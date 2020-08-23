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Введение

Статья является логическим продолжением недавно опубликованной заметки о GeForce 8800 GTX, но прежде чем мы продолжим двигаться дальше, считаю нужным сделать несколько пояснений с целью не тратить ни сейчас, ни в дальнейшем время для ответов на одни и те же вопросы.

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Начну с того, что отмечу, пожалуй, самый важный момент во всей этой истории — мне прежде всего интересна эволюция архитектур графических процессоров, а не все аспекты конкурентной борьбы NVIDIA и ATI/AMD на рынке видеоускорителей. Как следствие, акцент в первую очередь будет сделан на топовых полноценных оригинальных чипах двух указанных производителей, а не на их различных разогнанных или, наоборот, "заторможенных" или "обрезанных" версиях, единственной целью существования которых была максимально простоя для производителя сегментация рынка. Это не означает, что карт помладше или постарше всякого очередного оригинального "топа" в обзорах не будет, но приоритет будет отдан именно картам на полноценных оригинальных чипах, как максимальным образом раскрывающим идеи, заложенные в конкретную микроархитектуру. Именно из этих соображений первая заметка с обзором микроархитектуры Tesla была посвящена оригинальному ускорителю GeForce 8800 GTX на полноценном чипе G80, а не GeForce 8800 GTS или GeForce 8800 Ultra на "обрезанном" или слегка разогнанном G80, соответственно.

Подход с тестированием преимущественно оригинальных топовых ускорителей будет чреват тем, что периодически мы будем вынуждены, как может показаться на первый взгляд, сравнивать несравнимое — ситуации, когда новая топовая видеокарта от одного производителя уже с самого начала продаж не позиционировалась как конкурент топовой видеокарте другого, были не такими уж редкими, особенно в эпоху DirectX 10. Однако, если копнуть глубже, становится понятно, что смысл в таком подходе всё-таки есть.

Во-первых, нужно понимать, что соображения экономического характера, зачастую просто обязывающие сравнивать "железки" одной ценовой категории, имеют принципиальное значение только для актуальных устройств, а в тестах старых образцов "железа" спустя многие годы этот аспект становится не таким уж и важным.

Во-вторых, очень часто оригинальные версии технологически сложных устройств проектируются не исходя из какой-то заранее заложенной конечной стоимости, а лишь с целью максимально полного воплощения ключевых идей, заложенных в соответствующую архитектуру. Цену затем определяет производительность того, что получилось относительно уже имеющихся на рынке предложений, причём как предложений конкурентов, так и собственных. Причём цена может ещё и многократно корректироваться в зависимости от развития ситуации на рынке, можно даже начать открыто демпинговать, если получилось совсем плохо, плюс на основе одного оригинального устройства начать выпуск целой серии устройств в целях сегментации. Да много чего можно сделать, важно тут то, что первична именно архитектура, а экономические аспекты — вторичны, особенно спустя годы.

В-третьих, вторичны экономические аспекты на самом деле всегда, если только нас интересуют не экономические результаты конкурентной борьбы, а в первую очередь технологии. С этих позиций сравнения оригинальных топовых решений всегда было, есть и будет уместным, так как оно показывает, за кем из конкурентов в какой-то определённый момент времени было технологическое преимущество. Смог ли он при этом извлечь из этого лидерство экономическое и какие рыночные механизмы в сложившейся ситуации задействовал технологически отстающий конкурент — эти и подобные им вопросы уже выходят за рамки чисто технических аспектов

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Повторюсь, что столкнуть двух непосредственных конкурентов из одной ценовой категории тоже интересно, но пока в приоритете тестирование и анализ ускорителей на оригинальных полноценных чипах, без учёта позиционирования на рынке в давно ушедшие годы. Также отмечу, что разгона в этом цикле статей не будет — мало того, что испытывать живых "старичков" на прочность разгоном нет особого желания, так ещё и основная цель состоит в том, чтобы посмотреть, как оно было задумано разработчиками в оригинале. Да и практического смысла в разгоне, если честно, мало — абсолютное большинство ускорителей (особенно ускорителей топовых да ещё и спустя многие годы, когда дай бог, чтоб работало "в стоке") гонятся +/- одинаково, притом одинаково плохо. К тому же, 10-15% прибавка к частотам ядра, шейдерного блока, памяти даже если и выльется в такой же прирост игровых показателей, кардинальным образом ситуацию не изменит. Более того, в абсолютном большинстве случаев при сравнении нескольких ускорителей разгон ситуацию вообще никак не изменит, так как будет на +/- одинаковом уровне для большинства карт. А вот SLI/CrossFire решения можно будет "пощупать", но пока только те варианты, которые найду "за недорого" в двойном экземпляре и для которых хватит моего 630-Вт блока питания с двумя 6/8-пиновыми коннекторами, то есть точно не 8800 GTX и не HD 2900 XT.

R600 — рождённый в муках

Первые видеокарты с поддержкой DirectX 10 появились в продаже ещё в конце 2006 года, когда были представлены два решения из новой 8-ой по счёту серии графических ускорителей NVIDIA GeForce —GeForce 8800 GTS (640 MB) и GeForce 8800 GTX, обе на чипе G80, пускай и несколько "урезанном" в младшем GTS-ускорителе. В начале следующего 2007 года NVIDIA выпустит ещё один вариант ускорителя 8800 GTS на "урезанном" G80 с вдвое меньшим количеством памяти на борту (320 MB), а в начале третьего квартала разродится ещё и несколькими решениями начального и среднего уровня на младших чипах G84 и G86, представлявшими собой в разы урезанный чип G80. GeForce 8800 GTX уже побывал у нас на обзоре, 8800 GTS (640 MB) даст бог найду неубитую и тоже протестирую, остальное — неинтересно, так как там и памяти, а часто ещё и потоковых процессоров "маловато будет". Что-то по-настоящему интересное, особенно спустя многие годы, на рынке видеоускорителей появилось только в мае 2007 года, кода конкурент NVIDIA в лице ATI Technologies (на тот момент уже будучи графическим подразделением AMD) представил наконец свой ответ первым DirectX 10 ускорителям Хуана и компании.

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Да, ATI/AMD очень сильно (почти на полгода) затянули с выпуском ответных решений, и на столь длительную задержку безусловно повлияли сложности, связанные с приобретением ATI Technologies компанией AMD. Причём не столько с самим фактом приобретения, сколько с его конечной целью — AMD желала сфокусироваться в первую очередь на интегрированных решениях AMD Fusion, содержавших центральный и графический процессор на одном кристалле, а разработка дискретных графических ускорителей в приоритет поставлена не была. Ведь если бы приоритеты были расставлены иначе, нет особых оснований сомневаться, что даже несмотря на все перипетии, связанные с переходом ATI под крыло AMD, столь долгой задержки бы не случилось, так как для ATI новые ускорители были уже вторым поколением с унифицированной шейдерной архитектурой. Первый унифицированный видеочип был разработан ATI годами ранее для игровой консоли Microsoft Xbox 360, и если бы не сфокусированность AMD на интегрированных решениях, новое семейство дискретных графических ускорителей с унифицированной архитектурой для ПК вышло бы, надо думать, значительно раньше. С другой стороны, здесь необходимо учитывать и тот факт, что за прошедшее с момента выхода первых DirectX 10 решений NVIDIA время хоть сколь-нибудь значимого числа DirectX 10 игр на рынке ПК не появилось, так что ничего катастрофического в упомянутой задержке для AMD, по большому счёту, и не было.

Куда хуже было то, что была нарушена “многовековая” традиция, согласно которой каждый новый флагман, выпускаемый NVIDIA или ATI, превосходил предыдущий флагман конкурента — топовый продукт новой линейки в лице Radeon HD 2900 XT на полноценном чипе R600 соперничал по большей части всё-таки с GeForce 8800 GTS (640 MB), а не с 8800 GTX, и уж тем более не с выпущенной прямо перед анонсом HD 2900 XT на всякий случай, что называется "на упреждение", GeForce 8800 Ultra. В сравнении с GeForce 8800 GTS новинка AMD была в целом быстрее, паритет, а иногда и небольшое превосходство GeForce наблюдалось лишь в "тяжёлых" режимах с использованием полноэкранного сглаживания (о причинах поговорим ниже). Правда, на стороне GeForce 8800 GTS были такие не всегда маловажные факторы как меньшее энергопотребление и тепловыделение, более тихая система охлаждения и больший объём видеопамяти. Если смотреть на ситуацию без эмоций, можно констатировать, что новинка AMD обладала достойной производительностью за свои деньги, и, как следствие, без особого труда нашла своего покупателя. И с этой точки зрения провала не случилось, хотя было близко, вот только многочисленная армия фанатов ATI, ровно как и многие энтузиасты ПК-гейминга, ожидали от 2900 XT, конечно же, большего. Вот и давайте посмотри, как же так получилось, что ускоритель на новом чипе R600 не мог тягаться с вышедшим на полгода ранее топовым решением NVIDIA GeForce 8800 GTX, что заставило AMD уже на старте продаж скорректировать цену новинку до уровня GeForce 8800 GTS (640 MB) и даже чуть ниже.

Архитектура

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Фундаментальным исполнительным устройством графического процессора R600, основанного на микроархитектуре TeraScale, является так называемый потоковый процессор (Stream Processor, SP), представляющий собой простенькое (по сравнению с целым центральным процессором) скалярное исполнительное устройство для выполнения операций с целыми числами и числами с плавающей точкой. Конечно, как мы уже отмечали в ретро-обзоре GeForce 8800 GTX, у использования термина "процессор" применительно к этим по сути своей ALU/FPU-устройствам видны явные маркетологические корни, однако, первым так некрасиво поступил конкурент AMD/ATI в лице NVIDIA, который точно так же любил величать ALU/FPU-устройства в составе своих ускорителей потоковыми процессорами (а чуть позже ещё и CUDA ядрами), так что AMD здесь особо выбирать и не приходилось. Как говориться, с волками жить — по-волчьи выть.

В микроархитектуре TeraScale пять потоковых процессоров совместно с устройством выполнения ветвлений (Branch Execution Unit), а также регистрами общего назначения, необходимыми для хранения данных, объединялись в блоки Stream Processing Unit (SPU).

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При этом функциональность 4 "малых" потоковых процессоров и 5-ого "большого" существенно разнилась:





Каждый из "малых" процессоров умел выполнять сложение, умножение и совмещённое умножение-сложение чисел с плавающей точкой, а также сложение целых чисел.

"Большой" процессор был способен выполнять более сложные скалярные инструкции, такие, например, как вычисление значений трансцендентных функций (sin, cos, log, и другие), а также умножать и делить целые числа, выполнять для них битовые сдвиги и операции преобразования в/из чисел с плавающей точкой.

Кроме того, все 4 "малых" процессора могли совместным трудом выполнять операцию вычисления скалярного произведения для векторов с 4 компонентами.

Все 5 потоковых процессоров в составе блока SPU были способны одновременно выполнять различные независимые инструкции, так что суммарно за один такт каждый блок SPU был способен выполнять до 5 различных математических инструкций над 5 скалярными величинами. А если учесть наличие отдельного блока для выполнения ветвлений, освобождающего потоковые процессоры от выполнения соответствующих инструкций, то получается, что каждый блок SPU мог обрабатывать до 6 независимых инструкций за один такт. Здесь уже должно стать вполне очевидно, что блоки SPU годятся на роль "ядер" в графических процессорах микроархитектуры TeraScale значительно лучше, чем потоковые процессоры. Конечно, им всё ещё недостаёт множества элементов ядер центрального процессора (как минимум, устройств загрузки/выгрузки из/в память и устройства управления, способного получать инструкции из хранилища инструкций и отправлять их на выполнений), но SPU уже гораздо ближе к понятию "ядер" в привычном понимании.

SPU в чипах микроархитектуры TeraScale были объединены в SIMD-массивы по 16 штук в каждом, при этом в диспетчере потоков (Ultra-Threaded Dispatch Processor) на каждый SIMD-массив приходилось по два арбитра и секвенсора, что давало возможность обрабатывать по 2 потока инструкций на SIMD-массив. Арбитр принимает решение о том, какой из потоков инструкций, стоящих в очереди на исполнение, следует выполнить на конкретном SIMD-массиве, а секвенсор способен в целях увеличения производительности менять порядок инструкций в потоке, отправленном на исполнение. Непосредственно чип R600 содержит 4 описанных SIMD-массива и способен, таким образом, выполнять до 8 потоков инструкций одновременно. Единственное ограничение заключалось в том, что всякий отдельно взятый SPU из конкретного SIMD-массива мог выполнять инструкции только над одним потоком данных. Под потоком данных здесь, как и ранее, понимается вершина, полигон или пиксель, над которым необходимо выполнить некоторую шейдерную программу. Обратите также внимание, что очереди команд для каждого типа шейдеров (вершинный, геометрический и пиксельный) раздельные.

В использовании параллелизма на уровне данных посредством SIMD нет, конечно же, ничего нового — сама задача 3D-рендеринга предполагает обработку большого множества однотипных данных одним потоком команд, так что все графические процессоры эксплуатируют этот подход. А до появления графических процессоров в первую очередь именно для ускорения 3D-рендеринга в процессоры центральные внедряли различные наборы SIMD-расширений, такие, например, как Intel MMX и AMD 3DNow! Куда интереснее то, что AMD в графических процессорах микроархитектуры TeraScale использовала достаточно интересный вариант параллелизма на уровне инструкций, известный как VLIW (Very Large Instruction Word, очень длинная машинная команда).

При использовании архитектуры VLIW одна процессорная инструкция содержит набор операций, которые должны выполняться параллельно различными независимыми исполнительными устройствами. От классических суперскалярных архитектур, популярных среди x86-процессоров, VLIW отличается тем, что управление исполнительными устройствами здесь осуществляется явным образом на уровне машинного кода. В составе суперскалярных процессоров также можно встретить несколько одинаковых исполнительных устройств, но машинный код пишется и выглядит так, будто бы такое исполнительное устройство всего одно, а уже в процессе исполнения одновременно, например, в течение одного такта, на нескольких одинаковых исполнительных устройствах может быть выполнено несколько независимых инструкций. Тот факт, что задача распределения работы между исполнительными устройствами в суперскалярном процессоре решается динамически на аппаратном уровне, сильно усложняет устройство процессора и может быть чревато ошибками.

В процессорах VLIW указанная задача решается статически на стадии компиляции, так что в получаемых машинных инструкциях уже явно указано, какую команду должно выполнять каждое исполнительное устройство. По этой причине длина инструкции может достигать 128 или даже 256 бит, отсюда и название подхода. Преимущество VLIW подхода заключается в значительном упрощении архитектуры процессора, ведь в нём задача распределения исполнительных устройств переложена на компилятор. Недостаток же состоит в том, что зачастую бывает трудно или вообще невозможно получить при компиляции поток инструкций, оптимальным образом использующий имеющиеся аппаратные блоки. Во-первых, инструкции в некотором коде никоим образом не обязаны присутствовать именно в той пропорции, в которой наличествуют в процессоре способные их выполнить исполнительные устройства, а во-вторых, одновременное выполнение инструкций невозможно в случае, когда выполнение одной зависит от результатов второй. Как следствие, код для VLIW-процессора обычно обладает невысокой плотностью, из-за большого количества пустых инструкций для простаивающих исполнительных устройств. Это снижает эффективность процессора и увеличивает размеры программ.

Конкретно в случае микроархитектуры TeraScale первого поколения каждое слово машинной команды может содержать до 6 независимых инструкций, 5 математических и 1 управляющую — ровно столько, сколько независимых исполнительных устройств имеется в составе каждого блока SPU. В идеальном сценарии всякая очередная длинная машинная команда исполняемого шейдерного кода содержит ровно указанное выше количество инструкций. Тогда в рамках SIMD подхода легко и просто получается параллельно выполнить такую команду на множестве блоков SPU, которые при этом будут использованы максимально эффективно — ни один из 5 потоковых процессоров, ровно как и устройство выполнения ветвлений, простаивать не будет.





Вот только подобный идеальный сценарий реализуется не так уж и часто. Для создания максимально оптимального потока инструкций необходим качественный оптимизирующий компилятор (в случае графических процессоров, компилятор шейдеров), а также определённые оптимизации со стороны приложений. Это в общем то история всех VLIW-архитектур процессоров, как графических, так и центральных — их высокая теоретическая эффективность зачастую оказывается трудно достижимой в реальности, так как даже при использовании сложного оптимизирующего компилятора получаемый поток машинных инструкций редко бывает даже близок к оптимальному.

Вот так и получалось, например, что в играх Radeon HD 2900 XT, имевший в своём составе целых 320 потоковых процессоров (4 SIMD-массива из 16 блоков SPU по 5 потоковых процессоров в каждом) уступал флагману NVIDIA GeForce 8800 GTX/Ultra, который мог похвастаться лишь 128 потоковыми процессорами. Конечно, необходимо помнить, что шейдерные процессоры в решении NVIDIA работали на более чем удвоенной (относительно ядра) частоте, но этого всё равно было бы мало, если бы потоковые процессоры AMD частенько не простаивали из-за невозможности всякий раз набрать необходимое для полной их загрузки количество независимых инструкций. Вот и ещё один показательный пример, почему никогда не стоит сравнивать разные архитектуры ни по количеству исполнительных блоков, ни по пиковой теоретической производительности. Тут, конечно, можно возразить, что ведь не играми едиными, и даже несмотря на то, что речь идёт об игровой карте, этот аргумент имеет право на жизнь. Всё дело в том, что уже в те годы поистине огромная производительность графических процессоров в расчётах как с плавающей точкой, так и целочисленных, а также гибкость появившихся унифицированных шейдерных архитектур дали сильный толчок к применению GPU в различного рода неграфических (например, научных) расчётах. Причём, оба производителя игровых решений, и ATI/AMD, и NVIDIA, уже выпускали специализированные для неграфических расчётов ускорители, основанные на той же самой архитектуре, что и игровые карты. Так, ATI ещё на базе чипа прошлого поколения R580, использовавшегося в игровых картах Radeon X1900 GT/XT/XTX и X1950 XT/XTX, успела выпустить специализированную для неграфических расчётов карту Stream Processor, оснащённую целым гигабайтом GDDR3-памяти вместо привычных для игровых решений 256/512 МБ. Новый же чип R600 обладал ещё большей вычислительной мощью, унифицированной архитектурой с впервые в истории ATI/AMD публично опубликованным набором инструкций, а все потоковые процессоры выполняли операции над числами одинарной точности да ещё и с соблюдением стандарта IEEE 754. Ну просто сказка для неграфических расчётов! Специализированное решение FireStream 9170, правда, вышло лишь в конце 2007 года и уже на обновлённом 55-нм RV670, но сути дела это особо не меняет. На тот момент уже ставшая традиционной ставка ATI/AMD в первую очередь на математические вычисления (операции над пикселями и вершинами) сильно пригодилась в неграфических расчётах. Однако, протестировать скорость неграфических расчётов на R600 для целей сравнения с G80 особо и нечем, так как поддержка API OpenCL появилась только в R700 (Radeon HD 4000), а в R600 и его 55-нм обновлении RV670 (Radeon HD 3000) использовался свой толком так и недоделанный проприентарный API Close To Metal. Что же касается игр, то в них толку от огромной теоретической математической мощи R600 было немного по нескольким причинам. Во-первых, в реальных игровых приложениях 100% эффективное использование VLIW-архитектуры было фантастикой. Во-вторых, в R600 имел место сильный дисбаланс между мощью шейдерного блока и блока текстурирования — на 320 потоковых процессоров приходилось всего (суммарно) 16 блоков адресации текстур и столько же блоков фильтрации. Для сравнения — в G80 на 128 потоковых процессоров приходилось 32 блока адресации текстур и 64 блока фильтрации. Указанный дисбаланс зачастую приводил к более низкой производительности R600 по сравнению с G80, особенно в "тяжёлых" режимах, например, режимах с включенной 16-кратной анизотропной фильтрацией. Наконец, в-третьих, инженерами ATI/AMD было принято странное решение отказаться от аппаратной реализации в ядре ускорителя алгоритма определения итогового цвета пикселя путём усреднения цветов всех соответствующих ему субпикселей при использовании мультисемплинга (MSAA). Эту часть процесса сделали программируемой и "сбросили" её выполнение на потоковые процессоры. С одной стороны такой подход был более гибким и позволял реализовывать свои собственные алгоритмы сглаживания, с другой — даже классический алгоритм MSAA отнимал очень много ресурсов потоковых процессоров, сводя на нет все преимущества от их большого числа. Особенно странным это решение выглядит на фоне наличия у R600 512-битной шины, которая при условии аппаратной реализации усреднения цвета субпикселей могла сделать MSАА очень дешёвым в плане использования ресурсов ускорителя. Вообще используемая в R600 двунаправленная (512 бит на чтение и 512 бит на запись) кольцевая шина с восемью 64-битными каналами памяти чисто технически, конечно, до сих пор впечатляет.

Даже при использовании сравнительно недорогой GDDR3-памятии на частоте 828 МГц такое решение обеспечивало пропускную способность в 105.6 ГБ/с, в то время как GeForce 8800 GTX с 384-битной шиной при использовании схожей GDDR3-памяти даже на более высокой частоте в 900 МГц демонстрировал куда более скромный результат пропускной способности, равный 86.4 ГБ/с. Добиваться цифр Radeon 2900 XT по пропускной способности можно было и с 384-битной шиной, что NVIDIA и сделала в GeForce 8800 Ultra, но для этого потребовалась гораздо более дорогая GDDR3-память, работавшая на частоте в 1080 МГц. Был, однако, у такой мощной шины и недостаток — столь сложная архитектура удорожала производство и без того недешёвого чипа.

Что ещё было примечательного в архитектуре? Пожалуй, можно отметить также программируемый аппаратный блок тесселяции, доставший R600 в наследство от графического процессора Xbox 360. Правда, аппаратная тесселяция не являлась частью требований Direct3D 10, а с требованиями Direct3D 11 эта реализация позже окажется несовместимой, так что пользы было не то чтобы много, но тем не менее.

В общем же технология повторила судьбу предыдущего проприетарного тесселятора ATI TruForm, будучи практически не использованным в игровой индустрии. Разве что были какие-то консольные порты с Xbox 360, в которых этот новый тесселятор хоть как-то использовался на практике, но крупных проектов я точно не припомню.

Краткое сравнение R600 и G80

Для целей сравнения архитектур первых унифицированных решений NVIDIA и ATI/AMD будет полезно свести их к некоторому "единому знаменателю", но прежде отметим, что в абсолютном большинстве случаев математические инструкции значительно преобладают над инструкциями ветвления, поэтому наличие блоков выполнения ветвлений можно во многих случаях игнорировать. Например, архитектуру TeraScale также нередко называют VLIW5-архитектурой, где 5 как раз и отражает факт наличия 5 математических вычислительных устройств в каждом потоковом процессоре. Безусловно, оснащение каждого блока SPU отдельным блоком выполнения ветвлений даёт R600 определённые преимущества над G80 — в целом шейдеры с большим числом переходов должны легче даваться именно R600. Разве что надо ещё принимать во внимание VLIW-архитектуру, которая может многое и здесь "подпортить", но, как минимум, статические переходы в большом количестве должны вызывать у R600 меньшие проблемы, чем у G80.

Как бы то ни было, и помимо ветвлений есть множество аспектов производительности, не сводимых к количеству потоковых процессоров и блоков текстурирования и растеризации — эффективность работы различных планировщиков, наличие и эффективное использование всевозможных кэшей, и много ещё чего, но в самом первом приближении будет достаточно взглянуть на следующую схему.

Упрощённые блок-схемы чипов G80 (слева) и R600 (справа)

На схеме выше различные блоки графических процессоров G80 и R600 изображены следующим образом:

Простые арифметические исполнительные устройства, способные выполнять 1 операцию MAD за такт — маленькие жёлтые квадраты.

Более сложные устройства для вычисления значений трансцендентных функций и некоторых других задач — синие прямоугольники.

Блоки адресации текстур — маленькие светло-зелёные квадраты, объединённые по 4 штуки в квадраты побольше.

Блоки фильтрации текстур — маленькие тёмно-зелёные квадраты, также объединённые по 4 штуки в квадраты побольше.

И, наконец, "широкие" блоки растеризации (способные обрабатывать по 4 пикселя) — большие фиолетовые квадраты.

Сразу бросается в глаза и уже упомянутая превосходящая конкурента (в теории) математическая мощь R600 (за счёт большего количества потоковых процессоров), и также обозначенный выше дисбаланс между этой мощью и возможностями блоком текстурирования и растеризации. Кроме того, не стоит забывать и о более высоких частотах работы потоковых процессоров в G80 — 1350 МГц против 743 МГц у R600, а также о меньшем КПД VLIW-архитектуры. В целом же, можно сказать, что основное различие между Tesla и TeraScale заключается в том, на каком уровне каким образом и насколько широко используется параллелизм. При этом обе архитектуры используют как параллелизм данных (data parallelism), так и параллелизм задач (task parallelism). Параллелизм данных реализован в рамках классического SIMD-подхода, когда одна инструкция выполняется одновременно несколькими потоковыми процессорами сразу над несколькими потоками в смысле пикселями, вершинами или примитивами, параллелизм задач подразумевает возможность выполнения нескольких различных потоков инструкций (шейдеров) на нескольких группах потоковых процессоров в рамках модели параллелизма на уровне потоков (thread-level parallelism, TLP). Ну а в микроархитектуре TeraScale используется ещё и параллелизм на уровне инструкций (instruction-level parallelism) в рамках VLIW-подхода.

В итоге, получается следующая картина: чип G80 способен обрабатывать 128 потоков (в смысле пикселей, вершин или примитивов) за такт, а R600 всего 64. Однако, потоковые процессоры G80 способны выполнять только одну инструкцию MAD за такт над потоком, а потоковые процессоры R600 — до 5 таких инструкций, если только они независимы друг от друга. Таким образом, в наилучшем для R600 случае (все 5 инструкций независимы друг от друга) этот чип способен выполнять 320 инструкций за такт, а в худшем (5 зависимых инструкций) — всего 64. Получается, что G80 способен выполнить 128 × 1.35 = 172.8 миллиардов инструкций MAD в секунду, а R600 — 64 × 0.743 = 47.5 и 320 × 0.743 = 237.8 миллиардов инструкций MAD в секунду в худшем и лучшем случаях, соответственно. То есть, в теории, чип R600 может быть в лучшем случае быстрее G80 почти на 40%, а в худшем — медленнее более чем на 70%.

Карта



