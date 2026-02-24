Издание Insider Gaming сообщает о достижении игры Windrose в Steam. Количество добавлений в список желаний превысило миллион после выхода публичной демоверсии во время фестиваля Steam Next Fest.

Windrose — это игра про пиратов с открытым миром, крафтом и упором на PvE-выживание. 17 февраля разработчики выпустили демо-версию в рамках Steam Next Fest. Было отмечено, что в нее одновременно играли 22 тысячи человек. Вскоре количество добавлений в список желаний перевалило за миллион.

Разработчики отреагировали на успех в Steam. Они написали , что прошедшая неделя превратилась в вихрь из-за внимания к игре. Вместе с вниманием к игре выросли и ожидания. Команда заявила, что работает каждый день, чтобы им соответствовать.

«Наша главная цель — выпустить отличную игру, и пусть вы сами оцените ее. Это может занять время, но с вашей поддержкой этот путь станет намного проще», — сообщили разработчики.

Windrose анонсировали в декабре на PC Gaming Show: Most Wanted Showcase. Точной даты выхода пока нет. Релиз намечен на этот год. Цена игры на данный момент не известна.

* все иллюстрации – Windrose Crew