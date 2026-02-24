Специалисты издания TechRadar составили рейтинг наиболее перспективных твердотельных накопителей, доступных для приобретения в настоящее время.

Эксперты популярного ресурса TechRadar опубликовали рейтинг лучших твердотельных накопителей, рекомендованных к покупке в феврале 2026 года. В список вошли модели с максимальной производительностью, надежностью и оптимальным соотношением цены и качества.

Лучший SSD в целом — WD Black SN8100

Данный накопитель продемонстрировал выдающиеся показатели скорости чтения и записи: до 14 931 МБ/с при последовательном чтении и до 14 092 МБ/с при записи. Высокая скорость достигается благодаря современному контроллеру Silicon Motion SM2508 и 218-слойной памяти TLC производства Kioxia.

Конечно, несмотря на впечатляющие характеристики данного SSD, он не лишен и одного главного недостатка — относительно высокой стоимости. Но тут как получается: обычный пользователь никоим образом не способен повлиять на сложившуюся ситуацию с ценами на память и увеличение стоимости других комплектующих, поэтому вариантов здесь не особо много — либо попытаться подождать стабилизации ситуации на рынке DRAM и надеяться на снижение цен в будущем, либо адаптироваться к новым реалиям. И в этом случае, если необходима исключительно максимальная производительность, данный SSD может стать отличным выбором.

Лучший бюджетный SSD — Orico O7000

Модель Orico O7000 выделяется среди бюджетных предложений своими скоростными характеристиками, достигающими почти 7000 МБ/с при чтении и около 6500 МБ/с при записи. Такой показатель сравним с показателями высокопроизводительных решений формата PCIe 4.0. К преимуществам этого SSD также относятся низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение, что крайне актуально для малогабаритных ПК-сборок.

К сожалению, данные накопители не широко распространены на российском рынке, но учитывая что в этих SSD обычно используются контроллеры Maxio MAP1602A и память 3D QCL NAND, можно легко подобрать для них аналоги. Например - Netac NV7000-Q, A-Data Legend 900 или Patriot Viper VP4300 Lite.

Лучший SSD для ноутбуков — Samsung 990 EVO Plus

Данная модель идеально подходит для мобильных устройств, включая ультрабуки. Благодаря своей энергоэффективности и малым размерам, она легко устанавливается даже в самые тонкие ноутбуки. Производительность Samsung 990 EVO Plus тоже может впечатлить: скорость чтения составляет до 7278 МБ/с, а запись достигает 5600 МБ/с. Подобное сочетание характеристик позволит значительно повысить комфорт эксплуатации ноутбука и обеспечит быструю загрузку приложений и операционной системы.

Оптимальное решение для геймерских компьютеров — SK Hynix Platinum P51

Накопитель SK Hynix Platinum P51 отлично подойдет для игровых систем. Его заявленные показатели производительности достигают до 14 000 МБ/с при чтении и до 12 800 МБ/с при записи. Такие достаточно высокие значения делают загрузку игр практически мгновенной. Данный SSD отличается быстрым откликом и стабильностью работы в требовательных условиях современных компьютерных игр.



Как и указанный ранее Orico O7000, данный SSD тоже не распространен на российском рынке. Однако в качестве альтернативы можно рассмотреть Crucial T705.

Идеальный вариант для PlayStation 5 — Samsung 990 Pro с радиатором

Диск Samsung 990 Pro поставляется в комплекте с фирменным радиатором, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при интенсивных нагрузках. Эта конфигурация идеально подходит для владельцев консоли Sony PlayStation 5, обеспечивая максимальную совместимость и стабильность работы системы. Скорость чтения составляет около 14 741 МБ/с, а записи — 13 438 МБ/с.

Профессиональный выбор — Samsung 9100 Pro

Для пользователей, работающих с тяжелыми приложениями вроде видеоредакторов и профессиональных инструментов разработки программного обеспечения, эксперты рекомендуют Samsung 9100 Pro. Данный накопитель может выдерживать огромные нагрузки, обеспечивая высокую производительность: скорость чтения до 14 741 МБ/с и скорость записи до 13 438 МБ/с. Объем доступного пространства в данной серии накопителей достигает внушительного показателя в 8 терабайт.

Эксперты TechRadar советуют при выборе подходящего твердотельного накопителя (SSD) принимать во внимание цели приобретения и специфические требования к оборудованию.

А мы напомним, что февраль 2026 года, впрочем, как и любой другой предыдущий месяц, был богат на публикации подборок топ-железа от профильных ресурсов. Так, например, редакция популярного ресурса PCGamesHardware назвала три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга, а эксперты Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года.

