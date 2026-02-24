На момент написания AMD FSR 4 официально не поддерживает игры, которые используют графический интерфейс программирования Vulkan.

Разработчики программы OptiScaler выпустили тестовую сборку с поддержкой масштабирования FSR 4 для игр, которые используют графический интерфейс программирования Vulkan, сообщает VideoCardz. На момент написания официальная реализация апскейлера FSR 4 от AMD работает в играх, которые используют DirectX 12 и в которые интегрирована подписанная DLL-библиотека FSR 3.1.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В AMD не уточняли, планируют ли реализовать официальную поддержку Vulkan в FSR 4. Это востребованная функция, но, похоже, разработчики AMD были сосредоточены на добавлении в драйверы программного обеспечения для работы с искусственным интеллектом, полагают в VideoCardz.

OptiScaler — это программа с открытым исходным кодом, которая разрабатывается энтузиастами при участии сообщества моддеров и предназначена для перехвата и перенаправления вызовов игры к библиотекам технологий NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Важно отметить, что использование программы в онлайн-играх с античитерской защитой с большой вероятностью приведёт к блокировке. Также необходимо понимать риски использования подобного программного обеспечения не только из-за возможных блокировок в онлайн-играх, но и по иным причинам, связанным с безопасностью. Вся ответственность лежит на пользователе. Исходный код OptiScaler открыт, его можно изучить и при необходимости скомпилировать утилиту самостоятельно.

Специалисты отмечают, реализация OptiScaler — это далеко не то же самое, что официальная поддержка Vulkan. OptiScaler строит «мост», чтобы игры на Vulkan могли использовать масштабирование FSR 4. «Судя по всему, OptiScaler добавляет режим взаимодействия (interop), который позволяет играм на базе Vulkan использовать апскейлеры, предназначенные только для DirectX 12, пропуская их через программный путь DX12», — пишет VideoCardz. Это обходной путь, поэтому возможны проблемы с совместимостью и производительностью.