Искусственный интеллект, big data, персонализированная реклама, поведенческие паттерны, цифровой профиль, таргетирование, прогнозирование действий, алгоритмы рекомендаций, нейросети, психологический портрет — давно перестали быть научной фантастикой. Это технологии, активно используемые корпорациями для увеличения своего влияния. От фильма «Особое мнение» до реальных манипуляций Cambridge Analytica и аналитических систем Palantir Technologies — вопрос больше не в предсказании поведения отдельного человека, а как будут использовать подобные возможности.

Предисловие

В 2002 году Стивен Спилберг выпускает занимательный фильм о возможности предотвращать преступления до их совершения. Три медиума улавливали эмоциональные всплески и предсказывали возможные события. Чем мощнее всплеск, тем лучше предсказание. Натянуто, но эффективно. Но есть совершенно другой, четкий, логический и прагматичный подход — поиск повторяющихся паттернов поведения. Зная, что человек делает в той или иной ситуации, с большой вероятностью можно предсказать его действия на 3–5–10 дней вперед с точностью до 97%.

Люди — существа примитивные и похожие одно на другое. Зная абсолютно всё о человеке в реальном времени, можно влиять на него, предсказывать действия, изменять их, заставлять исполнять те или иные поступки.

Фильм «Иллюзия обмана» или «Начало»

Сказка — быль, да в ней намек, добрым молодцам урок. Два проекта разной направленности с основным посылом, что на человека можно влиять. Либо через фокусы и тонкие струны души, либо на подсознательном уровне. Конечно, в фильмах всё приукрашено и находится на уровне «рояля в кустах», но их базой служат реальные научные изыскания, а не выдумка художника и сказочника.

Небольшие «фокусы с картами» давно проверены в деле и являются отработанной практикой. Управление «подсознанием» хоть и не является массовым, но по аналогичной системе работают психологи с пациентами.

При правильном подходе можно влиять на действия человека без его желания.

«Зомбоящик» и реклама товара

Топорная и грубая реализация тонких материй. Но наглядная демонстрация возможности влияния источника информации на обычного индивидуума. Если исходить из другой логики, в народе давно бытует поверье, что в Китае любые вещи делаются в подвале, а вот немецкий товар будет наивысшего качества. У нас не умеют ничего хорошего делать, а вот «за бугром» — только высшего качества и надежности.

Под эту марку прячутся российские бренды Gloria Jeans, Greenfield, Carlo Pazolini, Erich Krause, BORK. Обычное внушение — и поведение аудитории меняется. Примеров масса, но это наиболее показательные.

«Семнадцать мгновений весны» и психологический портрет

Многие помнят секретные папочки с описанием главных персонажей.

Мартин Борман — истинный ариец. Характер — железный, скрытный. Пользуется безграничным доверием фюрера. Беспощаден к врагам рейха. В связях, порочащих его, замечен не был.

Художественный элемент не был выдумкой и имел реальную базу. Юлий Семенов в своей книге вдохновлялся реальными анкетами из «Эскадрона охраны» (Schutzstaffel). Общие характеристики и психологические портреты на человека создавались не на пустом месте и имели под собой реальную необходимость. По этим характеристикам можно было понимать, как правильно общаться с человеком и где его уязвимые места.

Сегодня в правоохранительных органах криминалисты активно составляют «психологические портреты» подозреваемых, и это один из основных вариантов их поиска. Зная о человеке лишь несколько моментов, можно отсеять огромный пул и сократить объем работы. Зная человека и паттерны его поведения, можно им манипулировать, и об этом существует большое число книг.

Cambridge Analytica и таргетированное влияние на выборы

В 2018 году разгорелся крупный скандал вокруг консалтинговой группы по продвижению политической рекламы среди определенных групп населения. Небольшая компания, используя анализ профиля пользователей крупной социальной сети, проводила политическую рекламу среди целевой аудитории и влияла на результаты выборов.

Четко подтвержден только один факт изменения политических взглядов в Тринидаде и Тобаго. Это обусловлено локальным ореолом и маленькой группой населения. В других случаях выборка была слишком большой, и невозможно подтвердить или опровергнуть результат из-за большого числа факторов. Например, контора участвовала в предвыборной кампании Трампа в 2016 году, в Брексите в Великобритании, некоторых других историях.

Система Aladdin для инвестиционной компании BlackRock

Стоит ли рассказывать всем окружающим, что крупнейший фонд в истории имеет свой личный суперкомпьютер, который с огромной точностью способен предсказывать поведение курса акций на триллионы долларов? Простым языком — «оценивать риски». Система, появившаяся задолго до бума ИИ, но с невероятной точностью дающая прогнозы на планируемый горизонт событий.

Сегодня существуют десятки подобных систем, которые, имея информацию, способны прогнозировать будущее с высочайшей точностью. Это не вымысел, а реальная действительность.

Palantir Technologies — серый кардинал мирового правительства

Многие помнят историю с Эдвардом Сноуденом и системой PRISM. Древняя технология по сбору информации, отслеживанию и шпионажу. В 2013 году она напугала весь мир, но то были дикие времена с минимальными возможностями. Сегодня всё намного масштабнее.

Palantir Technologies — крупнейшая технологическая компания по прогнозированию и моделированию поведения групп населения, правительств, отдельных людей. Ее наработками пользуются крупнейшие военные и правительственные организации всего мира. Тут стоит уточнить, что «навыки» предсказания будущего у гиганта появились более десяти лет назад и доказали свою эффективность.

Индивидуальный ИИ-ассистент и помощник

Возможно, для некоторых граждан станет открытием, но основным вариантом монетизации чат-ботов в будущем станет «индивидуальный помощник». Программа, которая будет помогать человеку делать базовые вещи в его бытовых деяниях: делать покупки, консультировать, подсказывать, планировать, помогать в выборе. Точность действий таких помощников напрямую зависит от объема доступной информации. Чем больше ассистент будет знать о вас, тем более точными будут его рекомендации.

Наглядный пример можно заметить в рекомендациях YouTube. С отключенным отслеживанием и рекламным модулем вам показывают всякий шлак, но как только вы разрешите записывать историю, то попадаются отличные ролики в вашей любимой рубрике. Но в нашем случае масштаб сбора информации будет на три-четыре порядка больше, чем сегодня делают крупные корпорации.

Вы не поверите, но по тому, как вы держите свой телефон, как и с какой скоростью набираете текст, какой у вас словарный запас, манера составлять сообщения, используемые фразы, о вас можно создать полный психологический портрет. А ведь мы не упоминали вашу походку, распорядок дня, скроллинг страниц, потребляемый контент, вкусы и предпочтения. Существуют десятки тысяч параметров.

Пока вы сидели в социальной сети, на вас действовали общие правила платформы, контролируемые государством. Но в индивидуальном порядке все изменится — многие не читают соглашения, и ограничений по сбору информации не будет. Вы ведь никогда не задумывались, зачем на самом деле строятся огромные дата-центры и откуда взялся кризис с памятью?

Тотальный контроль и манипуляции каждым отдельным индивидуумом

Выше я перечислил давно устоявшиеся технологии, которыми официально обладает человечество долгие годы. Лишь маленькие крупицы информации уже способны влиять на человека. А теперь представьте, что у корпораций будет полный доступ к абсолютно всей информации о вас. Вы ведь хотите, чтобы помощник работал максимально эффективно и отрабатывал каждый цент?

Вот вам простая демонстрация работы ИИ. Два похожих вопроса с минимальным отличием. Два противоположных мнения об одной ситуации. В одном случае — «почему Xbox не лучшая игровая консоль».

Во втором случае убрано «не» и задан вопрос: «почему Xbox — лучшая игровая консоль».





Суть эксперимента — показать, что ИИ не пробует донести до вас правду, он выдает ответ, что хочет услышать пользователь. Его цель — не истина в последней инстанции, а стать «лучшим дружбаном», находящимся с вами на одной волне. Вы всегда правы, вы гениальны, ваши домыслы улавливают саму суть мироздания. Вы лучший и самый проницательный.

Стоит ли напоминать о песне Лисы Алисы и Кота Базилио из фильма «Приключения Буратино» 1975 года?

Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На хвастуна не нужен нож,

Ему немного подпоешь —

И делай с ним, что хошь!



Подтасовка мнения и цензура в ответах ИИ

Может показаться, что агенты беспристрастны и выдают честные ответы, но это совершенно не так. Уже сейчас есть цензура, и она продолжает расти и развиваться. Вот вам банальный пример ответа, где у ИИ срабатывает триггер. Болванчик отказывается давать ответ, хотя точно и ясно понимает, о чем речь.

Может показаться, что прошу совершить противоправное действие, но подобных вариантов великое множество, и не все они связаны с буквой закона. В нейронках есть механизмы выдавать и регулировать «правильные» ответы.

Наиболее наглядным примером с манипуляциями будут вопросы про Тайвань в китайских вариациях нейросетей. Ответ будет именно таким, как его озвучивает правительство Поднебесной. Он честный, но единственный без интерпретаций.

Послесловие

В 2002 году Спилберг нам продемонстрировал технологию предсказания будущего и возможные варианты использования имеющейся информации на благо общества. Но фильм назывался «Особое мнение», где власть предержащие подтасовывали предсказания в угоду своим амбициям. Да, это был наглядный пример изменения окружающего мира за счет внесения изменений в контекст повествования. И именно подобное нас ждет в обозримом будущем, но с несопоставимо большими масштабами.

П.с.

Если вам не нравится футуристическое видение и вам не понятно, как корпорации могут управлять обществом, то можете окунуться в фильм «Завтра не умрёт никогда» — там все намного проще.