркинга и начинает полоскать швабры в этой воде. Далее происходит откачка грязной воды в другой резервуар и тёплым воздухом просушиваются швабры.

Всю эту процедуру можно выполнять в ручном режиме, для чего достаточно нажать на специальную кнопку на верхней крышке базовой станции.

Кстати, на верхней крышке находится три сенсорные кнопки и небольшой экран. На последнем отображается статус устройства. Одна кнопка необходима для запуска самоочистки. Другая для принудительного начала уборки и третья для возвращения робота на базу. Также есть голосовое оповещение о снятии/установки контейнера или мешка для сбора пыли.

Нижний лоток базовой станции поставляется отдельно и поэтому перед началом эксплуатации его нужно установить. Он задвигается и фиксируется специальными выступами.

На задней части есть разъём для подключения кабеля питания. Ниже можно обнаружить решётку для выхлопа воздуха встроенного пылесоса.

Мешок для сбора пыли устанавливается сверху. Под крышкой расположен специальный отсек, в который устанавливается пылесборник. У мешка есть специальная рамка для установки его по направляющим. Внутри рамки интегрирована подвижная пластиковая пластинка, которая позволяет закрыть отверстие для забора пыли.

Основной резервуар изготовлен из тёмного прозрачного пластика. Сбоку есть мерная шкала в литрах. Объём большой ёмкости составляет 5 литров, а другой резервуар заметно меньше. Ещё большой резервуар оборудован снизу специальным клапаном, который позволяет подавать жидкость в систему после установки.

Маленький также оснащается своей крышкой с ручкой, датчиком установки. Здесь всё также герметично.

Настройка и эксплуатация

Устройство включается кнопкой включения сверху корпуса. Для сброса беспроводных настроек и подключения через приложение нужно нажать кнопку WIFI. Сам робот подаёт голосовые уведомления о том, что собирается делать. Язык уведомлений настраивается в приложении.

У этой модели своё оригинальное приложение, но его возможности перекликаются с другими устройствами. Для запуска приложения здесь также потребуется регистрация на сервере производителя и настройка подключения к беспроводной сети.

Обновление прошивки осуществляется через приложение. Также через него осуществляется интеграция в систему «умного дома» с голосовым помощником. Например, есть поддержка Алисы от Яндекса.

Для установки приложения нужно отсканировать QR-код, который находится на специальном листе-инструкции по настройке WIFI. Вся процедура подключения и настройки там подробно описана.

Также там есть QR-код с видео инструкцией и ещё один код с ссылкой на голосового помощника. В инструкции подробно и пошагово показан процесс установки устройства и подготовка его к работе.

В самой программе используется русский язык. Он же применяется для голосового сопровождения устройства, но на начальном этапе его нужно скачать и выбрать. Также сразу предлагается обновить программное обеспечение самого робота. Устройство может сообщать о том, что оно собирается предпринять. Громкость сигналов и команд регулируется.

Озвучка в целом неплохая, но хотелось бы лучшей чёткости проговорки команд. При первом же старте робот автоматически начинает уборку и вместе с этим начинает построение карты.

Пока робот катается, можно более детально изучить меню. Настроек тут очень много. Однако многие функции становятся доступными после того, как устройство отсканирует пространство, покатается везде и создаст карту, с которой потом нам нужно будет работать. Поскольку этих роботов в помещении может быть 100 штук, то при входе в приложение нужно выбрать тот, который планируется наставлять дальше на путь работы.

Я уже сделал карту, и на ней обозначены помещения. Да, они не идеально прямоугольные потому, что на полу были посторонние предметы, мебель и прочие вещи, которые помешали радару и поэтому отразилась именно такая конфигурация, но самое главное – устройство практически идеально разделило его на разные комнаты.

В правом верхнем углу есть значок для входа в основное меню настроек.

Есть настройка режимов очистки. Можно настроить разные параметры. Например, устройство может продолжить уборку с той точки, на которой он закончил её после предыдущего прохождения. Также здесь настраивается уборка по расписанию и есть возможность настроить работу устройства так, чтобы оно не заезжало на ковры.

Кстати, на ковре робот автоматически увеличивает мощность всасывания сам.

Пора переходить непосредственно к уборке. Робот немного изучил пространство и теперь заезжает на базу, чтобы подзарядиться.

После подзарядки можно приступать к уборке. У меня она начинается сразу с ковра и поэтому мне приходится устанавливать мощность всасывания на максимум.

Шум в режиме максимальной мощности на расстоянии 1.5 м составляет 49.6 дБ. Это всё равно тише, чем обычный пылесос, а на половинной мощности и вовсе 37.8 дБ.

Через несколько минут набирается полный контейнер и нужно очистить щётку от накопившихся волос. Вся процедура проводится достаточно просто.

После уборки или принудительно робот возвращается на базу для опустошения контейнера. Вот на этом этапе второй пылесос в базовой станции уже работает очень громко, но функцию сбора пыли можно отключить в меню программы.

Там же можно принудительно вернуть его на базу и очистить контейнер робота.

Контейнер также можно вытрясти вручную. Он просто снимается с пылесоса, для чего нужно нажать на синюю кнопку сзади.

Пыль и частицы оседают в контейнере, он легко открывается и его можно спокойно вытрясти, а в самом конце уборки промыть. Не нужно мочить только белый фильтр. Поролон и мелкую нейлоновую сеточку можно помыть. Также можно вымыть щётку. При съезде с ковра автоматически выдвигаются швабры и начинают мыть пол. За роботом остаётся влажный след, поэтому ходить сразу после уборки не рекомендуется.

Вода набирается из основной большой ёмкости во внутренний резервуар, который никак не относится к пылесборнику. Доступа к нему нет. Я бы рекомендовал использовать воду с моющим концентратом для лучшего результата, и ещё раз хочу отметить, что пол должен быть ровный и без въевшихся пятен. Тогда всё получится хорошо.

При влажной уборке робот не пылесосит, но мусор подметает в специальную нишу в контейнере. Поэтому часть мусора остаётся там и его нужно будет убирать. Вот эта процедура самая неприятная потому, что подлезть туда сложно, а мусор, уже смоченный жидкостью и не такой сыпучий. Что касается шума, при влажной уборке, то она ощутимо меньше и составляет 35,2 дБ на расстоянии 1,5 метра.

Я сам поэксплуатировал это устройство около недели и сделал для себя ряд наблюдений и выводов. Сравнивать с какими-то другими устройствами смысла нет, потому что я не видел пока похожей модели по функционалу, но с устройствами, которые я уже использовал можно. Больше всего робот напоминает модель ILIFE T10s, но есть заметные отличия. Робот Neatsvor U1 MAX не требует к себе заметного внимания и к его обслуживанию можно смело приступать через 5-7 дней его работы. За это время на щётку уже могут намотаться волосы, швабры уже можно будет хорошенько вымыть с мылом, а на время обслуживания поставить сменные. Робот сам отмывает свои швабры, причём неплохо, но для этого необходимо обязательно добавлять моющий раствор. Простой водой они отмываются заметно хуже.

Мешок пылесборника за неделю у меня так и не накопился и судя по результатам использования его таким образом может хватить даже на месяц. Разумеется, если вы специально не будете разбрасывать по помещению мусор.

За неделю работы робот не засорился, нигде не застрял и прекрасно функционировал. Ещё раз хочу отметить, что такие устройства не обеспечивают профессиональную уборку и не наводят чистоту в запущенных случаях. Грубо говоря, если запустить его в свинарник, то он просто утонет в первой же луже. Помещение должно уже изначально быть чистым и эту чистоту он должен поддерживать. Разумеется, если вы уронили на пол банку с огурцами или мёдом, то ему с таким справиться будет не под силу.

Здесь важно понимать, что это помощник, а не волшебник. Алгоритм работы простой. Сначала нужно создать карту, задать области уборки, установить таймер и раз в неделю проводить профилактику. Всё. Какая там автономность, какой размер бункера, что делать со шваброй после каждой уборки? Все эти вопросы вас не волнуют. Включил, настроил, забыл, вспомнил через неделю, почистил и цикл повторяется. Лично мне это всё очень понравилось и каких-то явных недостатков в работе во время эксплуатации я не заметил.

Заключение

Neatsvor U1 MAX это уникальное и необычное устройство. Это не просто круглая шайба, которая привычно катается по полу, а целый уборочный комплекс, состоящий из огромной базы и мощного универсального робота, который готов пропылесосить помещение и протереть пол.

В чём его главная особенность? Прежде всего – это специальная базовая станция, которая берёт львиную долю обслуживания и чистки устройства на себя. Она опустошает бункер пылесборника робота, заполняет резервуар жидкостью и даже моет его тряпки. Всё это происходит автоматически, пока устройство находится на базе. Поначалу в это действительно невозможно поверить, но всё работает.

Есть хорошее приложение, где всеми функциями устройства можно управлять. Можно устанавливать графики уборки, задавать области и принудительно выполнять очистку. Кроме того, есть возможность синхронизации с популярным голосовым помощником – Алисой от компании Яндекс. Настраивается всё предельно просто, есть инструкции и подсказки. Всё полностью русифицировано, а само устройство свои действия проговаривает голосом, причём достаточно понятно на русском языке. Кстати, в настройках его можно поменять.

Базовая станция огромная и это, пожалуй, единственный недостаток. Для неё нужно будет найти место в помещении, и она занимает достаточно много места, поэтому для небольшой квартиры такой пылесос брать не стоит, но если запланирована регулярная уборка огромного дома, то это хороший выбор. Станция оборудована функцией зарядки, позволяет опорожнить бункер пылесборника и вымыть швабру. Для этого в неё встроен второй пылесос и система насосов.

В первом случае более мощный поток воздуха высасывает всю пыль из бункера робота в специальный мешок, который размещается в отдельном отсеке. Мешки оборудованы специальным запорным клапаном, который не позволяет пыли просыпаться наружу. Кроме того, есть большой резервуар для чистой воды. Туда лучше добавлять чистящее средство для улучшения качества производимой уборки. Да и швабры, которые протирают пол, будут лучше отмываться. В самом низу предусмотрен специальный лоток, где осуществляется мойка двух дисковых швабр робота, а вся грязная жидкость попадает в отдельный резервуар, который потом можно сливать в канализацию. Сделано всё максимально удобно из прочного пластика. Резервуары оборудованы ручками для транспортировки и механизмом фиксации крышек, чтобы оба бака были герметичными.

Комплекс получился мощным, крутым и интересным, но стоит ещё раз напомнить о том, что такая продвинутая система предназначена для поддержания порядка, а не для его наведения. Если по квартире все ходят в резиновых сапогах, кидая мусор и обертки прямо на пол, и где-то рядом упала банка варенья, а лужа мёда уже высохла, то робот будет бессилен. Он может слегка протереть пол, пропылесосить ковёр, но возлагать на него что-то существенное не приходится. Сам комплекс получился отличный, но здесь есть куда расти. Стоит еще подчеркнуть хорошие автономность, скорость и манёвренность робота (он выбирается даже из-под стула).

Софт в целом тоже неплохой, но некоторые моменты можно доработать. Тут много настроек, есть система оповещения при исчерпании ресурсов отдельных компонентов. Отдельно настраиваются зоны уборки и время. Всё это упрощает использование и позволяет более гибко осуществлять план уборки, освобождая время для других, более важных дел.

Андрей Понкратов aka wildchaser