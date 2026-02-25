Основанием для штрафа стало повторное неудаление запрещённой информации

Таганский суд Москвы, который в среду оштрафовал Google более чем на 20 млн руб за продвижение сервисов VPN, этим не ограничился и выписал также штраф мессенджеру Telegram. РИА Новости сообщают, что причиной является повторное неудаление запрещённой в России информации. Речь идёт на этот раз о сведениях, которые затрагивают нетрадиционные сексуальные отношения и алкогольную продукцию.

Изображение: Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

10 февраля сообщалось, что сумма административных штрафов у Telegram может достигнуть 64 млн руб. Она накопилась на основании составленных на мессенджер семи протоколов за неудаление запрещённой информации. Ещё один протокол затрагивает уклонение от обязанностей мониторинга и ограничения доступа к запрещённой информации.

Днём ранее появлялась новость о том, что в недалёком будущем мессенджер Telegram может оказаться в России экстремистской организацией.