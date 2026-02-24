Сайт Конференция
Global_Chronicles
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
В Tom's Hardware рассказали о проекте разработчика под псевдонимом Daivuk. Его игра QUOD занимает ровно 64 КБ, но содержит полноценный трехмерный мир, врагов, оружие и музыку — все данные хранятся внутри исполняемого файла.

Разработчик Daivuk выложил в сеть игру QUOD. По стилю и механике она напоминает классический Quake: те же коридоры, монстры, оружие и боссы. Но есть нюанс — весь проект весит 64 килобайта. Для сравнения: одна современная фотография на смартфоне занимает места в десятки раз больше.

Источник изображения: Daivuk

Daivuk работал над игрой около десяти лет, но активно — только последний год. Он давно считал 64 КБ идеальным размером для подобных экспериментов: «Это очень мало, но все же оставляет место для творчества». Внутри исполняемого файла — три уровня, четыре типа врагов, четыре вида оружия, битва с боссом и несколько бонусов. Там же текстуры, звуки, музыка, модели и анимация. Никаких внешних файлов.

Daivuk добился такого сжатия за счет нестандартного метода: он не хранит готовые текстуры, а записывает в код правила, по которым программа сама рисует изображения в реальном времени. Для дополнительной экономии он написал собственную виртуальную машину и язык программирования — это сэкономило еще 2 КБ.

Парадокс в том, что игру не запустить на старом железе. Требования — процессор уровня Intel i5, видеокарта вроде GTX 770 и 8 ГБ оперативной памяти. Но сам файл поместится куда угодно: на дискету, в электронное письмо или как довесок к современному приложению, где 64 КБ уйдут в погрешность округления.


Daivuk подробно объяснил свою работу в пошаговом видео. Он разобрал оптимизацию текстур, карт, моделей, анимации, звука и кода. Отдельно показал, как создание собственной виртуальной машины помогло сэкономить еще 2 КБ.

В конце ролика разработчик упомянул, что видит возможности для улучшений. Речь идет о новых оптимизациях, которые могут появиться в QUOD v2 или подобных проектах.

#оптимизация #tom&#x27;s hardware #quake #64к #daivuk #quod #демосцена
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
