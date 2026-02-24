Сайт Конференция
breaking-news
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
Пострадавшему пользователю пришлось купить другую модель.

Процесс возврата товара по гарантии и последующего ремонта не всегда заканчивается удачно для пострадавшего клиента, что и произошло с участником платформы Reddit под ником debbiruman, пишет издание Wccftech.

Как утверждает пользователь, некоторое время назад он столкнулся с зависаниями ПК, после чего было принято решение отправить материнскую плату MSI B650M Gaming Plus WiFi в авторизованный сервисный центр MSI в Турции для гарантийного ремонта, но назад системная плата вернулась с защитной крышкой от модели Asus, без батарейки и с раздавленными контактами процессорного разъёма.

Источник фото: Wccftech/debbiruman/Reddit

По словам пострадавшего, сотрудники MSI не признали своей вины в повреждении материнской платы. Мало того, они даже потребовали за её ремонт около 30 долларов. К сожалению, пользователь не смог доказать факт повреждения матплаты именно сервисным центром, так как не записывал процесс распаковки после возвращения из ремонта, поэтому ему пришлось приобрести другую модель.

#msi
Источник: wccftech.com
