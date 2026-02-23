Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года

История одной из первых видеокарт с поддержкой 3D-графики, также байки и воспоминания о давно ушедших днях
[ ] для раздела Блоги
3
3

Многие думают, что история 3D-игр началась с момента выхода игровых приставок Sony PlayStation и Sega Saturn в конце 1995 года. Однако это, конечно же, полнейшая глупость, ибо игры с 3D-графикой вполне себе выходили задолго до того. Другое дело, что после «Кризиса индустрии компьютерных игр 1983 года» пути приставок и персональных ПК разошлись на долгих 30 лет, и первые лет 10 гейминг на ПК был чем-то маргинальным ввиду огромного зоопарка архитектур этих самых ПК. Но игры выходили, в том числе и 3D.  

Взять вот, например, MechWarrior, вышедший в 1989 году, который работал на персональных ПК с 16-битными процессорами и графикой EGA.

реклама



Hard Drivin’, вышедший в том же 1989 году на аркадных автоматах и получивший порты куда только можно, вплоть до ZX Spectrum.

реклама



Ну и легендарный гоночный симулятор Indianapolis 500: The Simulation под DOS всё в том же 1989 году.

Ну и в целом с 3D-играми недостатка в начале 90-х не наблюдалось, и помимо вышеназванных была ещё масса игр — в основной своей массе всяческих симуляторов, другое дело, что выглядели они внешне несколько более проигрышно относительно 2D-игр. Да и тормозили они зачастую нещадно, впрочем, в те времена на это особо не обращали внимания — запускается, и на том спасибо. Ну и, как видите, графика хоть и была полигональная 3D, однако сами полигоны были не текстурированные, а одноцветные.

Прорывом же 3D-игр стали, как это в те времена зачастую и бывало, аркадные игры от Sega, вышедшие последовательно в 1992, 1993 и 1994 годах.

реклама



Virtua Racing 

Virtua Fighter

реклама



Virtua Fighter 2

Как и полагается аркадам, шли они с высокой кадровой частотой без просадок, а вышедшая в 1994 году Virtua Fighter 2 использовала текстурированную 3D-графику. И на фоне успеха данных игр и их подражателей и начался бум 3D-игр на домашних платформах. И если консольщикам оставалось довольствоваться своими убогими Sony PlayStation и чуть менее убогой Sega Saturn в ожидании выхода Nintendo 64, то на персональных ПК всё было куда печальней.

Как я уже выше и писал, к началу 90-х ПК-гейминг был явлением маргинальным, ибо это была целая куча друг с другом несовместимых архитектур, начиная от 8-битных дешёвых платформ родом из 70-х и заканчивая топовыми 32-битными ПК за кучу денег. И архитектура IBM PC, в частности, была не самой удачной мультимедийной ПК-платформой, поскольку внутри себя содержала огромный зоопарк разнообразного железа, зачастую лишь весьма условно друг с другом программно-совместимого, и писать игры под него было тем ещё квестом.

Но тут «на удачу» развалили окончательно СССР и весь советский блок, и на Запад хлынул поток бесплатных технологий и разработок вкупе с дармовой квалифицированной рабочей силой, а также образовались огромные неосвоенные рынки, что породило не менее огромный поток прибылей.

И рынок ПК, находившийся в упадке, воспрял, а IBM PC-совместимые ПК к середине 90-х, с выходом Windows 95, окончательно стали стандартом персональных ПК в мире.

Единственное, чего не хватало IBM PC, это возможности аппаратной обработки 3D-графики, ибо центральные процессоры для такой задачи, мягко говоря, не предназначены. Первые 3D-ускорители начали появляться ещё в эпоху 486-процессоров — естественно, не для игр, а для визуализации всяческих CAD-приложений, а тут, собственно, и подоспел в 1992 году первый стандарт для таких дел — API OpenGL 1.0. Стандарт уже ныне легендарный, однако в первой своей итерации он ничего не умел в плане работы с текстурами, ибо в CAD оно как бы и не надо. Ну и стоили железки под это всё дело как чугунный мост.

Но железо надо ковать, пока горячо, так что, наплевав на отсутствие какого-то внятного понимания, как это должно работать, куча компаний ломанулась пахать это непаханое поле, и в 1995 году было анонсировано с десяток 3D-ускорителей и видеокарт от различных производителей.

Одной из таких компаний была S3 Graphics, молодая компания, основанная в 1991 году, но уже успевшая завоевать симпатии пользователей своими достаточно производительными и при этом недорогими 2D видеокартами.

С большой помпой в 1995 году был анонсирован чип S3 ViRGE, название которого расшифровывается как Video and Rendering Graphics Engine. Ну а в июне 1996 года видеокарты на его основе поступили в продажу по цене от 199$ за штуку. К слову, за вышедший спустя полгода 3Dfx Voodoo просили на старте 299$, и к нему ещё нужна была 2D видеокарта в пару.

Собственно, давайте глянем, как выглядели видеокарты на базе S3 ViRge.

Как видите, ничего особенного, вполне стандартная плата тех лет, несущая на борту 2 Mb видеопамяти с возможностью расширения оной до 4 Mb.

Ну и второй мой экземпляр на чипе S3 Virge DX, который в принципе мало чем отличается от оригинала.

Зато у карты распаян полный комплект памяти в 4 Mb.

Увы, оба моих экземпляра находятся в плохом состоянии, что не позволяет провести полноценное их тестирование. Да, собственно, и тестировать данные карты, даже при их абсолютной исправности, — дело сложное. Ибо, как мы помним, на момент их разработки и поступления в продажу не существовало какого бы то ни было стандарта для подобных устройств, Direct3D и OpenGL 1.1 появились лишь в 1997 году, а сами эти карты, как и карты конкурентов, имели собственные проприетарные API, каковым для данных карт был так называемый API S3D. Всего с поддержкой данного API есть 27 игр.

  1. Actua Golf
  2. Actua Soccer - специальная версия, поставлявшаяся в комплекте с видеокартами
  3. Baseball от компании Microleague
  4. Battlerace
  5. Confirmed Kill от компании Eidos Interactive
  6. Croc - поддержка есть только в версии 1.0
  7. Demon Driver
  8. Descent II - доступен патч для поддержки API S3D
  9. Descent II: Destination Quartzon 3D - специальная версия, поставлявшаяся в комплекте с видеокартами Diamond Stealth 3D 2000, и работающая только на них
  10. Destruction Derby - поставлялась в комплекте с видеокартами Diamond Stealth 3D 2000
  11. Fatal Racing - поставлялась с компьютерами Hewlett Packard оснащёнными картами S3 Virge
  12. Flying Nightmares 2 от компании Eidos Interactive.
  13. FX Fighter Turbo - эксклюзивная версия для API S3D
  14. Havoc - эксклюзивная версия для API S3D, поставлялась с некоторыми видеокартами S3 Virge
  15. Mechwarrior II: S3 Virge edition - версия для API S3D, поставлялась с видеокартами, для обычной версии игры - есть неофициальный патч
  16. Megarace 2 от компании Mindscape.
  17. POD
  18. Rocket Jockey от фирмы Rocket Science Games.
  19. Screamer - версия для API S3D, поставлялась с видеокартами Number Nine Reality 332FX, для обычной версии игры - есть неофициальный патч.
  20. Stratosphere
  21. Teracide от фирмы Eidos Interactive.
  22. Terminal Velocity 
  23. Terracide - поддержка API S3D есть только в демоверсии игры.
  24. Time Warriors
  25. Tomb Raider - доступен патч для поддержки API S3D
  26. Tomb Raider: Unfinished Business
  27. Whiplash 3D - поставлялась с компьютерами Hewlett Packard оснащёнными картами S3 Virge

Данные игры не имеют встроенных средств проверки производительности и написаны под DOS, так что тестирование их традиционными методами затруднительно, а оборудования для захвата сигнала с VGA у меня, к сожалению, нет. Помимо поддержки API S3D у данных игр есть версии с программным рендерингом, а также версии с поддержкой проприетарных API других производителей.

На «Ютубе» нынче есть видео всех этих игр, в том числе и со сравнениями их работы на различных видеокартах — желающие могут пройти ознакомиться.

Что же касается самого API S3D, то его использование имело смысл лишь на ПК с 486 процессорами и ранними Pentium, ибо впоследствии с ростом частот центральных процессоров и появлением инструкции MMX программный рендеринг давал более высокую частоту кадров. Это стало основанием для присвоения видеокартам S3 Virge звания «3D-замедлитель», что, честно говоря, конечно смешно, но далеко от истины, ибо с большинством видеокарт прочих производителей той поры, имевших свои проприетарные API, случилась ровно такая же история, кроме, разумеется, 3Dfx и её API Glide.  

Да, для S3 Virge были выпущены кривые официальные драйверы под Direct3D, позволявшие запускать игры, но играть в них не представлялось возможным по причине артефактов изображения, а также была неофициальная поддержка OpenGL, толку от которой было примерно столько же. 

Увы, уроком для компании S3 провал S3 Virge не стал, и в 1997 году она выпустила AGP-версию видеокарты S3 Virge с индексом GX.

По сути, это был тот же Virge со всеми его недостатками, и никакого толка от использования шины AGP у него, естественно, не было.

Но и на этом S3 не остановились, выпустив в 1998 году видеокарту S3 Trio3D на базе всё той же архитектуры Virge, запомоив тем самым ещё и легендарный бренд 2D-видеокарт S3 Trio. Ну а в 1999 году выпустили S3 Trio3D/2X, которая отличалась от прошлой лишь чуть более стабильной работой.

Собственно, такая S3 Trio3D/2X у меня в хозяйстве есть, аж на целых, непонятно зачем нужных, 8 Mb.

Чипу сильно добавили частот — подкрутили драйверы для Direct3D, попутно угробив хоть и кривую, но хоть какую-то неофициальную поддержку OpenGL, ну и до кучи отрубив поддержку своего собственного API S3D.

Производительность при этом осталась всё такая же — никакая, ну а артефакты в Direct3D можете поглядеть ниже на примере тестов 3DMark.

И это не отвал и не битая память — оно просто вот так работает... С кадровой частотой там при этом тоже всё печально. 

Вот такая вот печальная история 3D-видеокарт компании S3, впрочем, в те годы такая судьба постигла ещё многих производителей и разработчиков видеочипов. Да, впоследствии S3 выпустила полноценные 3D-видеокарты Savage3D, но, увы, они страдали как от аппаратных, так и от программных недоработок, но ввиду супернизких цен были популярны на «развивающихся» рынках. И усилиями энтузиастов на них даже можно было с горем пополам нормально играть — ну, это если у владельца были навыки по прошивке BIOS видеокарт и доступ в интернет для того, чтоб об этом узнать, попутно там же узнав о кастомных драйверах. Далее были видеокарты S3 Savage 4 и Savage 2000, но и они качеством не блистали, что и привело к закономерному банкротству компании S3 и её продаже фирме VIA — но это уже совсем другая история...

А на этом у меня на сегодня всё — все пока.

Добавить в закладки

Теги

видеокарта 3d ускоритель s3 graphics s3 virge s3d s3 virge/dx trio3d trio3d/2x virge
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
3
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
+
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
+
Moore Threads выпустила ноутбук MTT AIBOOK на базе китайского ARM процессора
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
10
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
1
Российский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 успешно выполнил сертификационные полёты
+
Одновентиляторная RTX 5070 от Colorful грелась в играх меньше Founders Edition, но больше шумела
+
Покупатель приобрёл комплект DDR5 почти в пять раз дешевле из-за ошибки продавца
1
Обновлённые «Волги» с уникальными характеристиками поступят в продажу в третьем квартале 2026 года
1
В США благодаря функции «SOS» на iPhone удалось обнаружить попавших в лавину туристов
+
Запуск настольных процессоров AMD Ryzen 10000 и Intel Nova Lake может быть перенесён на 2027 год
3
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
+
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Hardware Unboxed оценили важность долгосрочной поддержки сокетов
6
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
2
В России появились часы Amazfit T-Rex Ultra 2
+
Ютубер смог запустить игру Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне Nubia RedMagic 11 Pro
+

Популярные статьи

Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
3
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
1
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
2
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3

Сейчас обсуждают

deema35
18:20
"В то же время у пенсионеров сегодня появились совершенно новые карьерные возможности. Многим больше не нужно занимать руководящие должности со значительной ответственностью, они могут выбирать заняти...
Fast Company: в США всё больше пожилых людей возвращаются к работе после выхода на пенсию
3vova1vova2
18:14
а зачем приседать? в 1999 году я купил Voodoo Banshee AGP 16 MB
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
deema35
18:13
Раньше в США за айфонами теперь за HDD.
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
Никита Абсалямов
17:51
Угу... эт не считая приседаний с переключением между основным и второстепенным 3D ускорителем при использовании Direct3D...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
3vova1vova2
17:46
S3 Virge 4Mb + Voddoo2 8Mb - по тем временам летало все на монике 15" с тремя птичками 😎
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Китя.
17:43
Самый игровой будет 12/0 X3D как обычно.
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Tachyons
17:22
С первых строк >OpenGL. Во что- ты- будешь- играть- на OpenGL кроме какого-нибудь Майнкрафта? И просто НИ ОДНОГО слова про производительность на других API. Просмотрев комментарии людей поумнее чем я ...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Crouse
17:09
Это гениальный ход, поставить человека, далекого от всей игровой индустрии, дождаться пока он сделает хуже и вернуть Филю, чтобы все были рады с его геймпасом, а если это не так, то я вообще не понима...
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Эдуард Кузнецов
17:07
Странно, забыли про гт, если у Интел откинуть совсем бесполезные 4 ядра, то по потокам равенство. 24 нормальных ядра с гт всяко не хуже 16 без оного. Да и 3д кэш будет быстрее работать, чем интеловск...
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
TechoNews
16:57
Да. тут вообще странный момент. Связывался с разработчиками-китайцами, они сказали. что нормального GPS нет, хотя GPS Test говорит об обратном. Я тоже склоняюсь больше к тому, что GPS скорее есть, чем...
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter