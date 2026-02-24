Пока стоимость передовой оперативной памяти DDR5 у малоизвестных китайских брендов сравнялась с общемировыми, память прошлого поколения всё ещё доступна дешевле предложений Samsung и SK Hynix

На днях в интернете появлялась новость о том, что оперативная память DDR5 от ранее малоизвестных китайских производителей, таких как CXMT, догнала по цене предложения ведущих мировых компаний вроде Samsung. Таким образом, у желающих обновить или приобрести новый компьютер не осталось надежды сделать это по относительно вменяемым ценам. Это заставляет покупателей смотреть в сторону памяти предыдущего поколения DDR4, которая в результате роста спроса также подорожала по сравнению с тем, сколько она стоила летом 2025 года.

И всё же, DDR4 можно приобрести дешевле, чем предлагают компании вроде SK Hynix и Samsung. Всё та же китайская CXMT пока позволяет сделать это, попутно стремясь увеличить свою долю рынка. Всемирно известные американские производители персональных компьютеров, такие как Dell и HP, уже начали тестировать память CXMT с целью использовать её в своих продуктах. Скоро то же самое могут начать делать тайваньские производители компьютеров и ноутбуков ASUS и Acer.

Среди других компаний в кризис получает преимущество YMTC, которая производят чипы памяти NAND. По итогам 2025 года эта компания заняла 10% мирового рынка. Вдохновлённая подобным успехом, она собирается ввести в эксплуатацию свой третий завод в китайском городе Ухань. Половина производственных мощностей здесь будет заниматься памятью DRAM, а позднее может начаться производство более дорогостоящей памяти HBM.

По мнению отраслевых обозревателей, нынешний кризис даёт возможность китайским производителям начать сокращать отставание от ведущих мировых компаний более быстрыми темпами.