Для того чтобы увидеть максимальную картинку в разрешении 4К, вам потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 4080

21 марта начались продажи Horizon Forbidden West на персональных компьютерах. Эксклюзив PlayStation 5 стал доступен на ПК спустя два года после релиза, ну а после портирования игра почти не изменилась. Эксперты замечают некоторые улучшения, но для этого требуется действительно мощный компьютер. В последнее время Sony всё чаще и активнее выпускает эксклюзивы на персональные компьютеры, что позволяет получить к ним доступ даже тем, у кого нет желания и намерения покупать игровую приставку. Такая практика считается спорной, но приносит студиям стабильный доход. Аналитики сообщают, что разработка блокбастеров становится всё более дорогостоящей, ну а отбить доходы бывает трудно даже с миллионными продажами. Требуется новый подход, ну а ничего лучше, кроме расширения пользовательской базы японцы пока не придумали.

реклама

Что же, уже совсем скоро в продажу поступит Ghost of Tsushima, которая является ещё одним крупным эксклюзивом PlayStation 5. Как и с другими эксклюзивами, случится это с двухгодичным опозданием, но в такой практике есть и плюсы. Например, игра получит все ранее выходившие обновления, включая Iki Island, а также многопользовательский режим Legends. На этот раз владельцы ПК смогут получить расширенную статистику и даже поиграть с друзьями, у которых на руках находятся игровые приставки. Для этого нужно войти в учётную запись PSN, но всё это хорошие новости, тогда как для получения картинки уровня стандартной PlayStation 5 потребуется действительно дорогая сборка. Ниже вы можете увидеть таблицу с системным требованиями, ну а мы кратко изучим некоторые особенности. Так, если вы готовы запустить новинку в разрешении 720р на минималках, то можно обойтись достаточно старой видеокартой GeForce GTX 960 или Radeon RX 5500 XT. В качестве более современных аналогов можно указать GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT.

В этом случае картинка будет выглядеть печально, а значит удастся познакомиться с сюжетом, тогда как Ghost of Tsushima славится ещё и впечатляющей графикой. Для получения средних настроек в 1080р придётся обзавестись GeForce RTX 2060 или же Radeon RX 5600 XT. Точно также подойдёт GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. Обе видеокарты немного быстрее указанных в требованиях, но до сих пор доступны в рознице. Здесь вам гарантированы 60 кадров в секунду, но красивая графика ждёт только тех, кто может позволить себе видеокарты GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800. Вторая значительно быстрее первой, поэтому сложно понять, почему указаны именно такие видеокарты. Это значит, что получить 60 кадров в секунду на высоких настройках графики в разрешении 2К вам удастся на GeForce RTX 4070, а вот GeForce RTX 4060 Ti уже не справится. У AMD есть Radeon RX 7700 XT, но куда лучше обзавестись Radeon RX 7800 XT. В этом случае можно будет погонять в Ghost of Tsushima в 4К на высоких настройках правда получите вы не больше 30 кадров в секунду. Ну а полноценный доступ к графике ультимативного уровня доступен только для владельцев видеокарт GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT. Обе стоят больше 100 тысяч рублей, поэтому подобные требования вызывают массу вопросов.

Сегодня в России можно купить PlayStation 5 за 50 тысяч рублей. При желании легко переключиться на другой регион и получать доступ ко всем новинкам без ограничений. Придётся что-то придумать с платёжной системой, но советы от бывалых геймеров не оставят вас наедине с санкциями. Так вот, игровая приставка уже включает всё необходимое для запуска Ghost of Tsushima на максимальных графических настройках, тогда как на компьютере для этого потребуется одна видеокарта стоимостью 100 тысяч рублей. Абсурд, но именно в таком странном мире мы с вами и живём. Как вы могли заметить, игры не предъявляет высоких требований к процессору. Скорее всего, причина в том, что процессор PlayStation 5 сильно уступает новинкам, ну а игра заточена под потенциал старого чипа на архитектуре Zen 2. Именно поэтому настольные Core i5-11400 и Ryzen 5 5600 будут тянуть Ghost of Tsushima без особых трудностей. Добавим, что Sony не интегрирует в свои игры сложной защиты от пиратов. Именно поэтому Horizon Forbidden West появилась на торрентах в первые же дни после релиза, а значит такая же участь ждёт и Ghost of Tsushima. Многие эксперты полагают, что пиратство в России иностранного лицензионного контента не может считаться правонарушением. Причина в том, что зарубежные студии сами ушли с отечественного рынка, а значит нет юридического лица, которое и может отстаивать свои лицензионные требования. В законодательстве пока такой нормы нет, но многие политики полагают, что рано или поздно разрешение всё же появится.