Инсайдеры из Китая опубликовали данные о готовящемся флагмане OnePlus. Согласно утечке, шестнадцатая модель получит экран с рекордно тонкими рамками — меньше миллиметра со всех сторон. Если верить цифрам, толщина составит около 0,8 мм, что заметно меньше 1,15 мм у нынешнего OnePlus 15.

Визуально такие рамки создают эффект полностью заполненного экраном пространства. Разница в десятые доли миллиметра на бумаге кажется незначительной, но в играх или при просмотре видео она ощущается.

По слухам, OnePlus 16 оснастят плоской 1,5K LTPO OLED-панелью от BOE с частотой обновления до 240 Гц. Правда, дойдет ли максимальное значение до розницы — вопрос. Производители часто тестируют высокие частоты, но в финале режут их ради экономии заряда.

Аккумулятор здесь тоже заслуживает внимания. Источники говорят о батарее «Glacier» на 9000 мАч с кремний-углеродными ячейками. Технология позволяет запасать больше энергии в том же объеме, но цифра выглядит подозрительно крупной, так что ждем подтверждений.

Камера тоже обещает быть интересной: основной сенсор на 50 МП, сверхширокоугольный на 50 МП и 200-мегапиксельный модуль с перископической конструкцией для оптического зума. Если данные подтвердятся, это станет серьезным улучшением для тех, кому важно качество съемки удаленных объектов без потери детализации.

Аппаратная основа — новый чип Qualcomm из числа готовящихся к выходу флагманских решений. По части начинки это ожидаемый шаг. Любопытнее другое: по данным инсайдеров, компания не планирует оснащать смартфон игровыми триггерами или встроенными вентиляторами охлаждения. Смартфон не пытается стать нишевым игровым монстром, оставаясь в рамках премиального класса.

* все изображения GizmoChina