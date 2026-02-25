Таганский суд Москвы, который в среду оштрафовал Google более чем на 20 млн руб за продвижение сервисов VPN, этим не ограничился и выписал также штраф мессенджеру Telegram. РИА Новости сообщают, что причиной является повторное неудаление запрещённой в России информации. Речь идёт на этот раз о сведениях, которые затрагивают нетрадиционные сексуальные отношения и алкогольную продукцию.
Днём ранее появлялась новость о том, что в недалёком будущем мессенджер Telegram может оказаться в России экстремистской организацией.