В прошлой статье я проводил эксперименты и вывел несколько эффективных способов защиты кристаллов микросхем от сколов при установке и демонтаже плохо спроектированных систем охлаждения. Разумеется, в комментариях начали отмечаться «диванные эксперты». Я не говорю, что это плохие люди, нет. Но таких людей не просто так называют «диванными экспертами».

реклама





В чём суть «диванных экспертов»? Если коротко, то это люди, убедительно говорящие о чём-либо, но не имеющие ни знаний, ни опыта в области, про которую с умным видом рассуждают. И хотя я не хочу никого упрекать за отсутствие опыта и знаний, но это и есть основной признак «диванных экспертов». Будучи неопытными, они пишут вполне серьёзно выглядящие комментарии. В данном случае комментатор пытается уверить окружающих, что автор статьи ничего не понимает и вообще весь такой некомпетентный. Себя же комментатор выставляет экспертом и даже не стесняется раздавать советы, например, по поводу наклеиваемых прокладок для защиты кристалла, что уже было аргументированно разжёвано в статье как плохой способ защиты.

Особенно много подобных «диванных экспертов» в среде Linux. Таких аж коробит от того, что про Linux говорят как есть на самом деле, а не только лучшее и хорошее. Но сейчас речь пойдёт не про Линуксы.

реклама





Давайте рассмотрим комментарий внимательнее. Комментатор заявляет, что силиконовый герметик содержит уксусную кислоту, которая прекрасно разъедает медь и уничтожает пайку в кратчайшие сроки. Даже не соприкасаясь напрямую, мол, достаточно паров кислоты. Ему даже ответили про глупость заявлений. Но «эксперт» не сдавался и указал на фото герметика от автора статьи.

Про советы по защите кристалла всевозможными термо прокладками, аккуратным расположением вплотную к кристаллу и прочую теорию говорить нечего. Это вакханалия и геморрой на голову. Невозможно разложить уже готовые прокладки в один уровень с кристаллом, чтобы они и защиту предоставляли, и не мешали установке системы охлаждения. Это всё работает только в теории.

Я же человек практики и уже доказал состоятельность своего способа защиты кристаллов делом. Но вопрос коррозии и гнилых деталей в кратчайшие сроки остаётся открытым. Давайте внимательно осмотрим флакон используемого герметика. Именно этот герметик с характерным запахом уксуса я применяю для создания защитных прокладок на чипах. Именно этот герметик я наносил на подложку чипсетов системной платы при обслуживании ПК без каких-либо прокладок между деталями и герметиком. Что-то компьютер не вышел из строя в кратчайшие сроки, хотя я налил внушительное количество герметика прямо на детали. Да и многие другие устройства, защищенные таким же образом, прекрасно работают спустя годы после применения герметика. Но я никого не заставляю мне верить на слово.

реклама





Хотя я не могу снять уже застывший герметик с чипсета, так как нанёс прямо на текстолит с деталями. Но мы можем внимательно прочитать всё, что написано на тубе санитарного герметика. И там действительно есть рекомендации не использовать герметик с металлами и природным камнем. Но значит ли это, что детали и пайка будут разрушены в кратчайшие сроки при контакте с герметиком?

Разрешат сложившуюся ситуацию девять экспериментальных образцов, многократно подвергавшихся контакту со свежим силиконовым герметиком с уксусным запахом. Ну а чтобы не быть голословным, я приготовил китайский оптический микроскоп для детального осмотра деталей.

реклама





Даже если закрыть глаза на то, что герметики бывают нейтральными, действительно ли при использовании кислотного герметика компьютерное железо будет уничтожено в кратчайшие сроки? Начнём исследование с видеокарты Radeon X1600 Pro. И посмотрим, чего стоит «диванная теория» на самом деле.

Пусть микроскоп и китайский, но этого будет более чем достаточно, чтобы обнаружить разрушенную пайку из-за герметика.

А это следствие отсутствия качественной защитной рамки. И нет, эти повреждения видеокарты получили до того, как попали в мои руки. Чтобы там не фантазировали «диванные эксперты» себе под нос.

Чтобы осмотреть детали, нам придётся снять силиконовую защитную рамку с чипа вместе с прослойкой, отделяющей текстолит и детали от герметика. Теоретически её можно приклеить назад, но лучше изготовить новую, так как в один уровень с кристаллом уже не выйдет попасть. Даже учитывая, что прокладка была изготовлена прямо на этом чипе и идеально подогнана.

Потому любые иные танцы с уже готовыми прокладками просто глупость. Любая недостаточно жёсткая прокладка не даст хорошей защиты, а достаточно жесткую прокладку невозможно вывести в один уровень с поверхностью кристалла по причине наличия множества SMD деталей на подложке. Именно потому изготовление прокладки на месте является наилучшим способом защиты кристалла.

Я осмотрел много конденсаторов на подложке чипа, но не обнаружил ни одного следа коррозии, не то что полного разрушения. Вот наглядное объяснение, почему «диванных экспертов» называют «диванными экспертами».

Даже обычная контактная пятка, очень уязвимое для коррозии место, оказалась без следов коррозии. А ведь она находится почти на самом краю чипа, ближе всех к силиконовому герметику.

Может, просто экземпляр попался удачный? Давайте рассмотрим детали на видеокарте GeForce 6600.

Этот кристалл повидал очень многое за свою жизнь. Явно больше «диванных экспертов». Была бы у этого чипа силиконовая защита, и он, скорее всего, не оказался бы в таком плачевном состоянии.

Увы, я нашёл следы старой термопасты. Нашёл даже грязь. Даже заводской флюс нашёлся. Но коррозию и разрушение пайки обнаружить не удалось. Снова удачный экземпляр?

Хорошо, У меня тут есть GeForce 8500 GT с полипропиленовым разделителем вместо скотча. Может, там найдутся следы коррозии и разрушений?

Какая красота. Вот что происходит с чипами в итоге, если у них нет защиты от сколов. Можно сколько угодно аккуратно взаимодействовать с устройством, но достаточно одного неосторожного движения - и беззащитный кристалл безвозвратно испорчен. Даже при максимально аккуратном взаимодействии невозможно угадать, когда радиатор пойдёт на так из-за застрявшего крепления с пружиной или произойдет небольшой перекос радиатора, отколовший невидимую на глаз крупицу кристалла. И так при каждом, как кажется диванным экспертам, максимально аккуратном обслуживании. По крупице откалывается, пока скол не превращается в целый овраг.

Вот оно! Наконец! Воскликнут диванные эксперты. Края пайки выглядят повреждёнными с первого неопытного взгляда.

Давайте помоем плату ацетоном, чтобы растворить грязь и отложения старой термопасты.

Увы. Но это были не следы коррозии, а просто накопившаяся грязь и старая термопаста. Сама же пайка выглядит блестящей и хорошей. Никаких явных повреждений. Только грязевые отложения и блеск припоя.

Наверное, опять неправильный экземпляр. Давайте возьмём такой образец, на котором я полностью заливал герметиком чип. Въевшиеся следы герметика по периметру кристалла не дадут соврать.

Мобильный чип в видеокарте для настольного ПК. Выглядит завораживающе.

Однако следов коррозии по вине силиконового герметика обнаружено не было. Пайка в идеальном состоянии. Немного грязи, что нормально для двадцатилетней видеокарты. Окислились только медные пятачки, и то не по вине герметика. Это нормально для электронных компонентов, взаимодействующих с открытым воздухом. По этой причине я предпочитаю разбирать старые жёсткие диски и покрывать припоем контактные пятки, связующие блок дисков с контроллером. Ибо они окисляются за долгие годы на открытом воздухе. Жёсткие диски по этой причине иногда выходят из строя. Но тут у нас не жёсткий диск, и от этой пятки ничего не зависит. Так что ничего зачищать не будем от десятилетних окислов.

Делать нечего. Давайте разбирать очередной экспериментальный образец.

Некоторые детали залиты герметиком с завода. Видимо, они позволяют настроить как-либо чип видеокарты. Раньше можно было разблокировать чипы такими вот перемычками, получая более производительные процессоры и видеокарты, если повезёт с чипом. Сейчас же производители всё искусственно блокируют и скрывают подальше от пользователя. Чтобы из GTX 1060 невозможно было получить GTX 1070, даже если GTX 1060 и GTX 1070 физически могут быть одним и тем же кристаллом. Так же и со всякими RX 570 и RX 580, физически являющимися одним и тем же кристаллом.

Я не знаю, стоит ли продолжать. Уже пять видеокарт исследовано, и ни на одной не удалось обнаружить даже следы коррозии, не то разрушенную пайку и сгнивший металл по вине герметика. Как уверяли «диванные эксперты».

У шестой видеокарты нашлось что-то похожее на следы коррозии. Но, увы. Эти древние следы коррозии оказались под толстым слоем грязи и клея от скотча. Это явно не по вине силиконового герметика образовалось. Тем более далеко не все детали имеют следы. Пайка довольно неаккуратная. Припоя пожалели. И снова мы не нашли повреждений по вине герметика.

Давайте разберём ещё одну видеокарту. Как можно заметить, разные кристаллы по разному скалываются.

Снова наблюдаем грязь с остатками старой термопасты разных видов. Но никаких явных разрушений. Увы.

Что тут сказать. Диванные эксперты сладко кладут текст в комментариях, даже с умным видом подачу делают. Но на практике мы имеем то, что имеем. Даже кислотный силиконовый герметик не смог как-либо заметно повлиять на детали. Даже притом, что мы имеем дело с экспериментальными образцами видеокарт, которым по 20 с лишним лет. Которые валялись и в гаражах, и даже на улице в редких случаях. И на этих видеокартах я ставил эксперименты с герметиком на протяжении недели.

Да, следы коррозии на одной видеокарте мне удалось найти, но это были очень старые следы, уже покрывшиеся грязью. И даже так, ничего критического не было. Кроме расколотых граней чипов, ввиду отсутствия защитной рамки.

Образцы, ещё не покрывшиеся грязью и отложениями, хранившиеся в нормальных условиях, не показали ни намёка на какую-либо коррозию после экспериментов с кислотным герметиком. «Диванные эксперты» могут красиво написать теоретический комментарий с умным видом, но соответствует ли эта писанина действительности — уже совсем другое дело. Но без таких людей сейчас бы не было данного исследования. Так что комментатора можно поблагодарить за то, что привлёк мой интерес к теме. Даже если он, по сути, пытался меня косвенно унизить, мол, ничего не знаю, не понимаю и делаю всё неправильно.

Я же просто доказал реальными экземплярами, что по вине кислотного герметика ничего плохого не случилось с деталями и пайкой. Конечно, допускать кислоты к металлам не следует, но вот в чём нюанс: кислота кислоте рознь. Да и не стоит забывать, что кислота из герметика довольно быстро выветривается и практически не успевает причинить какой-либо заметный под микроскопом вред. Особенно, если между герметиком и текстолитом с деталями есть слой обычного скотча или полипропиленовой клейкой ленты.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.