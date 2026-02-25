Когда я впервые начал играть в онлайн-игры, я не знал, что существуют какие-то тактики и роли в команде. Если игра не имела классов с конкретными задачами, я просто бегал и стрелял. Естественно, играл я из-за этого плохо и часто был в конце списка игроков по очкам.

Лишь со временем я осознал, что в играх могут быть роли и стили игры, особые тактики и подходы к сражениям. Это помогло мне играть лучше и определять по-настоящему сильных противников.

Роль игрока в команде или режиме игры – это тактика и стиль игры, необходимые, чтобы выполнить определенные задачи. Роли можно менять. Тип игрока – это общая его характеристика, определяющая его подход к игре или играм. Снайпер – это роль. Игрок с геймпадом – это тип. Саппорт – это роль. А токсичный игрок – тип.

В этом блоге я хотел бы рассказать о самых интересных ролях и типах игроков, которые встречал в кооперативных и онлайновых играх, преимущественно шутерах.

Кикер

Игрок, основная цель которого – убить самого ценного игрока противника. Обычно цель кикера – это лучший игрок команды, снайперы, контроллеры и игроки с наибольшим числом очков. Чаще всего команды не могут играть на равных из-за одного игрока, который демонстрирует высокий уровень игры. Чтобы уровнять шансы, кто-то из игроков должен стать кикером, то есть выбить ценного игрока противника.

Кикера не стоит путать с опен-фрагером.





Контролёр

Редкий и очень опасный тип игроков, который постоянно путают с другими типами. Обычно контролёр ищет на карте места, с которых можно контролировать передвижения противника в нескольких направлениях. Хотя он находится на виду, он всегда побеждает, и перестрелки с ним не имеют смысла. Он подобен турели или боту с наведением. Его реакция молниеносна, он мгновенно скрывается из виду после устранения противника и выходит лишь тогда, когда готов к следующему выстрелу. Он использует разное оружие, в отличие от снайпера.

Black Squad, карта Two faced. На «тройке» часто стоят контролеры, опен-фрагеры и снайперы. Она универсальнаОбычно контролёр ищет точки на карте сам, и из-за этого он не похож на опорника. Из-за его атак часть карты становится мертвой зоной, куда игроки не идут. Лучшая тактика против контролёра – перекрывать его видимость дымом. И атаковать самых слабых игроков его команды. На своих позициях контролёр очень силен и непобедим. Но оставшись один или зайдя в неудобную для атаки позицию, он обычно ничего не может сделать.

Причина непобедимости контролёра обычно заключается в хорошем знании карты, идеальном наведении и чисто технических факторах – низком пинге и стабильном соединении.

Главными врагами контролёров всегда были призраки, что подбирались к нему близко и атаковали в спину. В ближнем бою контролер обычно слаб и неэффективен.

«Призрак»

Игрок, который умеет незаметно перемещаться по карте без использования невидимости. Точнее, невидимости в таких играх нет вообще. Но этот игрок способен пройти куда угодно незамеченным. Часто призраки перемещаются прямо перед носом врага, используя дым. Призрак часто выигрывает клатчи за счет того, что атакует со стороны, откуда его никто не ждет. Не стоит путать призрака с киллером. Этот стиль игры тоже подразумевает незаметное перемещение, но при этом киллер использует только оружие с глушителем и играет более агрессивно. Призрак же способен долго ждать удачного момента.

«Бурундук» (Он же почтовик, он же майлмэн) Карта Safehouse. «Бурундуки-почтовики», как говорил один блогер, появились здесь

Игрок, который в кратчайшее время устанавливает бомбу на плэнт. Ничего кроме этой задачи он не делает. Зародился такой тип игроков в режиме закладки бомбы в Counter-Strike: Global Offensive. На карте Safehouse для этого были все условия. В самом начале раунда можно было бежать на точку закладки и не бояться быть атакованным, поскольку противники редко заходили в дом через центральную дверь. А даже если заходили, часто поднимались осторожно и не успевали заметить бурундука.

Сейчас этого режима в игре нет. Но бурундучки иногда встречаются на Dust 2.

Оружейник (Он же техник)

Игрок, который умеет использовать разные, даже самые непопулярные оружия. Обычно в играх есть мода на определенные оружия, дающие наивысший урон и точность. Такую моду называют метой. В CS2 это AK-47 и M4A1-S. В некоторых играх мета определяется не оружием, которое для всех одинаково, а героями либо классами.

Оружейник обычно имеет собственную мету либо умело использует весь арсенал игры, всех героев или все классы. В CS2 оружейников часто можно увидеть с «Бизоном», дробовиками и различными ПП. Также оружейники часто используют различные гранаты и знают множество нестандартных раскидок. Если в игре есть модификация оружия, оружейник часто использует необычные обвесы.

Оружейник — это очень хорошее приобретение для команды, поскольку он не зависит от возможности получить ценное оружие, непредсказуем для противника и часто скидывает ценное оружие, которым сам не играет. В сильной команде оружейник выполняет роль саппорта.

«Акула» В Counter Strike 2 карта Alpine идеальна для «Акул»

В дезматчах можно встретить необычный вид игроков, что ставят скорость и агрессивный стиль игры в приоритет. Это акулы. Их также называют пакманами и радарами. Есть мнение, что они появились в мультиплеере серии Call of Duty: Modern Warfare.

Обычно они двигаются по карте в одном направлении, стараясь встретить на своем пути как можно больше противников. Причем акулы стараются атаковать прежде всего перестреливающихся друг с другом противников и кемперов, тем самым получая двойные очки. Также акулы обычно не очень жалуют перезарядку и вместо неё переходят на дополнительное оружие. Главное правило акулы – ни секунды покоя. Они двигаются по карте так, чтобы всё время встречать врагов. Если акула остановилась, то только для того, чтобы более эффективно встретить противника или скрыть свое положение и атаковать в спину.

Единственная рабочая тактика против акулы — стать акулой. Но у акул есть одно слабое место — они сильны только на полностью заполненных, активно играющих серверах. Если на сервере не хватает хотя бы двух игроков, это может стать для акулы огромной проблемой. Интенсивность боя снизится, противников придется искать дольше, а часть противников теперь некому будет отвлечь. Поэтому, когда на сервере становится тихо, акула разочарованно махнет хвостом и уплывает искать более «быстрый» сервер.

«Допельгангер» (Он же клон, он же дубль)

Игрок, который копирует ваше поведение в вашей команде, тем самым часто закрывая вам видимость и выдавая ваше положение. При этом часто обвинять он будет вас, но даже если вы смените тактику и поведение, он продолжит повторять за вами. Хороший игрок всегда имеет свою роль в игре.

«Элитарий»

Вы не встретите «элитариев» в игре, по крайней мере, я ни разу их в игре не видел. И к настоящей элите он отношения не имеет. Сфера обитания «элитариев» – интернет. Именно там они будут рассказывать, какие они крутые и умелые игроки, играют в соревновательном режиме, знают всю тактику и вообще, казуалам не понять их высокого штиля и невероятных достижений. Обычно элитарий ничего не пишет сам, но как только видит, что кто-то ругает его любимую игру в интернете, он выходит и начинает атаковать оппонента. Обвиняет его в отсутствии скила, требует ссылку на статистику, принижает игроков казуальных режимов и занимается прочим токсичным поведением.

Элитарий не способен обсуждать игру на уровне тактики, фактов и тем более геймдизайна. Поэтому все его аргументы заключаются в принижении достижений и навыков оппонента. Элитарий крайне редко умеет хорошо играть и в целом плохо разбирается в играх. Вместо этого у него есть огромное эго и неумение уважать чужое мнение. Отличить элитария от обычного игрока можно по одному ключевому признаку: обычный игрок обсуждает геймплей и тактику, элитарий – навыки оппонента.

Если в сообществе игры много элитариев, то её восприятие простыми игроками меняется, и многие из них начинают отстраняться от сообщества, а затем и от самой игры. Элитария не стоит путать с эгоистом. Хотя на первый взгляд может показаться, что это один и тот же тип. Элитарий обычно безобиден и играет честно. Лишь в интернете он крутой. А вот эгоист… О нем в конце блога.

«Истукан»(Он же тукан, он же мох)

Истукан — это игрок с читами или макросами, который всё свободное время проводит в игре. Причем только в определенном режиме. Из-за этого режим становится мало пригоден к игре, поскольку он всегда занимает первое место. Некоторые истуканы являются токсиками и пишут игрокам неприятные вещи после матча.

Истуканы обычно обитают в полумертвых free-2-play шутерах, руководство которых волнуется только о донате и продажах, а на репорты игроков не обращает внимания. Очень часто истукан является ещё и топ-донатером игры, из-за чего многие игроки думают, что он очень скиловый и крутой игрок.

Хорошо организованные кланы часто устраивают охоту на таких игроков. Они стоят на точке возрождения, не трогают обычных игроков и атакуют только истукана. Поскольку истукан чаще всего играть не умеет, с респавна он выйти не может.

«Невольный лидер»

Игрок, который без труда побеждает соперников либо занимает первые места в матче из-за того, что понравившийся ему класс, оружие или тактика плохо сбалансированы и дают явные преимущества. Но игрок об этом не знает. Такие игроки часто получают море негатива от других игроков, из-за них многие игроки бросают игру. Однако вина лежит целиком и полностью на разработчиках, заложивших в игру кривой баланс.

«Черный ящик» и «Звон смерти» были причиной ухода их игры многих игроковЯрким примером невольных лидеров является игра Team Fortress 2. Там творился такой трэш в балансе, что многие классы были абсолютной имбой из-за одной единственной вещи. К примеру, Шпион стал неубиваемым из-за предмета «Звон смерти» и к концу матча мог иметь 100 очков против 12 у второго игрока. Бывали случаи, когда у уже победившей команды контрольную точку отнимали пара неубиваемых шпионов. На некоторых картах аналогичный эффект дает сосулька.

Аналогичная проблема была с пушкой для Солдата под названием «Черный ящик». Многие игроки играли с ней из-за внешнего вида, между тем эта пушка давала нечестное преимущество, недоступное другим игрокам. А именно, лечила владельца при попадании по противнику. Из-за этого победа с ним была крайне легкой. И многие игроки, не в состоянии противостоять таким игрокам, попросту уходили из игры.

На мой взгляд, Team Fortress 2 могла бы быть в разы популярнее, если бы не имела такой кривой баланс долгое время.

«Голубь»

Шуточное название для игроков, делающих неудачный закуп оружия и снаряжения, а после уходящий с сервера. Появился в кооперативных играх, но впоследствии стал встречаться и в PVP-проектах. В Payday 2 «голуби» часто открывали ненужные команде активы, усложняя тем самым игру или мешая получить нужное достижение. В CS2 «голубем» иногда называют игрока поддержки, что купил бесполезные гранаты и непопулярные оружия.

Мишень

Игрок, который часто вызывает огонь на себя, тем самым выдавая местонахождение противника. Вопреки популярному заблуждению, это рабочая тактика, особенно если мишень плоха в бою и имеет малое число очков. Часто роль мишени на себя берут капитаны и лидеры, чтобы дать своей команде преимущество. Хорошие игроки давно знают о существовании роли мишени и не атакуют их. Если для победы нет смысла вступать в бой, то логичнее тянуть время и где-нибудь затаиться. Именно поэтому на высоких рангах тактика мишени почти не встречается.

«Эгоист»

Игрок, который хочет казаться лучшим в игре, но не умеет играть. Поэтому он добивается своей цели грязными методами. Победу и первое место в матче он получает путем манипуляций и токсичности.

Пока эгоист играет со слабыми противниками и побеждает, он относительно безобиден. Но стоит ему встретить достойного соперника среди противников или хороших игроков в команде, как он тут же начинает портить им игру. Часто эгоист давит на противников и тиммейтов психологически, шлет им токсичные личные сообщения во время матча и использует различные способы проявить неуважение. Он может давать неточную инфу и советовать проигрышные тактики тиммейтам, чтобы получить лишние фраги. Или делать ложные обвинения в чате игры.

Он может даже перейти в команду противника, чтобы начать голосование за изгнание надоедливого врага. Обычно он мотивирует это тем, что игрок пытался его обмануть при обмене или является читером.

Обычно эгоисты очень боятся риска в игре, поэтому используют пассивные тактики – кемперят, атакуют с выгодного места, ставят турели и ловушки. Но из-за этого они же становятся легкой добычей призраков и акул. Отчего очень злятся на последних. Но даже если они играют активно, им не хватает навыков, реакции и стремления, чтобы быть лучшими. При этом эгоист не умеет проигрывать и принимать поражение, хотя это важнейший навык игрока.

На этом всё. Встречали ли вы подобные роли или типы игроков в игре? Какие роли и типы игроков кажутся интересными лично вам? Я был бы рад прочитать об этом в комментариях.