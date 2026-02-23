Их производительности будет достаточно для повседневных задач

Уже в скором времени Apple расширит линейку своих продуктов, добавив в нее дешевые MacBook. Они и обновленные Studio Display будут представлены на мероприятии Apple Experience, проведение которого запланировано на 4 марта.

Может быть интересно

По мнению экспертов, выход новой серии MacBook способен отобрать заметную рыночную долю у ноутбуков массового сегмента с ценой ниже $800. Данное предположение вытекает из следующих фактов: во-первых, стоимость новинок от Apple в магазинах будет располагаться близко к заявленным $599-799.

Во-вторых, бюджетные ноутбуки с Windows в основном полагаются на устаревающие компоненты, а распространение более производительных моделей с процессорами Core 3 и 5 на базе Panther Lake займет несколько месяцев. Пока это происходит, MacBook могут оттянуть на себя внимание пользователей, благодаря современному энергоэффективному железу и возможности присоединиться к экосистеме Apple.

Как пишет издание Macworld, публичная сборка macOS Tahoe 26.3 включает в себя расширения ядра, относящиеся к процессорам J700, J427 и J527. Согласно более ранним утечкам, J700 — это чип для дешевых MacBook, а оставшиеся два найдут применение в Apple Studio Display.

Производительности J700, который построен на базе чипа серии «A», может оказаться достаточной для повседневных задач, таких как интернет-серфинг, работа с документами, веб-приложения и приложения для учебного процесса. Это типичные функции, характерные для недорогих Windows-ноутбуков.

С выходом более доступных MacBook рынку придется трансформироваться в сторону улучшения качества сборки, увеличения времени автономной работы и повышения производительности базовых моделей. Иначе говоря, Apple наведет порядок в "болоте" из устройств с посредственными характеристиками, задрав планку качества на совершенно новый уровень.