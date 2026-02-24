Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
Страна рассчитывает снизить зависимость от поставок из Китая

Япония впервые начала добычу морского ила со дна Тихого океана на глубине около 6 тысяч метров, извлекая из него различные редкоземельные элементы, например, диспрозий. Об этом сообщает издание Financial Times.

В материале издания отмечают, что это первая в мире попытка наладить непрерывную добычу глубоководного ила. Интерес представляет не сам ил, а то, что в нём находится – редкоземельные элементы. Пока что проект всё ещё несёт экспериментальный характер, но японские компании демонстрируют реальный прогресс. Есть основания полагать, что к концу десятилетия глубоководный ил станет для Японии одним из основных источников редкоземельных элементов.

Может быть интересно

Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Financial Times акцентирует внимание на стремлении Японии снизить зависимость от поставок редкоземов из Китая. Редкоземельные металлы используются в различных сферах высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, электромоторов, навигационных систем и даже автомобилей. В настоящее время на долю Китая приходится до 90% поставок редкоземельных металлов, что делает большинство стран мира зависимыми от китайского экспорта.

#япония #редкоземельные элементы
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
10
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
2
Российский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 успешно выполнил сертификационные полёты
+
Одновентиляторная RTX 5070 от Colorful грелась в играх меньше Founders Edition, но больше шумела
+
Покупатель приобрёл комплект DDR5 почти в пять раз дешевле из-за ошибки продавца
1
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
1
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
16
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
20
Запуск настольных процессоров AMD Ryzen 10000 и Intel Nova Lake может быть перенесён на 2027 год
3
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
+
Космические телескопы «Джеймс Уэбб» и ALMA обнаружили 70 ранее неизвестных старых галактик
+
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Gehaltsreporter: в 2026 году специалисты в ИТ-сфере в Германии могут ожидать повышения зарплаты
+
В России появились часы Amazfit T-Rex Ultra 2
+
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
2
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+

Популярные статьи

Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
5
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
3
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
3
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
31
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
8

Сейчас обсуждают

Bamboliny
04:35
Дополнительно отмечу, что карты на базе PCI Savage 4 были крайне популярными в части апгрейда старых систем, особенно первых пней. Кривоватые дрова не останавливали юзеров, когда дело касалось экономи...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Никита Абсалямов
04:05
Единственным её достоинством была цена, которая позволяла закрывать глаза на её недостатки - низкую производительности и кривые драйверы. А игр с полноценной поддержкой S3 MeTaL было две с половиной ш...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Garthar
03:53
Ну это надо будет посмотреть. Посадочная скорость у него конечно повыше будет за счет отсуствия предкрылков и малой площади крыла, по сравнению с Ан-2, но в остальном вполне. Он легче и быстрее.
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
EtCt
03:23
Savage 4 отличная карта была для своего времени, поддерживала S3TC и анизотропную фильтрацию аппаратно. Разница в играх где это работало была просто космос. Про то, что качеством не блистали, странный...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Bamboliny
03:03
Смотрим внимательно на фото герметика от автора - "Герметик санитарный STARFIX" и читаем на флаконе: "Не использовать с металлами, такими как свинец, медь, цинк и латунь из-за коррозии". Прикинь! :-)
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Анна Франскевич
02:16
В смысле что бы вулкан работал из коробки надо иметь ртх? Я на своем Арч Линукс с gtx1660ti и nvidia-open драйвером. Прекрасно играю во все интересующие меня игры. Не припомню что бы у моей карты ртх ...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Никита Абсалямов
02:04
Ну если брать 1996 год, то да, из реальных конкурентов у 3Dfx Voodoo был разве что PowerVR PCX от Videologic/NEC. А вот в к концу 1997 года уже всё было не так однозначно, впрочем инерции 3Dfx хватило...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Alexander Muz
01:28
Еще в те годы была мало популярная карточка такая как - 3Dlabs Permedia на 4Mb... для бомж гейминга меня полностью устраивала )) А тогда же было только так... либо у тебя VooDoo либо это бомж гейми...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Methad0ne
00:17
Стук-голова-стена - это наиболее мягкое выражение эмоций по поводу конкретной дичи. Силиконовые герметики бывают - Кислотные --> А ещё бывают - Нейтральные.. Прикинь!
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Виктор Иванов
23:46
Берём материнку на 7940hx и занимаемся тем же самым с креплением СО на LGA1700 в формате mATX.
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter