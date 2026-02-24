Страна рассчитывает снизить зависимость от поставок из Китая

Япония впервые начала добычу морского ила со дна Тихого океана на глубине около 6 тысяч метров, извлекая из него различные редкоземельные элементы, например, диспрозий. Об этом сообщает издание Financial Times.

В материале издания отмечают, что это первая в мире попытка наладить непрерывную добычу глубоководного ила. Интерес представляет не сам ил, а то, что в нём находится – редкоземельные элементы. Пока что проект всё ещё несёт экспериментальный характер, но японские компании демонстрируют реальный прогресс. Есть основания полагать, что к концу десятилетия глубоководный ил станет для Японии одним из основных источников редкоземельных элементов.

Financial Times акцентирует внимание на стремлении Японии снизить зависимость от поставок редкоземов из Китая. Редкоземельные металлы используются в различных сферах высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, электромоторов, навигационных систем и даже автомобилей. В настоящее время на долю Китая приходится до 90% поставок редкоземельных металлов, что делает большинство стран мира зависимыми от китайского экспорта.