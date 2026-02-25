Нехватка ОЗУ и кэширование на SSD просаживают FPS до неиграбельного уровня

Компьютеры Mac с 8 ГБ RAM хороши в повседневных задачах, но при открытии множества приложений или одного ресурсоемкого данные из оперативной памяти начинают кэшироваться на SSD из-за чего снижается производительность и фирменная плавность macOS.

Apple нашла выход из положения и обновила свои ПК на базе ARM-процессоров, удвоив количество унифицированной памяти. Но в реалиях 2026 года оказалось, что 16 ГБ RAM также недостаточно, так как игры последнего поколения не вмещаются в данный объем.

На примере игрового процесса Cronos: The New Dawn, вышедшей в сентябре 2025 года, ютубер MrMacRight продемонстрировал эффект переполнения буфера кадров с последующим задействованием кэширования на SSD.

Cronos: The New Dawn базируется на движке Unreal Engine 5 и имеет официальный нативный порт под macOS. Хотя в игре реализована технология масштабирования MetalFX, это не спасает, и даже при низких настройках актуальный Apple M4 не обеспечивает плавности геймплея.

Часть вины можно переложить на высокие требования Cronos: The New Dawn и непрерывную компиляцию шейдеров в фоновом режиме, но основная проблема кроется не в этом. Данные просто не умещаются в малом объеме оперативной памяти и происходит постоянный своп на SSD. Проблему помогает решить перезапуск игры, но это временное решение.

Хотя в случае с Apple M4 средняя частота кадров находилась на отметке примерно в 15 FPS, нижняя точка достигала уровня в 7 FPS. Apple M4 Pro, в свою очередь, демонстрирует гораздо более внушительный фреймрейт за счет 24 ГБ унифицированной RAM. Тем не менее, даже старший чип может нормально тянуть Cronos: The New Dawn лишь на низком пресете и с предустановкой MetalFX Performance.

Геймеры не являются основными пользователями Mac, поэтому Apple не спешит менять характеристики RAM в сторону еще большего увеличения ее объема. К слову, предстоящий доступный MacBook может принести яблочной компании 25% от ее дохода на рынке ПК, имея при этом всего 8 ГБ оперативной памяти.