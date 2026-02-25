Китайский Jaecoo J6 был замечен на автовозе в Москве. Скорее всего модель везут к дилерам, старт продаж запланирован на конец февраля 2026 года

Очевидцы сфотографировали компактный внедорожник Jaecoo J6 на автовозе в Москве. Модель перевозили по МКАД в сторону дилерских центров. По информации источников, продажи стартуют в конце февраля 2026 года. Ранее предполагалось, что автомобиль может выйти под новым прокси-брендом Jeland, но теперь ясно, что его будут продавать под оригинальным названием.

Изображение: https://www.omodajaecoo.com/

Очевидец поймал на фото версию в черном цвете с затемненными колесными дисками, рейлингами на крыше и спортивным спойлером. Задние стекла без тонировки, что говорит о средней комплектации. Вместе с J6 на автовозе везли старшие модели J7 и J8. Вероятно, вся партия направлялась к одному дилеру.

Сначала покупателям предложат переднеприводную модификацию с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Работать он будет в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Позже в ассортименте появится версия с двигателем 1,6 литра на 150 сил и семиступенчатым «роботом». Такой вариант получит уже полный привод.

Длина кроссовера — 4509 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм. Колесная база — 2620 мм. По размерам J6 на 91 мм короче знакомого российским водителям J7. Клиренс позволяет преодолевать брод глубиной до 600 мм. Багажник со сложенными сиденьями второго ряда вмещает 1180 литров. В оснащение войдут двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, комплекс электронных ассистентов и 13,2-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Внешне модель легко узнать по прямоугольной оптике и массивной решетке радиатора.

Jaecoo J6 в оригинале носит название J5. В России такое решение принято для упорядочивания линейки (J6, J7, J8). Появление J6 на дорогах Москвы подтверждает, что подготовка к старту продаж вышла на финальную стадию. Официальные цены и комплектации объявят в ближайшие дни.



