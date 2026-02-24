Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
Разница заметна невооруженным взглядом

Поклонники смартфонов Samsung привыкли к тому, что в линейке Galaxy S производитель использует одни и те же сенсоры для камер, делая основной упор на повышении производительности железа.

С выходом Galaxy S26 Ultra данный метод, похоже, дал осечку, поскольку китайские вендоры не только догнали, но и заметно перегнали Samsung по части фотографических возможностей. К началу 2026 года устройства от корейцев начинают выглядеть как среднебюджетные, если сравнивать конкурирующие флагманы по размеру сенсоров.

Как известно, топовый Galaxy S26 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, что даст пользователям больше маневра для реализации творческих идей. Но за итоговое качество фото и видео поручиться нельзя, учитывая технические характеристики сенсоров.

Участник сообщества X под ником nexpoly опубликовал изображение со сравнением камер Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra, китайского флагмана экстра-класса с конфигурацией, которая значительно превосходит то, что предлагает Samsung.

Как можно заметить, разница в размерах основного датчика несущественна. Однако второстепенные датчики гораздо меньше, чем аналогичные у Vivo X300 Ultra. В результате широкоугольная камера и телеобъектив Galaxy S26 Ultra пропускают меньше света, что может непосредственно сказываться на качестве снимков.

Samsung, как и другие производители, призывает на помощь ИИ-алгоритмы, но результат программной обработки далеко не всегда соответствует ожиданиям из-за ограничений аппаратного обеспечения. В итоге единственным преимуществом Samsung Galaxy S26 остается перископический телеобъектив.

#samsung #смартфон #камера #s26 ultra
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter